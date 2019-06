Cinco bons restaurantes de comida brasileira em Campinas

Araxá

Em um casarão do século XIX, monta bufê com cerca de vinte receitas de família, como leitoa à pururuca, frango ao molho de laranja e costelinha assada na pedra com molho barbecue. O cliente opta pela taxa por pessoa (R$ 39,50 nos dias úteis e R$ 43,50 nos fins de semana) ou pela cobrança por quilo (R$ 55,90 e R$ 57,90, respectivamente). Ao final, pode-se escolher entre o sorvete de queijo com calda de goiabada (R$ 14,50) e os doces da bancada (R$ 47,80 o quilo). Cortesia, o bolo de fubá escolta bem o café (R$ 5,50). Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 1360, Proença, ☎ 3253-5760 (100 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. até 15h). Aberto em 1993. $

Bar do Marcelino

Em meio à decoração rústica, com fotos antigas de Joaquim Egídio, os clientes apreciam receitas como o ossobuco com polenta mole e arroz (R$ 54,40) e o tutu à moda. Na última, o creme de feijão e farinha ganha o reforço de linguiça, costela suína, ovo, arroz e banana à milanesa (R$ 86,45, para dois). A entrada mais pedida é a porção de pimenta dedo-de-moça empanada com Doritos e recheada de carne moída (R$ 33,90). Antes da conta, a bananada da casa surge como uma doce opção (R$ 7,50). Rua Doutor Heitor Penteado, 1113, Joaquim Egídio, ☎ 3203-8525 (54 lugares). 11h/15h e 18h/23h (sáb. 11h30/23h30; dom. 11h30/20h; fecha seg.). Aberto em 1988. $$

Casa da Fazenda

Dentro do espaço de lazer Floresta Park e cercado pela natureza, serve almoço em bufê com cerca de trinta itens (R$ 59,00 por pessoa). Na bancada figuram dadinho de tapioca, costela suína ao molho barbecue e escondidinho de carne-seca. Entre as sobremesas, incluídas no preço, há doce de leite, musse de limão e manjar. Quem chega cedo pode optar pelo café da manhã colonial (8h30/11h45). O bufê completo, com bolos, pães caseiros, waffle, tapioca e bolinho de chuva, custa R$ 39,00 por pessoa. Continuação da Rua Treze de Maio, km 3,8, Sousas, ☎ 3365-7029 (400 lugares). 8h30/17h (fecha seg. a sex.). Aberto em 2004. $$

Feijão com Tranqueira

Vaca atolada, frango com quiabo e dobradinha são algumas das mais de cinquenta receitas do bufê de domingo (R$ 48,90 por pessoa; crianças até 5 anos não pagam e de 5 e 10 anos pagam a metade do valor). O preço ainda dá direito a uma boa variedade de sobremesas, a exemplo do pavê de noz. Às sextas e aos sábados valem os pratos à la carte. É o caso do que leva o nome da casa, um mix de feijão, carne seca e linguiças calabresa, toscana e paio, acompanhado de arroz, farofa e vinagrete (R$ 29,90, para dois). Rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, km 11, Joaquim Egídio, ☎ 3298-6682 (200 lugares). 11h/17h (sex. 11h30/15h; fecha seg. a qui.). Aberto em 1991. $

Fogão Mineiro

O frango do tio chico, servido com molho ferrugem e acompanhado de angu, quiabo, arroz, feijão, couve, farofa e vinagrete (R$ 84,90, para dois) disputa a preferência com o feijão-tropeiro. Guarnecido de torresmo, banana à milanesa, ovo frito, couve e arroz, ele custa R$ 94,30 e atende a duas pessoas. Nos fins de semana e feriados, há self-service no fogão a lenha (R$ 59,00 por pessoa). Apresentações de moda de viola ocorrem nas noites de sexta e sábado. Nos almoços de sábado, MPB ao vivo embala os clientes. Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, 1052, Sousas, ☎ 3258-6026 (360 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2004. $$