Onze cervejarias e choperias para conhecer em Curitiba

Alright Beer

Através de uma divisória de vidro, os clientes podem ver as cervejas sendo preparadas na fábrica de 500 metros quadrados. Depois de se servir em uma das oito torneiras via sistema de autoatendimento, o público se acomoda no beer garden. Entre os chopes, o Okie Dokie é uma hop lager (R$ 3,40 cada 100 mililitros) e o Voll Bock, uma weizenbock (R$ 3,60 cada 100 mililitros). Hambúrguer, bacon e maionese compõem o sanduíche mais pedido (R$ 20,00 com batata frita). Rua Adir Dalabona, 95, Orleans, ☎ 3372-3870 (150 lugares). 17h/22h (sáb. a partir das 11h; dom. 11h/18h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

Barbarium Pub

De quarta a sábado, a programação inclui apresentações de rock, jazz e blues. Na ala etílica, há vinte torneiras de chope, além de cervejas nacionais e importadas. Entre as mais pedidas estão a Ignorus Mutum Cavalo IPA (R$ 17,00) e a Maniacs Nitro Stout (R$ 16,00), ambas com 473 mililitros. Da cozinha, sai o sanduíche smoked and pulled rib, feito com costela de boi desfiada, picles, mostarda e barbecue no brioche (R$ 24,00). Rua Chile, 1765, Rebouças, ☎ 3408-5216 (140 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

Bier Hoff

Na matriz, há música ao vivo todos os dias, além de vinte rótulos próprios de cerveja, caso da Jerimoon Pumpkin, que leva abóbora caramelada e especiarias (R$ 16,90, 355 mililitros), e dez torneiras de chope. O do tipo pilsen (R$ 10,90, 350 mililitros) está sempre engatado. Para comer, tem boa saída a porção que agrupa cubos de alcatra, batata frita e bolinho de queijo (R$ 34,90). Shopping Estação, ☎ 3019-9010 (240 lugares). 11h30/23h; Shopping Palladium, Piso L3, 3076-3700, 11h/22h; Shopping Ventura, 3045-0022, 12h/20h. Aberta em 2002.

Cervejaria da Vila

O endereço conjuga bar e barbearia, e dispõe de um jardim convidativo para os dias mais quentes. Aos fins de semana, tem música ao vivo, com foco em rock às sextas e sertanejo aos sábados. Saem das torneiras catorze chopes, como o american IPA Bastard Hector (R$ 10,00, 300 mililitros), boa companhia para as porções de frango à passarinho (R$ 20,00) e calabresa acebolada (R$ 25,00). Rua Mateus Leme, 2631, Bom Retiro, ☎ 3618-0818 (90 lugares). 11h/15h e 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2004.

HoP’n Roll Brewpub (campeão da categoria em 2019)

A mistura de rock e cerveja aqui não é novidade. Ela marca presença na música ambiente que embala as 28 torneiras de chope e os cerca de oitenta rótulos em garrafa, no braço de guitarra que transporta seis opções livres da bebida em canecas de 70 mililitros (R$ 25,00) e nos itens do menu que associam nomes roqueiros a receitas com um toque do fermentado. Isso sem apelar para a liberdade, bem rock’n’roll, de elaborar a sua própria cerveja no local: a experiência monitorada, com direito a 40 litros da bebida no fim do processo, custa R$ 650,00. A carta premiada dá ênfase a produtos regionais — inclusive da própria HoP’n Roll —, mas sem abdicar de boas escolhas em outras áreas do país e do mundo. Das três seções podem vir, respectivamente, a prata da casa Habemus Pilsen (R$ 11,00, 500 mililitros), a gaúcha Tupiniquim Citrus Bomb (R$ 12,40, 350 mililitros) e a belga Delirium Tremens (R$ 26,00, 350 mililitros). Para acompanhar os copos sem sair do tom, o mignon motorhead traz filé suíno ao molho de cerveja com pão e farofa de malte (R$ 30,00). Dica valiosa: de segunda a sábado, até as 20h, pints de seis a oito chopes são vendidos com seu preço de half-pint. Rua Mateus Leme, 950, Centro Cívico, ☎ 3408-4486 (180 lugares). 17h30/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Maniacs Brewing Co.

