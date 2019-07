O L’ulivo Cucina e Vini está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido somente no jantar pagarão R$ 85,00, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: bruschetta modena – com parma, figo, mascarpone e balsâmico ou suppli al telefono: bolinho de arroz com ragù à bolonhesa e queijo scarmoza defumado

Prato principal: spaghetti alla carbonara: massa grano duro, gemas, pecorino e guanciale ou gnocchi alla sorrentina: massa artesanal com berinjela, molho de tomate e queijo scarmoza

Sobremesa: mil-folhas desconstruído com creme de confeiteiro e morangos frescos

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

L’ulivo Cucina e Vini – Rua Miguel Lemos, 54, loja B, Copacabana, 3576-7785. Ter. a sáb., 18h/23h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.