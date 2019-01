PARA IR A DOIS

Dalí Bar e Taberna

Charmoso e intimista, foi um dos primeiros lugares na cidade a servir comida típica mexicana. O rodízio, de terça e de domingo, das 19h às 23h, traz treze especialidades, de tacos e quesadillas a guacamole e chili beans (R$ 38,90 por pessoa). Uma das últimas adições ao cardápio é o ceviche de tilápia marinada ao suco de limão, com cebola- roxa, coentro e azeite, servido com nachos ou torradas (R$ 39,00, para duas pessoas). A carta de vinhos com cerca de trinta rótulos reúne chilenos, sul-africanos, espanhóis, italianos e argentinos, como o reserva malbec La Celia (R$ 110,00). Os casais, porém, adotaram a sangria, um dos carroschefe (R$ 49,90 a jarra). Rua C-259, 55, Setor Nova Suíça, ☎ 3095-2112 (60 lugares). 18h/2h (fecha seg.). Aberto em 2005.

Moony: Food, Drinks & Style

O cardápio tem como astro o nhoque gratinado de mandioquinha, recheado com creme de funghi e coberto por queijo grana padano e molho ao sugo caseiro (R$ 52,00). O bar oferece cerca de cinquenta drinques, entre clássicos e autorais. Como o moony sour, que leva bourbon, limão-siciliano, xarope de gengibre, clara e vinho malbec (R$ 27,50). Já o pinapple ginger conta com vodca de abacaxi, néctar de limão-siciliano e de laranja, xarope de manjericão, espuma de gengibre e pó de jambu (R$ 24,50). Alameda Ricardo Paranhos, 928, Setor Marista, ☎ 3624-9329 (150 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sáb. 12h/16h30 e 19h/0h30; sex. somente 19h/0h30; dom. e feriados somente 12h/16h30; fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

PARA PAQUERAR

Weón Bar

A pegada cosmopolita do bar está tanto em sua arquitetura arrojada quanto nos drinques vindos de diversas partes do globo. Entre uma conversa e outra, todos experimentam alguma bebida diferente. Como as caipirinhas de maracujá com limão-siciliano, uva verde com manjericão e morango com amora (R$ 16,00 cada). Bastante pedido, o supercajá lemon é feito com cajazinha, limão, xarope e borda de sal (R$ 20,00). A sangria (R$ 44,00 a jarra) também agrada. Além dos ingredientes tradicionais, ela vem com um xarope de hibisco feito na própria cozinha. O petisco que mais sai na casa é a coxinha de frango (R$ 12,00, quatro unidades). Rua 145, 90, Setor Marista, ☎ 3945-0025 (95 lugares). 18h/2h (dom. 15h/0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.