Do salão dá para ver os tanques que produzem as cervejas da marca, sucesso Brasil afora. O bar de fábrica ostenta vinte torneiras que despejam bebidas próprias e rótulos convidados. A Maniacs IPA é uma das preferidas da clientela (R$ 10,00, 473 mililitros), seguida de perto pela Yankee, uma new england IPA (R$ 15,00, 473 mililitros). Para acompanhar, agrada o público o bolinho de carne servido no pão francês com maionese da casa (R$ 13,00). É possível fazer um tour guiado pela fábrica (R$ 15,00 por pessoa). Avenida Munhoz da Rocha, 1049, Cabral, ☎ 3084-9730 (80 lugares). 17h/23h (sáb. a partir de 11h; dom. 11h/20h). Aberto em 2017.

Mercado da Cerveja

A parte externa abriga uma plantação de lúpulo e algumas mesas, nas quais os clientes se acomodam para provar as bebidas de fabricação própria. Ao todo são dez opções de chope artesanal, como o pilsen (R$ 10,00, 500 mililitros). O local também vende rótulos de outros produtores, a exemplo da curitibana Fumaçônica (R$ 22,00, 355 mililitros). Para aplacar a fome, há porção mista de batatas inglesa e doce com alecrim, alho e sal (R$ 18,00). Rua Marquês do Paraná, 484, Água Verde, ☎ 3387-9888 (60 lugares). 17h/23h (qui. e sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Mestre-Cervejeiro.com

Mix de loja e bar apresenta mais de 200 rótulos de cerveja de dez países, que podem ser consumidos ali ou levadas para casa. Embora não tenha cardápio, os clientes podem petiscar batata frita inglesa (R$ 20,90 o pacote com 150 gramas) ou aproveitar a parceria com os food trucks. Além das garrafas, há cinco torneiras de chope artesanal, a exemplo do pilsen Swamp (R$ 15,00, 500 mililitros). Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 1623, Mossunguê, ☎ 3072-6921 (40 lugares). 12h/22h (sáb. a partir das 10h; dom. 10h/18h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Schwarzwald – Bar do Alemão

Os clientes se acomodam no salão e pedem o submarino, que consiste em uma canequinha Steinhaeger mergulhada em um caneco com 500 mililitros de chope (R$ 18,30). Na carta de cervejas especiais aparece a Paulaner Hefe Weisbier (R$ 29,00, 500 mililitros), que faz boa tabela com a porção de carne de onça. Servida com broa, a pedida sai a R$ 39,90. Rua Doutor Claudino dos Santos, 63, São Francisco, ☎ 3223-2585 (800 lugares). 11h/2h. Aberto em 1979.

Templo da Cerveja

A cerveja, principal atrativo do endereço, também é usada em algumas receitas. O sanduíche obsceno, por exemplo, reúne hambúrguer marinado na cerveja escura, bacon, maionese e barbecue (R$ 16,00). Há dez torneiras de chope – entre os de maior saída estão a pilsen da Mega Beer (R$ 10,00, 440 mililitros) e a IPA da Maniacs (R$ 16,00, 440 mililitros). Rua Coronel Dulcídio, 775, Batel, ☎ 99773-0700 (50 lugares), 16h/2h (dom. a qui. até 0h). Aberto em 2009.

We Are Bastards Pub

O endereço mantém 32 torneiras de chope de marcas variadas. Estão sempre presentes os rótulos próprios da Bastards Brewery, com fábrica no município de Pinhais. É possível provar rótulos como o Jean Le Blanc, um witbier com adição de capim-limão, e o Hector Five Rounds, um american IPA (R$ 13,00 cada um com (300 mililitros). Do cardápio destaca-se a porção de bacon (R$ 21,00, para duas pessoas). Avenida Iguaçu, 2300, Água Verde, ☎ 3343-0113 (330 lugares). 18h/0h (sex. até 1h30; sáb. até 1h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.