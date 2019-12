Dez restaurantes de peixes e frutos do mar para conhecer em Salvador

Al Mare

Receitas refinadas, entre elas a lagosta ao forno com agnolotti de batata-doce, creme de crustáceos e brócolis (R$ 119,00), compõem o cardápio da casa. Também sai do forno o bacalhau com purê de mandioquinha, pimentões, azeitonas pretas e camarões (R$ 129,00). Na dúvida, dá para optar pela degustação al mare, que inclui uma série de grelhados como lagosta, camarão, polvo, lula, badejo, robalo e salmão (R$ 289,00). Salvador Shopping, ☎ 3033-7615 (220 lugares). 11h30/0h30 (dom. a qua. e feriados 11h30/23h). Aberto em 2011. $$$

Bargaço

Neste endereço na ativa há mais de quarenta anos, os clientes optam pelas mesas no salão climatizado ou na varanda. Em qualquer um dos espaços, vale a pena iniciar a refeição pelos bolinhos de bacalhau (R$ 39,00, oito unidades) acompanhados de roska de frutas da estação (R$ 19,00). Na etapa principal, a lagosta ao molho de manteiga (R$ 189,00, para duas pessoas) divide atenções com a moqueca de camarão regada com azeite de dendê e guarnecida de arroz, farofa e pirão (R$ 136,00, para duas pessoas). Rua Antônio da Silva Coelho, quadra 43, lotes 18 e 19, Jardim Armação, ☎ 3231-1000 (400 lugares). 11h30/17h (qua. a sáb. 11h30/22h). Aberto em 1971. $$$$

Coco Bambu

Nesta rede de origem cearense, as porções são fartas, boas para compartilhar. Uma das especialidades é o prato rede pescador, que leva à mesa 1,5 quilo de camarão, lagosta, mexilhão, peixe e lula grelhados e guarnecidos de arroz com açafrão e parmesão (R$ 190,00). Outro prato líder de pedidos é a moqueca cearense de camarão escoltada por arroz, pirão e farofa (R$ 184,00, para duas pessoas). Para abrir o apetite, aposte na dobradinha da roska de morango (R$ 19,00) com o camarão empanado com gergelim e servido com molho tártaro (R$ 82,00 a porção). Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba, ☎ 3359-9000 (450 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (qui. a sáb. sem intervalo até 1h; dom. e feriados sem intervalo até 0h). Aberto em 2011. $$$$

M’ar Gastronomia

Assinado pelo chef Pedro Mesquita, o cardápio costuma ser renovado com frequência, de acordo com os ingredientes da época. Está sempre na lista o peixe-vermelho grelhado e servido com duas guarnições à escolha, entre elas purê de banana-da-terra queimada, vinagrete de feijão-fradinho, farofa de cebola ou salada de tomate orgânico com brotos (R$ 63,00). Para harmonizar, a carta reúne vinhos como o Leyda Sauvignon Blanc (R$ 112,00). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3565-6567 (80 lugares). 8h/23h (sex. e sáb. 12h/15h e 17h30/0h; dom. só almoço 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$

Martim Pescador

Ambiente praiano, assim como o cardápio, repleto de ingredientes do mar. Uma das receitas queridinhas da clientela é o ceviche especial de frutos do mar (R$ 69,90). Diariamente, a partir das 18h, é servido um rodízio de especialidades japonesas (R$ 94,90 por pessoa) que inclui sessenta itens entre sashimi, sushi, yakissoba, shimeji, flé com molho de ostras e guioza. De segunda a sábado, das 12h às 15h30, o almoço tem sugestões como o salmão grelhado com purê de raízes e legumes (R$ 56,90). Rua das Hortênsias, 246, Pituba, ☎ 3354-9698 (110 lugares). 12h/15h30 e 18h/0h; Rua Cezar Zama, 367, Barra, ☎ 3267-2862 (200 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. $$$

Mercato del Mare

A filha caçula do sócio-proprietário André Sturaro batiza a entrada mais popular do menu: os camarões à manuela são refogados no azeite, alho, pimenta dedo-de-moça e servidos com emulsão de limão-siciliano e vinho branco (R$ 40,00). No rol de principais, faz sucesso a moqueca com carne de fumeiro de Maragogipe, banana-da-terra, quiabo, camarão seco, ovo e azeite de dendê, que chega à mesa com pirão, arroz e farofa (R$ 120,00, para três pessoas). Às sextas-feiras, há ostras frescas (R$ 72,00 a dúzia). O endereço abriga também uma loja de vinhos com 300 rótulos e dois sommeliers para sugerir harmonizações. Rua Haeckel José de Almeida, 6, Jaguaribe, ☎ 3565-4885 (54 lugares). 11h/23h (ter. e qua. a partir das 16h; dom. e feriados só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Mistura (campeão de 2019)

