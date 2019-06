Bar do Carioca é o melhor boteco de Campinas

1. Bar do Carioca - Campinas 2019 zoom_out_map 1 /3 O salão interno: 36 anos de tradição (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Bar do Carioca - Campinas 2019 zoom_out_map 2 /3 Doritos do mar, com camarão, catupiry e queijo: R$ 39,90 a porção (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Bar do Carioca - Campinas 2019 zoom_out_map 3/3 Pernil chapado: porção de pernil feito na chapa com cebola, tomate e manjericão, mais uma porção de torresmo e uma dose de cachaça (Lígia Skowronski/VEJASP)

Nos dias de maior movimento, quando as mesinhas que avançam pela calçada ficam lotadas, o bar chega a receber 500 pessoas. Para atender tanta gente, a equipe de seis garçons é reforçada por pelo menos dois extras — e dá conta do recado direitinho, segundo o júri de VEJA COMER & BEBER. “Nossa brigada de garçons é bastante experiente. Geralmente eles começam aqui novinhos e vamos treinando-os com o tempo”, conta o proprietário Edilson Fernando Gambeta, natural da cidade fluminense de Conceição de Macabu e conhecido por todos como Carioca. O farto cardápio da casa, apoiado em clássicos de boteco, foi elaborado por ele e é executado pelo filho, Fábio, que comanda a cozinha. São boas pedidas o ovo de porca (R$ 7,50 a unidade), um famoso bolovo que ali recebe recheio de ovo cozido e linguiça, e o pernil chapado (R$ 59,90), reunião de carne suína preparada na chapa com cebola, tomate e manjericão, mais uma porção de torresmo e uma dose de cachaça. Outro hit é o doritos do mar (R$ 39,90, sete unidades), bolinho de camarão com catupiry e queijo, empanado com o salgadinho que lhe dá o nome. Na carta de bebidas, há chope Heineken (R$ 9,20, 300 mililitros), cervejas como a Eisenbahn (R$ 13,00, 600 mililitros) e caipirinhas, que podem ser personalizadas. Das dezessete receitas listadas, a arpoador mistura vodca, abacaxi, melado de cana e canela em pau (R$ 19,90, com Smirnoff). Rua Erasmo Braga, 1067, Castelo, ☎ 3242-5811 (70 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 12h; fecha dom.). Aberto em 1983.

2º lugar – Bar do Cação (melhor atendimento)

A coxinha de rabada com queijo brie (R$ 20,00, cinco unidades) pode ser acompanhada pelo chope Brahma (R$ 7,90, 300 mililitros). Ingrediente de sucesso por aqui, o camarão entra numa receita preparada na cumbuca, que ainda leva purê de batata, catupiry, gorgonzola e parmesão (R$ 44,90). O prato é gratinado no forno antes de ir à mesa. Avenida Doutor Armando Sales de Oliveira, 55, Taquaral, ☎ 3255-7346 (80 lugares). 17h/23h (sáb. 12h/23h; fecha dom.). Aberto em 1995.

2º lugar – Miki Bar (melhor boteco)

A decoração retrô e bem eclética, com direito a bonecos de personagens da saga Star Wars, chama a atenção dos clientes. No menu reinam os salgados tradicionais, como a polpetta e o quibe (R$ 6,00 cada um). Também faz sucesso a porção de lula (R$ 42,00, para três). Entre os lanches com minibaguete, o de pastrami com tomate seco e rúcula custa R$ 28,00. Para beber, tem cerveja Heineken gelada (R$ 13,00) e caipirinha de saquê com kiwi ou morango (R$ 20,00). Avenida Estados Unidos, 728, Jardim Nova Europa, ☎ 3238-6630 (120 lugares). 17h/23h30 (sáb. 12h/23h; fecha dom.). Aberto em 1982.

3º lugar – City Bar (melhor atendimento e melhor boteco)

O bolinho de bacalhau (R$ 7,00) ajudou a fazer a fama deste bar. Outros trunfos da casa são as fatias de torta, como as de palmito e de frango com catupiry (ambas por R$ 6,80). Às sextas, a atração é o generoso bacalhau à nazaré: 500 gramas de peixe em molho de tomate e cebola, guarnecido de arroz com amêndoa, batata, brócolis, ovo e azeitona (R$ 120,00). No número 73 da mesma avenida fica o City Tortas, misto de empório, bar e restaurante que vende a maior parte dos itens daqui e algumas receitas portuguesas extras. Avenida Júlio de Mesquita, 450, Cambuí, ☎ 3252-5296 (100 lugares). 6h/1h (fecha dom.). Aberto em 1958.