Esquinica Natural é o melhor lugar para uma refeição saudável em Campinas

1. Esquinica Natural Campinas 2019 zoom_out_map 1 /3 O filé de frango com crosta de quinoa: item do bufê (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Esquinica Natural Campinas 2019 zoom_out_map 2 /3 Pescada amarela com redução de laranjas: um dos destaques do restaurante (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Esquinica Natural Campinas 2019 zoom_out_map 3/3 Torta integral de banana: sobremesa sai por R$ 20,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

O amplo salão envidraçado, banhado de luz natural e mobiliado com mesas de madeira clara, convida a uma refeição com calma. Esse chamado é reforçado por um cardápio equilibrado, que segue os preceitos da culinária saudável e funcional. Quando nasceu, o restaurante, integrante da rede Vitória Hotéis, abria apenas para jantar, com um menu dedicado a pratos de sotaque espanhol. O almoço de pegada natural passou a ser oferecido em 2015 e deu tão certo que hoje é o único serviço da casa. No comando da cozinha desde março, o chef Eduardo Ramos reforçou as opções do bufê (R$ 47,00 por pessoa), composto de dezessete pratos frios e oito quentes — a seleção contempla preparações veganas e vegetarianas. As saladas de maior saída são a de espinafre com ricota e a de palmito pupunha com tomate-cereja, ervas e azeite. Dos pratos quentes, destacam-se o filé de frango com crosta de quinoa e a pescada- amarela com redução de laranja. As sobremesas são cobradas à parte. Fazem sucesso o brownie com sorvete de baunilha e caramelo salgado (R$ 24,00) e a torta integral de banana (R$ 20,00). Avenida José de Souza Campos, 425, Cambuí, ☎ 3755-8027 (90 lugares). 11h30/15h (fecha dom.). Aberto em 2013. $$

2º lugar – Frutaria São Paulo

Em sua primeira unidade fora da capital, a marca traz um cardápio bem variado de culinária natural, elaborado pela chef Luciane Recco. Entre os hits estão o salmão grelhado com quinoa e cubos de legumes, aromatizado com gengibre e salsa de manga (R$ 53,00), e o medalhão com risoto de shimeji ao azeite de trufas brancas (R$ 65,00). Como entrada, os dadinhos de tapioca com geleia de pimentas fazem sucesso (R$ 26,00, dez unidades). Para beber, há suco de uva itália com água de coco (R$ 12,00). O menu executivo, com salada, prato e sobremesa, custa R$ 49,00. Shopping Iguatemi, ☎ 3500-0006 (120 lugares). 10h/23h. Aberto em 2018. $$

3º lugar – Dona Fiica

Mãe e flho homenagearam a matriarca da família, Dona Fiica, de 97 anos, ao reproduzir preparos saudáveis, usando temperos naturais e saborosos. No bufê há trinta opções veganas e vegetarianas e quatro pratos com carne (R$ 58,90 o quilo de segunda a sexta e R$ 62,90 aos sábados). Entre as receitas de sucesso estão a lasanha de palmito pupunha com shiitake e queijo e a moqueca vegetariana, que leva banana-daterra, cenoura, chuchu, batata-doce, alga marinha, palmito e pimentões. Na mesa de sobremesas há maçã assada e musse de abacate com laranja. Rua Dona Prisciliana Soares, 54, Cambuí, ☎ 3295-3405 e 99256-6772 (100 lugares). 8h/15h (fecha dom.). Aberto em 2018. $