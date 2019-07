Aos 27 anos, Ignácio Peixoto assumiu pela primeira vez o cargo de chef executivo. E não foi em qualquer restaurante. Tratava-se da primeira filial no Rio do Bagatelle, bistrô francês criado em Nova York, famoso pelo clima de festa que toma conta do salão após certo horário, com direito a garçons circulando fantasiados e estourando garrafas de champanhe. À primeira vista, a comida seria um mero coadjuvante para a animada clientela, mas graças ao cozinheiro carioca ela acabou se tornando a protagonista da filial à beira-mar. Há dois anos na casa, Ignácio usou a experiência acumulada ao lado de premiados chefs da cidade, como Felipe Bronze e Pedro Artagão, de quem foi o braço-direito por quase quatro anos no Irajá Gastrô, Cozinha Artagão e Azur, para criar e testar receitas exclusivas. Agradou em cheio e promete que vem muito mais por aí. Recentemente o Bagatelle passou por uma ampla reforma no salão, que agora dispõe de lounge, para a turma dos bons drinques, salão principal e private room, uma área ocupada por grupos mediante reserva.

As novidades no ambiente vieram acompanhadas de criações inéditas de Ignácio, que bebe na fonte da cozinha francesa moderna, bem representada por grandes nomes da gastronomia como Alain Ducasse, Alain Passard e Michel Bras. Entre as estreias estão o carpaccio de vieiras com lâminas de lichia e broto de rabanete (R$ 58,00) e o delicioso bacalhau confitado (R$ 80,00) — o peixe é preparado no forno em baixa temperatura, até ficar com a carne suculenta e macia, e ganha a companhia de palmito pupunha assado e creme de alho. Tudo bem delicado, revelando a técnica precisa da cozinha e a qualidade dos ingredientes servidos. Para os clientes habitués, uma boa notícia: ninguém ficará órfão dos carros-chefe do antigo menu. Continua à disposição, por exemplo, o steak de atum semicru com ervas de Provence, purê de couve-flor tostada e vinagrete de rabanete (R$ 69,00).

Bagatelle – Praça Santos Dumont, 31, 2º andar, Gávea (Jockey Club), ☎ 99580-9261 (210 lugares). 19h30/2h (dom., ter. e qua. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$