Pronto. De tanto ouvir pedidos para manter aberta a filial do Mistura durante o pôr do sol, a chef e proprietária Andréa Ribeiro decidiu fazer um experimento. Até o fim do verão, a unidade não vai fechar entre o almoço e o jantar — e, se a resposta do público for positiva, a mudança será para sempre. Tomara. Dentro do Cloc Marina Residence, a casa descortina uma vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos, escancarada pelo janelão de vidro, bem onde o sol se põe, por volta das 17h30. O empreendimento foi erguido onde funcionava a Boate Cloc, nos anos 70, e parte do antigo casarão sobreviveu às obras. A reforma das arcadas que dividem o restaurante revelou tijolos do século XIX. Deixados à mostra, eles ganharam a companhia de portas de madeira de demolição, lustres de cristal Baccarat e mesas com toalhas de algodão. Repaginado em outubro, o cardápio agora tem pratos como a fregola com vôngole e mexilhão (R$ 49,00), opção de entrada, os medalhões de lagosta com legumes, batata e salsa verde (R$ 129,00) e os camarões com palmito pupunha recheados de cuscuz marroquino (R$ 90,00). Clássicos como o espaguete com frutos do mar (R$ 74,00) e o badejo ao forno com cuscuz marroquino, camarão e molho bisque (R$ 99,00) foram mantidos. Para abrir a refeição — ou brindar o pôr do sol —, peça o mojito do sertão, drinque feito com cachaça Espírito de Minas, limãosiciliano, abacaxi, hortelã e sorvete de rapadura (R$ 30,00). Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, ☎ 3375-2623 (110 lugares). 12h/23h (qui. a sáb. até 0h; dom. 12h/22h); Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho (Cloc Marina Residence), ☎ 2137-0782 (90 lugares). 12h/17h e 19h/23h (qui. a sáb. jantar até 0h; dom. só almoço 12h/17h). Aberto em 1992. $$$$

Oceânico

Um dos hits do menu, a lagosta grelhada com molho de azeite vem com guarnição de brócolis e batatas ao forno (R$ 160,00, para duas pessoas). Também costuma agradar o camarão acompanhado de risoto siciliano (R$ 88,00). Entre as sobremesas, o dueto de chocolate com amêndoa é uma torta gelada de chocolate com creme de leite fresco e amêndoa caramelada (R$ 19,00). De terça a quinta, a casa oferece almoço executivo com entrada, prato principal e sobremesas por R$ 57,00. Rua Território do Guaporé, 162, Pituba, ☎ 3565-3087 (100 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados só almoço até 17h, fecha seg.). Aberto em 2013. $$$

Preta

À beira-mar, na Ilha dos Frades, tem cozinha comandada pela chef Angeluci Figueiredo. Um dos pratos do cardápio é o peixe-vermelho assado inteiro e servido com batata-doce, quiabo e banana-da-terra grelhados (R$ 160,00, para duas pessoas). Nos dias mais quentes, é imbatível a salada de polvo com feijão-verde, ervas frescas e azeite (R$ 110,00, para duas pessoas), que pode ganhar a companhia do drinque feito com gim, lima-da-pérsia e erva-cidreira (R$ 30,00). É necessário fazer reserva. Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades, ☎ 99326-7461 (120 lugares). 12h/17h30 (fecha seg. a qua.; em dezembro, abre todos os dias). Aberto em 2011. $$$$

Recanto da Lua Cheia

No descontraído endereço, com direito a uma privilegiada vista da Baía de Todos-os-Santos, saem pratos como o purê de aipim com camarão gratinado acompanhado de salada vinagrete (R$ 74,90, para duas pessoas). Outra pedida popular entre os clientes que visitam o espaço da chef Virgínia Resch é a posta de peixe agulhão-negro grelhada e escoltada por salada de verduras e arroz (R$ 69,90, para duas pessoas). Para finalizar, o queridinho entre as sobremesas é o pudim de leite (R$ 8,00). Rua Rio Negro, 2, Mont Serrat, ☎ 3315-1275 (250 lugares). 10h/17h (fecha seg.). Aberto em 1999. $

Quer conhecer todos os campeões de VEJA COMER & BEBER e o roteiro completo de comidinhas, bares e restaurantes em Salvador? Clique aqui.