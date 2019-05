Sob o comando de Rafael Herane, filho dos fundadores, Nilzis e Edwin (ela segue coordenando a cozinha, ele faleceu no ano passado), o Fundo de Quintal é um convite para o encontro com amigos. Da vitrola saem MPB, samba de raiz e jazz, sempre num volume que não impede o papo, que pode ser regado a cerveja bem gelada (R$ 10,40 a Brahma de 600 mililitros) ou a caipirinha (de R$ 12,00 a R$ 16,00). Petisco mais vendido, o croquete de mandioca com recheio de carne ou queijo chega em porção com dez unidades (R$ 35,00). Com mais fome, os clientes podem pedir pratos típicos cuiabanos, caso do revirado de carne picadinha com farinha de mandioca, acompanhado de arroz ou pão, dois ovos fritos e banana madura frita (R$ 65,00, para dois). Rua Estevão de Mendonça, 1139, Quilombo, ☎ 99974-7742 (120 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2006. Aqui tem iFood.

2º lugar: Bar do Edgare

Rock e samba embalam as noites neste tradicional endereço cuiabano, em funcionamento há mais de quarenta anos. Um dos motivos de sua longevidade é a cozinha afinada, que expede tira-gostos como a moela ao vinho tinto (R$ 30,00). Os pastéis, servidos em porções de quatro unidades (R$ 40,00), têm um diferencial na massa: levam água da conserva do palmito em sua preparação. A seleção de recheios inclui camarão e carne-seca, os dois mais pedidos. Chopes da cervejaria Louvada são a sugestão para brindar: o pilsen de 300 mililitros custa R$ 10,00. Em garrafas de 450 mililitros, APA e IPA da mesma marca saem a R$ 19,00. Rua Traçaia, 280, Jardim Primavera, ☎ 3321-2437 (450 lugares). 17h/1h (sex. até 2h; sáb. 12h/0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1973.

3º lugar: Bar do Jarbas

Fundado por Jarbas do Nascimento, este bar tem na cozinha um de seus maiores trunfos. De lá saem pastéis recheados de carne moída, ovo, azeitona e cheiro-verde (R$ 35,00 com quinze unidades). Outra pedida certeira é o revirado cuiabano, combinação de arroz, ovo frito, farofa e salada de repolho (R$ 45,00). Às terças-feiras, a vocação botequeira fica ainda mais evidente com o rodízio de petiscos (R$ 27,90 por pessoa), servidos das 19h às 22h. Para completar a noite, a seleção etílica inclui caipirinha (R$ 13,00) e cervejas de garrafa (R$ 10,00 a Brahma). Dica para visitar a casa sempre lotada? Chegue cedo. Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino, 99969-7973 (180 lugares). 18h/0h (sáb. 16h/22h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

