Os endereços gastronômicos mais queridos dos soteropolitanos em 2019

Sanduíche de pastrami, do The Bunker: eleito o bar revelação por VEJA COMER & BEBER ano passado e é o favorito dos leitores em 2019

O salão da pizzaria campeã: Rocca é a favorita do público

Burger Prime com batata, da Melt Hamburgueria: casa campeã somou 10 000 votos

Os endereços abaixo conquistaram o coração da cidade, segundo uma pesquisa on-line realizada nos meses de julho e agosto por VEJA COMER & BEBER Salvador. Foram recebidos quase 36 000 votos. Confira os vencedores:

COMIDINHAS – Melt Hamburgueria

Sozinha, esta hamburgueria somou quase 10 000 votos. A lanchonete aposta em sanduíches recheados com discos de carne prensados na chapa, o chamado smash burger. Na lista de pedidas faz bonito o prime duplo, com dois hambúrgueres de 110 gramas no pão de batata mais queijo gouda, salame crispy, molho provolone, tomate e cebola caramelada.

BARES – The Bunker – Beer Culture

Eleito o bar revelação pelo júri de VEJA COMER & BEBER no ano passado, o estabelecimento volta a erguer um troféu, desta vez como o favorito dos leitores. A fórmula campeã combina uma oferta cervejeira ampla e criteriosa com uma cozinha que expede receitas de dar água na boca. É o caso, por exemplo, do sanduba da foto: montado em pão de fermentação natural, ele intercala fatias de pastrami defumado, picles de maxixe e mostardas clara e escura.

RESTAURANTES – Rocca Pizzaria e Forneria

O restaurante queridinho do público funciona há mais de uma década e mantém duas unidades. Em ambas, as estrelas são as pizzas com coberturas inventivas, criadas pela proprietária Eliana Pavetto. Uma delas reúne cream cheese, alhoporó puxado na manteiga e vinho branco, orégano e tomate-cereja. À espera das redondas, o público costuma enganar a fome com o pão recheado com linguiça, parmesão e mussarela.

