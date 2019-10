Ken Taki é eleito o melhor restaurante bom e barato de Curitiba

O nome Ken Taki foi escolhido para uma brincadeira fonética, algo que lembrasse o “quem tá aqui”. Apesar disso, a tradução da palavra japonesa “taki” (cachoeira, em português) tem um sentido apropriado para o caudaloso menu de acento nipônico. Tanto no endereço de Cristo Rei quanto no espaço de Mercês (na região conhecida como Champagnat) é fácil “costurar” uma refeição farta e econômica para dois, como a que traz um combinado míni de salmão (R$ 39,90, dezesseis peças), um yakissoba de mignon (R$ 48,90) e um tempurá de sorvete (R$ 19,90). Quem chega sozinho pode fazer uma seleção de miniporções no almoço em dias úteis ou optar por uma sequência com temaki de salmão e cream cheese (R$ 19,70) mais uma taça de ceviche (R$ 29,90). Na unidade de Mercês, o cliente ainda tem a chance de recorrer a um bufê diurno de segunda a sexta (R$ 79,90 o quilo). Por um custo mais elevado, ambas as lojas oferecem rodízio no jantar e no almoço de fim de semana (R$ 86,90) — em Cristo Rei, ele está disponível por um sistema de esteira. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 1011, Cristo Rei, ☎ 3010-5455 (180 lugares). 11h/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h; fecha dom.); Rua Padre Agostinho, 1480, Mercês, ☎ 3387-8486 (100 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (sáb. almoço até 16h; dom. 12h/16h e 18h/23h). Aberto em 2014. $

2º lugar – Peruano Gastronomia & Cultura

O chef peruano Fernando Matsushita oferece pratos típicos de sua terra natal. Para começar, a sugestão mais famosa é o ceviche clássico com batata-doce (R$ 34,00). Depois, o filé de tilápia em crosta de sementes e farinha de mandioca vem à mesa guarnecido de purê de abóbora (R$ 39,90). Esposa de Fernando, Ilza Miura cuida das sobremesas, caso arroz con leche servido com mazamorra morada, este à base de milho roxo (R$ 9,00). De terça a sexta, é montada uma mesa com pratos da culinária caseira peruana (R$ 49,90 o quilo). Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675, Tarumã, ☎ 3045-6711 (90 lugares). 11h30/14h30 (sex. e sáb. também jantar 18h30/23h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2010. $

3º lugar – Churrascaria Ervin

Prestes a completar 70 anos, a casa é comandada pela mesma família desde a inauguração. Está entre os cortes mais apreciados pelo público o filé-mignon, servido com saladas de tomate e de cebola, pepino, pão e a tradicional maionese de batata (R$ 119,00, para duas pessoas). Já o bife ancho uruguaio, novidade no menu, acompanha salada mista e arroz biro-biro (R$ 49,90). Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, ☎ 3252-5347 e ☎ 3076-5348 (120 lugares). 11h30/14h (sáb., dom. e feriados 11h/15h30; fecha seg.). Aberto em 1950. $$

