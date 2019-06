IKI Japanese Cuisine é o melhor restaurante japonês de Campinas

1. Iki Campinas 2019 zoom_out_map 1 /4 O sashimi chamado peixe brilhante: feito com carapau (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Iki Campinas 2019 zoom_out_map 2 /4 Vieira tataki selada com molho ponzu: R$ 21,00 o par (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Iki Campinas 2019 zoom_out_map 3 /4 Chef Alex Iwamurano preparo do arroz: à vista dos clientes (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Iki Campinas 2019 zoom_out_map 4/4 Ostras frescas servidas com salsa de pimenta e coentro: R$ 35,00 cinco unidades (Lígia Skowronski/VEJASP)

Formado em gastronomia pelo Senac e com uma bagagem de dez anos adquirida no restaurante paulistano Kinoshita, o chef Alex Iwamura propõe-se apresentar uma cozinha japonesa contemporânea, mas sem nenhuma concessão a realçadores de sabor como o cream cheese e a maionese. Sua linha de trabalho contempla vieira, enguia, polvo, robalo, salmão, ovas e carne de gado wagyu, entre outros ingredientes nobres. “Uso também foie gras, trufas e manteiga, coisa que um japonês raiz não faria”, explica o simpático cozinheiro. No menu, suas criações aparecem em pequenas porções, o que possibilita diferentes experiências gustativas numa mesma ocasião. A refeição pode começar com os sabores sutis da vieira tataki, selada com molho ponzu (R$ 21,00, duas unidades), ou das ostras frescas, trazidas de Florianópolis e servidas com salsa de pimenta e coentro (R$ 30,00, cinco unidades). Dos sashimis, chama atenção a delicadeza do peixe brilhante, feito com carapau (R$ 18,00, cinco fatias). A cozinha prepara também receitas quentes, e do novo espaço IKI Lounge Bar, sob o comando do bartender Guilherme Araújo, saem drinques como o iki tonic (gim, limão-siciliano, pepino-japonês e tônica; R$ 30,00). Avenida José de Souza Campos, 1321 (Dahruj Tower), Cambuí, ☎ 3203-1230 (80 lugares). 19h/23h30 (sex. 12h/15h e 19h/0h; sáb. almoço até 15h30; fecha seg. e dom.). Aberto em 2016. $$$

2º lugar – Kaizen

No novo espaço de lounge, os clientes provam drinques como o kampai, que leva saquê, shrub de amora, limão-siciliano, xarope de açúcar e ameixa japonesa (R$ 27,00). Para saciar a fome, há três tipos de festival, entre eles o de salmão, que inclui salada, quentes, sushis, sashimis e temakis (R$ 57,00 no almoço de dias úteis; R$ 74,90 no jantar de segunda a quinta; R$ 84,90 na sexta à noite e nos fins de semana). No menu, o kaizen teishoku, com arroz, missoshiru, anchova, sushis, sashimis e tempurá, sai a R$ 149,00, para dois. Avenida Iguatemi, 556, Vila Brandina, ☎ 3395-3900 (90 lugares). 12h/14h e 19h/22h30 (sex. 12h/14h30 e 19h/23h; sáb. 12h30/15h e 19h/23h; dom. só almoço 12h30/15h30). Aberto em 2008. $$

3º lugar – Kindai

A casa monta bufê com frios, quentes e sobremesas no almoço (R$ 59,00 sem sashimi e R$ 69,00 com sashimi durante a semana; R$ 65,00 e R$ 75,00, respectivamente, nos fins de semana). Durante o jantar, o cliente pode pedir pelo menu ou solicitar os festivais kindai (R$ 94,00) e premium (R$ 118,00). No último, preparos do kindai, como sashimis, tempurá e salmão grelhado, são reforçados por lula com camarão na chapa, sashimi de barriga de salmão e sushis diferenciados, como o de salmão maçaricado com azeite de trufas e for de sal. Hotel Vitória, Avenida José de Souza Campos, 425, Cambuí, ☎ 3755-8027 (105 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h30 (sáb. almoço 12h/15h30; dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2003. $$$