1. LA CARIOCA CEVICHERIA menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 1 /3 Opção de entrada do menu: ceviche clássico com cebola roxa, coentro, pimenta e suco de limão (Filico/VEJASP)

2. LA CARIOCA CEVICHERIA menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 2 /3 Tataki de atum selado na crosta de pimenta-rosa: variedade de prato principal (Lipe Borges/VEJASP)

3. LA CARIOCA CEVICHERIA menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 3/3 Pedida doce: banana flambada com pisco e servida com sorvete de tapioca (Filico/VEJASP)

O La Carioca Cevicheria está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Nas duas unidades do restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido somente no almoço pagarão R$60,00, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: ceviche clássico, com cebola roxa, coentro, pimenta e suco de limão ou guacamole: abacate, cebola roxa, coentro, tomate, suco de limão e pimenta

Prato principal: tataki de atum selado na crosta de pimenta-rosa com quinoto de beterraba, palmito, aspargos e mascarpone ou peixe branco grelhado com quinoto de tomate e molho de pimentão

Sobremesa: banana flambada com pisco e servida com sorvete de tapioca

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

Unidade Ipanema – Rua Garcia Davila, 173, loja A, 2522-8184. Ter. a dom., 12h/17h.

Unidade Jardim Botânico – Rua Maria Angélica, 113-A, Jardim Botânico, 2226-8821. Ter. a dom., 12h/17h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.