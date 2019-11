Fabrício Lemos é eleito o chef do ano por VEJA COMER & BEBER Salvador 2019

Empreender em tempos de baixo crescimento econômico pode sair caro — para a saúde. Na correria para pôr nos eixos o segundo restaurante, o Ori, inaugurado em 2018 — e que por pouco não exauriu os recursos do primeiro, o Origem —, o chef Fabrício Lemos passou a sentir fortes dores na nuca. A bateria de exames a que se submeteu em seguida revelou a temida presença de gordura no fígado, colesterol alto e índice glicêmico periclitante. O diagnóstico motivou uma radical mudança de estilo de vida. Com a ajuda de um especialista em emagrecimento, Lemos deu mais atenção à própria alimentação, diminuiu o consumo de álcool e intensificou os treinos de boxe e corrida. Resultado: de maio para cá, perdeu quase 20 quilos. Agora com 77 quilos, o chef, de 39 anos, se diz bem mais ágil para dar conta de uma rotina frenética. No Origem, ele trabalha só com menu degustação, de quinze etapas, que questiona diversos clichês da gastronomia baiana. No Ori, vencedor na categoria Revelação, diz promover a simplicidade à mesa. Lá ele prepara mais de dez entradinhas e o mesmo tanto de pratos — a ideia do chef é que os clientes peçam várias receitas e compartilhem tudo. Sua carreira começou em Miami, nos Estados Unidos, onde foi morar aos 17 anos. Empregado no extinto italiano Chef Sammy’s Doral, Lemos começou lavando pratos e quebrando um galho ou outro para os cozinheiros, aos quais se juntou depois de dois anos. Formado na prestigiosa Le Cordon Bleu na vizinha Fort Lauderdale, trabalhou por mais de seis anos no grupo The Ritz-Carlton. Por aqui, antes de assumir a própria cozinha, atuou no Mistura, no Amado e no Al Mare, que lhe rendeu o primeiro título de chef do ano. Nesta edição, ele fatura o prêmio pela quarta vez.

