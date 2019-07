O Cozinha Artagão está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido apenas no jantar pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: croquete de mortadela (2 unidades)

Prato principal: arroz de polvo e lula

Sobremesa: naked cake

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para aperol ou taça de vinho do dia, soda italiana, refrigerante ou água.

Cozinha Artagão – Avenida das Américas, 4666, loja 147 (BarraShopping), Barra, 2431-9389. Todos os dias, 18h/23h.

