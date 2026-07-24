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Gastronomia

Lula sanciona lei que proíbe a venda e produção de foie gras

Prato tradicional francês causa polêmica há anos pelo método cruel de produção, que envolve a alimentação forçada de patos e gansos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h35 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h11
Grande grupo de patos jovens com penas claras e bicos rosados, amontoados em um campo com cerca ao fundo, sob luz solar
Tradição francesa envolve engordar à força aves para causar doença no fígado (Leitenberger S/Andia/Universal Images Group/Getty Images)
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Lula sanciona lei que proíbe a venda e produção de foie gras Priorizar nos meus resultados Google

O Palácio do Planalto sancionou nesta sexta-feira, 24, a Lei Nº15.475, que proíbe a comercialização e produção de qualquer alimento obtido através de métodos de alimentação forçada de animais. Em suma, a legislação proíbe em território nacional a produção e venda do foie gras, iguaria francesa criada a partir do “fígado gordo” de patos, gansos e marrecos, submetidos a uma técnica chamada “gavagem”. 

Para se obter o foie gras, é necessário primeiro “engordar” os animais. Para isso, indivíduos realizam a gavagem, processo em que um tubo é inserido da boca da ave até seu esôfago, por onde ela será continuamente alimentada à força. O método faz com que seus fígados aumentem de forma anormal, o que causa esteatose hepática e que gera o produto final comercializado posteriormente para o preparo do prato francês. Entidades de proteção animal ao redor do mundo já teceram críticas diversas sobre o processo, em especial pela crueldade contra o animal submetido à gavagem.

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No Brasil, a técnica ainda não era proibida, mas passeava entre os limites da tradição culinária e do que poderia ser considerado maus-tratos aos animais. A nova medida já havia sido aprovada no Congresso Nacional, e seguiu para a assinatura final do presidente Lula, que sancionou a lei nesta sexta-feira, disponível no Diário Oficial. A medida inclui também multas e até prisão para quem decidir produzir o item. As infrações podem ser enquadradas na Lei de Crimes Ambientais, e os responsáveis poderão responder por maus-tratos. 

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