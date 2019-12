Gelateria Bellucci é eleita a melhor sorveteria de Fortaleza em 2019

1. Gelateria Bellucci comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Leite fresco, chocolate com morango, doce de leite e maracujá: picolés da sorveteria campeã (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Gelateria Bellucci comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 Caramelo com flor de sal e caju: a nova estrela das cubas (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Gelateria Bellucci comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Maracujá, doce de leite e chocolate, leite fresco e doce de leite: por mais R$ 2,00 levam cobertura de chocolate (Lígia Skowronski/VEJASP)

Até 2011, abrir uma sorveteria não estava nos planos da cearense Afra Colodette, que estudava moda na Itália, nem do italiano Andrea Bellucci, na época funcionário de uma instituição financeira na Irlanda. Mas aí eles se conheceram durante um voo, se apaixonaram e o negócio surgiu como o projeto de vida que iria uni-los em Fortaleza. Após um ano de gestação, período no qual ele estudou na Carpigiani Gelato University, em Bolonha, o casal importou as máquinas e deu início à produção dos gelados cremosos, feitos à moda italiana, com ingredientes preferencialmente frescos. Os de manga, por exemplo, usam a fruta do tipo moscatel, orgânica, com pouca fibra e bem doce, vinda de um pequeno sítio de Pindoretama. Dos atuais 100 sabores da marca, trinta estão disponíveis diariamente nas três lojas, uma delas no Recife. Ao lado de dois hits, o de pistache, feito com matéria-prima importada, e o romeu e julieta, de queijo mascarpone com goiabada, tem brilhado uma nova receita, a de caramelo com flor de sal, que ganha um sabor único e regional graças à adição de doce de caju e castanha moída. A porção média (R$ 16,00) comporta dois sabores na casquinha e três no copinho. Há também sorvetes veganos, adoçados com xilitol, e picolés recheados. Eles custam R$ 10,00 ou R$ 12,00, quando levam cobertura. Está prevista para 2020 a abertura de uma terceira loja na capital, desta vez no Shopping RioMar. Rua Frederico Borges, 624, Meireles, ☎ 3039-7719 (40 lugares). 12h/23h (dom. e qui. até 23h30; sex. e sáb. até 1h). Shopping Iguatemi, ☎ 3038-7719 (8 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Aberto em 2014.

2º lugar – Sorveteria Juarez

Trata-se de um endereço tradicional, hoje tocado pela família do fundador, João Juarez Albuquerque, que morreu em 2017. Os 44 sabores de sorvete não levam aditivos nem conservantes. Entre eles, fazem sucesso o de cajá e o de jaca. Doce de leite flocado e delícia de abacaxi constam das variedades com leite. Todos podem ser servidos no copo ou na casquinha (R$ 9,00, uma bola; R$ 13,00, duas bolas). Avenida Barão de Studart, 2023, Aldeota, ☎ 3244-3848 (20 lugares). 11h/22h; Shopping Ouro Verde, Cocó. Não tem telefone (20 lugares). 12h/21h30; Avenida Engenheiro Santana Junior, 603, Cocó, ☎4101-9122 (20 lugares). 11h/21h. Aberto em 1973.

3º lugar – San Paolo Gelato Gourmet

A rede prepara 28 sabores de sorvete, que podem ser misturados a 35 opções de complemento. Após selecionarem a combinação, os clientes observam a finalização numa pedra de mármore resfriada. As variedades leite Ninho, doce de leite, morango e açaí são as mais pedidas. Com um gelado e dois adicionais, o doce sai a R$ 14,00. A casquinha é feita na hora (R$ 2,00). Avenida Desembargador Moreira, 560, Meireles, ☎ 3085-7516 (48 lugares). 12h/23h (qui. até 0h; sex. e sáb. até 1h); Rua Osvaldo Cruz, 1, Meireles, ☎ 98108-0291 (24 lugares). 12h30/23h (qui. até 0h; sex. e sáb. até 1h). Mais seis endereços. Aberto em 2012.

