Badida Carnes Nobres assa os melhores cortes de Curitiba

Criada na Avenida do Batel, no início dos anos 80, a marca viveu o período de “revolução” da carne no país. Ao longo de suas quase quatro décadas, ela acompanhou as melhorias do setor e adaptou-se a uma crescente demanda por diversidade, sabor e maciez. Hoje, a fórmula da Badida relaciona cortes bovinos provenientes de gado angus, além de três opções da raça wagyu, famosa no mundo pela alta taxa de gordura entremeada. Da parrilla a carvão de suas duas unidades saem, por exemplo, o bife badida, feito da parte mais tenra do entrecôte (R$ 94,90). Boa escolha para três pessoas, a parrillada da casa traz um combinado de entrecôte, picanha e fraldinha (R$ 229,90). Guarnições são solicitadas à parte, como as meias-porções de arroz biro-biro (R$ 16,50) e de farofa com ovo e azeitona (R$ 15,50). De segunda a sexta e no sábado à noite, o couvert e um corte do dia saem por R$ 69,90. Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário, ☎ 3243-0473 (160 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sex. almoço até 15h30; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h); Park Shop ping Barigüi, ☎ 3373-0300 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1983. $$$

2º lugar – Churrascaria Arco-Íris

Fundado há trinta anos pelo casal Jacir Antonio Pramio e Terezinha Pramio, dedica-se ao churrasco uruguaio servido em rodízio (R$ 85,90 por pessoa de terça a sexta e R$ 87,90 aos sábados e domingos). Desfilam pelo salão cortes especiais como bife ancho, assado de tira, chorizo e short rib. O preço inclui bufê de antepastos, saladas e alguns pratos quentes. Rua Maestro Carlos Frank, 2287, Boqueirão, ☎ 3286-0211 (200 lugares). 11h30/14h30 e 19h/22h30 (sáb. almoço até 15h; dom. somente almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1989. $$$

3º lugar – Madero Prime Steakhouse

Trata-se do primeiro restaurante do chef Junior Durski, que hoje comanda uma extensa rede de restaurantes Brasil afora. Antes das afamadas carnes, é possível pedir o couvert, composto por bruschettas, minissalada caprese, palmito e azeitonas (R$ 10,00). Entre os cortes de carne, destacam-se o t-bone (R$ 98,00, 700 gramas) e o carré de cordeiro (R$ 61,00, 300 gramas). Na adega, descansam 2.500 rótulos oriundos de 26 países. Avenida Jaime Reis, 262, São Francisco, ☎ 3012-2300 (52 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sex. e sáb. almoço até 15h e jantar até 0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2005. $$$

