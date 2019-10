Carolla Pizza D.O.C. assa as melhores pizzas de Curitiba

Quem acompanha esta tradicional pizzaria desde a inauguração deve se lembrar que Carolla nasceu Carlotta. Mas uma confusão de marcas com o restaurante paulistano Carlota, da chef Carla Pernambuco, provocou a mudança do nome do estabelecimento logo no primeiro ano. Desde aquela época, a pizza carlotta, com molho de tomate, mussarela de búfala, presunto, alcachofra, cogumelo, copa e ovo (R$ 46,00), brilha como uma das 34 sugestões da atual grife. Pioneira na elaboração de discos individuais em Curitiba, a casa usa massa de fermentação natural, tomate italiano e azeite extravirgem em seus preparos, sempre assados em forno a lenha — a mussarela de búfala é um ingrediente comum a todas as receitas. Na matriz, no Batel, a oferta está restrita ao padrão servido no prato, com 30 centímetros de diâmetro e sabor único na cobertura. Entre as pizzas mais pedidas figura a burrata, que traz o queijo cremoso acompanhado de mussarela de búfala, manjericão e pimenta (R$ 49,00). No menu, que ainda tem focaccias, bruschettas, sanduíches e pastas, chama atenção a napoleone, com fórmula metade calzone (recheada de mussarela de búfala, gorgonzola, presunto e tomate), metade pizza à escolha do cliente (R$ 44,00). Alameda Dom Pedro II, 24, Batel, ☎ 3225-4346 (140 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais três endereços. Aberto em 2000. $$

2º lugar – Mercearia Bresser

O menu é o mesmo nos dois endereços e apresenta 37 coberturas. Uma delas é a juventus, que reúne molho de tomate, mussarela, pimentão vermelho assado e azeitona verde (R$ 75,50). Já no sabor batizado de diávola são combinados mussarela, linguiça curada picante, cogumelo-de-paris e mussarela de búfala (R$ 88,50). Para matar a sede, vai bem o chope amber lager da Patagonia (R$ 12,00, 350 mililitros). Avenida Sete de Setembro, 5831, Batel, ☎ 3029-0880 (200 lugares). 18h30/0h; Avenida Munhoz da Rocha, 530, Cabral, ☎ 3053-0880 (200 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2005. $$

3º lugar – Armazém Dom Carmino

Um casarão tombado abriga esta pizzaria que tem mais de cinquenta sabores no cardápio. A campeã de pedidos é a caprese, com molho de tomate, mussarela, fatias de tomate, mussarela de búfala, manjericão e pesto de azeitona preta (R$ 74,00). Outra que ocupa lugar no pódio é a tacchino, que leva molho de tomate, mussarela, peito de peru, Catupiry e alho-poró (R$ 74,00). Assinada pelo bartender Laércio Zulu, a carta tem drinques como o banzeiro, de cachaça, limão, açúcar, vinho tinto e creme de gengibre (R$ 28,00). Rua Jacarezinho, 21, Mercês, ☎ 3015-9993 e ☎ 99867-1144 (170 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2008. $$

