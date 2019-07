Ele nasceu em São Paulo há 26 anos, trabalha em restaurantes desde os 15 e, entre panelas e fogões, descobriu cedo sua vocação. “Passei por todas as praças da cozinha, mas sempre quis preparar sobremesas”, conta o chef confeiteiro Henrique Rossanelli. Sua presença na primeira temporada do reality show The Taste Brasil (2015) chamou a atenção do chef Felipe Bronze, que o convocou, com outros participantes, para integrar a equipe do carioca Oro. Antes, em sua terra natal, Rossanelli já havia burilado o talento no espanhol Eñe e dado expediente ao lado do craque dos doces Lucas Corazza. No Rio, o filho de pai mecânico e mãe enfermeira, criado na periferia, serviu celebridades no dia a dia, estadistas durante a Olimpíada e aprendeu um bocado. “A convivência com o Felipe moldou minha personalidade”, reconhece. Até a saída da casa, no fim de 2018, com a satisfação do dever cumprido, foi decidida após ótima conversa com o antigo patrão.

O novo desafio, a doçaria do Lilia Café, inaugurado em março no CCBB, renovou sua empolgação com o universo açucarado. “Depois do encontro com o Lucio (Vieira, dono do negócio), meus olhos brilharam diante da chance de produzir sobremesas no almoço, servido no mezanino, e doces de vitrine no balcão do foyer”, afirma. Desenhos em um caderno ganham a forma de quitutes como a éclair de chocolate (R$ 13,00) e o bolo de cenoura, especiarias e cream cheese (R$ 14,00 a fatia), atrações no térreo. No menu de almoço (R$ 68,00, com couvert, entrada, prato principal e sobremesa), Rossanelli esbanja criatividade diante de matéria-prima variada — o conceito do estabelecimento é trabalhar com o que há de mais fresco a cada dia. Chegam à mesa receitas de bela apresentação e sabor surpreendente, como os morangos assados com iogurte natural e merengue, a tartelete de limão com manjericão ou o arroz-doce com crocante de especiarias e nozes. As criações caíram nas graças do júri de VEJA COMER & BEBER e renderam ao chef confeiteiro o troféu de doceiro do ano. Nada mau para o garoto que, quando pisou no Rio pela primeira vez, ao desembarcar na rodoviária, se encantou com a antena no alto do Sumaré. “Achava que era o Cristo Redentor”, lembra, às gargalhadas.

Lilia Café – Rua Primeiro de Março, 66 (CCBB), Centro, ☎ 2283-4018 (70 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. 12h/16h). Aberto em 2019.