Conheça as melhores padarias de Campinas

Abelha Gulosa

Diariamente saem do forno 250 quilos de pão, sendo que metade da produção é de pão francês (R$ 14,90 o quilo). Além do tradicional, a padaria vende o tipo brioche (R$ 25,90 o quilo) e o de fibras (R$ 24,90 o quilo). O café coado (R$ 5,90) pode formar uma boa parceria com os éclairs, recheados de chocolate, creme, leite em pó com Nutella, limão, biscoito Oreo ou amêndoa (R$ 8,90 cada uma). Avenida José Bonifácio, 1505, Jardim Flamboyant, ☎ 2121-8461 (74 lugares). 6h/23h. Aberto em 1980.

Adélia Boulangerie

Eleita a melhor padaria nas duas últimas edições, a casa trabalha apenas com fermentação natural. Tem como campeões de venda os croissants (R$ 8,00 a unidade ou três por R$ 18,00) e as baguetes (R$ 7,00 cada uma ou duas por R$ 10,00). Também faz sucesso o pão de trigo-sarraceno (R$ 30,00

o quilo). Rua Doutor Guilherme da Silva, 414, Cambuí, ☎ 3251-6422 (40 lugares). 7h/20h. Aberto em 2016.

Boulangerie de France

Entre os pães exibidos sobre o balcão e vendidos por quilo, destacam-se o tradicional francês (R$ 15,40), o de fermentação natural (R$ 27,00), o de batata (R$ 30,00) e o de mandioquinha (R$ 34,00). O cappuccino (R$ 8,20) pode ser acompanhado da torta de frango com catupiry (R$ 49,00 o quilo), um dos quitutes mais pedidos. Avenida Doutor Moraes Salles, 2790, Nova Campinas (Ventura Mall), ☎ 3251-5131 (70 lugares). 24h (dom. até 0h; seg. a partir das 6h). Aberto em 1993.

Casca Grossa

Eleita a novidade do ano na edição passada, mudou-se para um espaço maior e, agora, tem o comando exclusivo do chef Bruno Tamietti. No menu, há novidades como a tostada de presunto royale com queijo artesanal e molho de frutas vermelhas (R$ 18,00). O pão italiano de fermentação natural segue como carro-chefe (R$ 20,00 a unidade). Rua Antonio Lapa, 2384, Cambuí, ☎ 3255-4195 e 99866-3399 (60 lugares). 9h/19h30 (sáb. e dom. 9h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2017.

Das Brot

A rede vende 35 tipos de pão e trabalha com produtos importados da Alemanha. O brezel (R$ 6,90) é o carro-chefe, mas o preto integral (R$ 36,90 o quilo), o de abóbora (R$ 3,50) e o croissant (R$ 6,50) não ficam muito atrás na preferência dos clientes. Entre os doces, o strudel de maçã (R$ 9,90) quase não para na vitrine. Rua Santa Cruz, 64, Cambuí, ☎ 3254-0438 (70 lugares). 7h/21h. Mais dois endereços. Aberto em 2018.

Die Oma Padaria Artesanal

A marca traz uma homenagem à avó do proprietário — Die Oma significa “a vovó” em alemão. É dela a receita do bolo de pão de ló com creme de baunilha, geleia de frutas, castanha e cereja (R$ 12,00 o pedaço). Entre os pães artesanais, todos importados da Alemanha, fazem sucesso os de semente de abóbora e de fécula de batata. Eles podem ser adquiridos por unidade (R$ 3,00) ou com recheios diversos (R$ 5,00 a R$ 13,00). Rua Doutor Viêira Bueno, 311, Cambuí, ☎ 99322-9363 (56 lugares). 7h/22h. Rua São Pedro, 106, Cambuí, 99447-0629 (56 lugares). 7h/23h. Aberto em 2018.

Il Panettiere

A baguete piemontesa, elaborada com fermentação natural, faz sucesso (R$ 31,00 o quilo). Outros destaques são o pão rústico e o paillasse. Ambos levam farinha de centeio e custam R$ 31,00 o quilo. Na seção adocicada, dois itens do Sul da Itália aparecem com força: a pastiera napolitana, torta que leva trigo, ricota, passas e laranja (R$ 49,50 o quilo), e a sfogliatella, uma massa folhada com recheio de ricota, limão, laranja e baunilha (R$ 38,80 o quilo). Rua Maria Monteiro, 1334, Cambuí, ☎ 3252-0670 (8 lugares). 6h/21h (dom. a partir das 7h). Aberto em 1990.

