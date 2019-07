Aqui não tem hora certa para comer pizza — aliás, para o chef Pedro Siqueira, qualquer hora é hora de um bom pedaço de pizza. Atendendo do almoço ao jantar, o charmoso casarão no Jardim Botânico conquistou o bicampeonato na categoria graças à combinação de dois ingredientes-chave: uma massa aerada, leve e macia, que fica descansando por pelo menos 48 horas até ser aberta, e coberturas deliciosamente criativas. Elas são feitas com ingredientes de primeira qualidade, garimpados em pequenos produtores pelo cozinheiro, que também levou o prêmio de melhor restaurante brasileiro neste ano com o Puro (pág. 90).

Entre suas melhores criações estão a de lombo canadense, com molho de tomate caseiro, scamorza defumada, crocante de presunto de Parma e geleia de pimenta (R$ 49,00), e a verdi, que reúne pesto da casa, mussarela de búfala, amêndoas laminadas e broto de manjericão roxo (R$ 42,00). Com diâmetro semelhante ao de um prato, as redondas são servidas no formato individual. Recentemente o estabelecimento ainda incluiu no cardápio opções de sanduíche assado no forno a lenha para o almoço e novos drinques criados pelo premiado mixologista Alex Mesquita. O dias claros (vodca, espumante, xarope de especiarias e suco de abacaxi; R$ 37,00) é um deles. Quem disse mesmo que pizza não combina com uns bons drinques? Rua Pacheco Leão, 102, Jardim Botânico, ☎ 3559-0102. 12h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $

2º lugar – Capricciosa

Inaugurada nos anos 90, a casa foi pioneira no uso de farinhas especiais e em longa fermentação. A experiência pode começar com um mix de antepastos (R$ 72,00) e seguir com a margherita gourmet: mussarela de búfala, tomate, lascas de parmesão e manjericão (R$ 55,00 a individual; R$ 83,00 a família). Na unidade do Jardim Botânico há um espaço anexo e um menu exclusivo para a Capricciosa Trattoria. Entre preparos de massa e carnes de base italiana, também disponíveis no endereço de Ipanema, figura o duo de raviólis de camarão e burrata ao molho de limão e bottarga (R$ 58,00). Rua Maria Angélica, 37, Jardim Botânico, ☎ 2527-2656 (160 lugares). 12h/15h e 18h/1h (sáb. e dom. 12h/17h e 18h/1h); Rua Vinicius de Moraes, 134, Ipanema, ☎ 2523-3394 (80 lugares). 18h/1h (sáb. e dom. 12h/16h e 18h/1h). Mais um endereço. Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$

3º lugar – Bráz

Com duas unidades na cidade — uma no Jardim Botânico e a outra na Barra —, a grife paulistana, que aportou há doze anos no Rio, tem clientela cativa. Para o abre-alas, uma das dicas traz berinjela em camadas com abobrinha e tomate fatiados e marinados em azeite, alho e hortelã. Coberta por mussarela e parmesão ralado, a receita é finalizada em forno a lenha (R$ 35,00). Na etapa principal, a pizza caprese (R$ 57,00 a individual; R$ 93,00 a grande) reúne mussarela, tomate-caqui, mussarela de búfala, folhas de manjericão e pesto de azeitona preta. As opções de massa são a tradicional, a integral ou a levíssima nuvola, que passa por dupla maturação e tem produção diária limitada. Rua Maria Angélica, 129, Jardim Botânico, ☎ 2535-0687 (300 lugares). 18h30/0h30 (sex. a dom. até 1h30). Mais um endereço. Aberto em 2007. $