Nico Paneteria

Na padaria que não para nunca, o pão italiano de cebola — com fermentação natural — é um dos preferidos do público (R$ 26,90 o quilo). Os folhados veganos, de palmito ou de legumes (milho, cenoura e pimentão), saem a R$ 7,60 por unidade. No rol de crepiocas, destaca-se a de frango com catupiry (R$ 23,60). Mensalmente, um festival de sonhos proporciona oito recheios diferentes para o doce, como o de creme de pavê com morango (R$ 5,99 cada um). Avenida Andrade Neves, 2286, Castelo, ☎ 3243-1542 (200 lugares). 24 horas. Aberto em 1973.

Orly

Destaca-se pelas fornadas de pão italiano de fermentação natural (R$ 20,80 o quilo) e de ciabatta (R$ 19,00 o quilo). Na seção doce, vale provar o mil-folhas recheado com creme e chantili ou a cheesecake de frutas vermelhas (ambos a R$ 7,50). Entre os salgados, o bolinho de bacalhau faz sucesso (R$ 9,50). Nos fins de semana, o carro-chefe é o frango assado com batata e farofa (R$ 32,50). Rua Barão de Jaguara, 1311, centro, ☎ 3234-2349 (40 lugares). 6h/20h. Aberto em 1967.

Padaria Alemã

Na tradicional padaria de Barão Geraldo, a baguete recheada com bacalhau e mussarela está entre os itens mais procurados (R$ 9,95). A bruschetta da casa foi reformulada: agora é feita no pão ciabatta de fermentação natural e leva tomate, cebola, catupiry, mussarela e orégano (R$ 6,85). No rol de guloseimas da casa está a tortinha de frutas vermelhas, montada com creme à base de baunilha, framboesa, mirtilo, amora e groselha (R$ 7,60). Avenida Romeu Tórtima, 285, Barão Geraldo, ☎ 3289-2581 (55 lugares). 7h/22h. Aberto em 1994.

Padoca do Vila — Joaquim Egídio

Funciona num contêiner em frente ao restaurante Vila Paraíso. A especialidade é o conjunto de pães de fermentação natural, a exemplo da focaccia de parmesão (R$ 18,00, 650 gramas). Uma opção de lanche ao ar livre no local pode ter o mistão da padoca (pão de mandioca ou de beterraba multigrãos, ovo, molho especial do chef, presunto e queijo; R$ 22,00) e o suco de açaí, banana e laranja (R$ 16,00 o grande). Sua “irmã” na Lagoa do Taquaral levou o prêmio de Novidade do Ano nesta edição. Rua Doutor Heitor Penteado, 1716, Joaquim Egídio, ☎ 3298-6913 (80 lugares). 7h/15h (fecha de seg. a sex.). Aberto em 2017.

Padoca do Vila – Taquaral (novidade do ano)

Em geral, as opções de alimentação em torno de parques não vão muito além de cachorro-quente e hambúrguer. Isso explica a animação dos campineiros com a inauguração desta padaria de pegada saudável nos arredores do Parque Portugal, mais conhecido por Lagoa do Taquaral. Com movimento constante, o estabelecimento, aberto em novembro do ano passado, é uma evolução da Padoca que funciona somente nas manhãs de sábado e de domingo junto ao restaurante Vila Paraíso, no distrito de Joaquim Egídio. A ambientação, aliás, lembra muito a casa que serviu de inspiração para o novo empreendimento da família. Mas em Campinas, em vez de um, a padaria ocupa dois contêineres sobrepostos, rodeados por mesinhas de piquenique e canteiros com ervas aromáticas e condimentos. Elaborado pelo chef Ricardo Barreira, o cardápio inclui itens para um café da manhã reforçado, refeições leves para o almoço e comidinhas saudáveis, sob medida para antes ou depois do passeio ou de uma atividade física no parque. A qualidade que se vê nas receitas é resultado do uso de bons ingredientes e dos cuidados a eles dispensados. As frutas que chegam do entreposto, por exemplo, descansam em uma salinha até ficarem no ponto para o consumo, quando são transferidas para a câmara fria. Também chamam atenção os pães, todos feitos com fermentação natural. Duas fatias do pão de mandioca são usadas para montar o mistão da padoca (R$ 22,00), um sanduba que chega com crosta crocante de queijo e recheio de presunto e ovo com gema cremosa. Outra pedida de sucesso, o quibe de abóbora com quinoa é temperado com sálvia e ladeado por uma vistosa salada de folhas verdes, tomate-cereja e granola salgada da casa (R$ 22,00). Para um café da manhã reforçado, caem bem os ovos mexidos com cogumelo portobello, tomate assado, creme de queijos e torradas (R$ 16,00). Até mesmo quem não abre mão dos doces encontra ali sobremesas com menos calorias, mas igualmente saborosas. A raw cake de mirtilo tem base de massa de tâmaras e amêndoas, camada de granola doce, recheio de dois cremes (um de leite de coco e castanha- de-caju e o outro com essa mistura acrescida de frutas da estação) e cobertura de mirtilo fresco com folhinhas de manjericão. Custa R$ 16,00 e está entre as receitas açucaradas mais queridas da clientela. Avenida Doutor Heitor Penteado, 2264, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ☎ 3365-7421 (80 lugares). 7h/21h. Aberto em 2018.

Pão da Primavera

Todos os dias os clientes encontram vários tipos de pães frescos, como o francês (R$ 13,90 o quilo), a baguete (R$ 23,90) e o rústico (R$ 34,90) — os dois últimos feitos com fermentação natural. Na ala doce, os cannoli são vendidos nos sabores tradicional, Nutella, doce de leite e limão (R$ 74,90 o quilo). Entre as bebidas, uma mescla de café, sorvete de creme, leite, paçoca e cobertura de chantili com chocolate (R$ 13,00). Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1411, Chácara Primavera, ☎ 3256-6333 (140 lugares). 5h30/23h (sex. e sáb. até 23h30). Aberto em 1999.

Pão do Cambuí

A padaria produz 250 quilos diários de pão francês (R$ 13,90 o quilo), mas também há fornadas de pão italiano (R$ 23,90) e de fermentação natural (R$ 34,90). Da cozinha saem esfihas em formato canoa nos sabores carne, calabresa com catupiry e atum (R$ 6,50 cada uma), além do café com doce de leite, leite, calda de caramelo e chantili (R$ 14,00). Monta bufê de almoço todos os dias (R$ 73,90 o quilo). Rua Doutor Emílio Ribas, 70, Cambuí, ☎ 3252-3224 (110 lugares). 5h45/23h. Aberto em 1994.

Riviera Panificadora

No balcão, os itens mais pedidos são o pão na chapa (R$ 4,90) e o café expresso (R$ 4,50). Para levar, têm a preferência dos clientes a baguete semi-italiana (R$ 39,90), o minibrioche (R$ 47,00) e o pão francês (R$ 14,90), vendidos por quilo. Novidade na confeitaria, o bolo em formato de letra, com base de brownie e recheio de leite Ninho com Nutella, custa R$ 165,00 a unidade, com aproximadamente 3 quilos. Nos dias úteis, serve almoço em bufê (R$ 30,90 por pessoa). Rua Olavo Bilac, 28, Cambuí, ☎ 3252-5332 (78 lugares) 5h30/22h. Aberto em 1973.

Romana

A padaria traz como novidade a focaccia de caponata (R$ 46,50 o quilo). Entre os pães, o francês (R$ 15,40 o quilo), o italiano e o ciabatta (ambos por R$ 31,50 o quilo) são os mais procurados. Com oferta de pães, bolos e bebidas, o bufê de café da manhã custa R$ 19,90 por pessoa em dias úteis e R$ 34,90 nos fins de semana, quando a mesa ganha o reforço de waffles, ovos mexidos, panqueca, tapioca e mais frutas. Avenida Coronel Silva Teles, 463, Cambuí, ☎ 3252-7000 (180 lugares). 24 horas (seg. até 22h; ter. a partir das 7h). Mais três endereços. Aberto em 1996.

The Bikery

Sob o comando dos chefs e baristas Roberta Magalhães e Sergio Loureiro, a casa aposta em produtos com farinha orgânica e pães de fermentação natural. As versões multigrãos ou com nozes custam R$ 19,00 a unidade. Entre os bolos feitos com açúcar demerara, tem boa saída o red velvet (R$ 12,00 a fatia). Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1801, Barão Geraldo, ☎ 3249-1105 (35 lugares). 7h/20h (dom. 8h/12h). Aberto em 2018.

Zero Trigo

O pão francês (R$ 32,90), o multigrãos (R$ 38,60), a baguete (R$ 41,80) e a sua versão com grãos (R$ 43,80) compõem a lista dos mais vendidos da casa, que trabalha apenas com pães sem glúten nem lactose. Tem muita procura o combo que inclui um pão da casa, manteiga sem leite, homus e uma fruta ou pedaço de bolo (R$ 14,60). Para acompanhar, chocolate quente feito com leite de coco ou de amêndoa (R$ 13,90). Rua Sampainho, 242, Cambuí, ☎ 2512-2855 (24 lugares). 8h/18h40 (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 2016.