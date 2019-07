Bacio di Latte

Dedicada a sorvetes com textura bem cremosa, a marca paulista tem três campeões de venda: chocolate belga, pistache e o bacio, mistura de leite e creme de leite. Copos de quatro tamanhos, do pequeno (R$ 12,50) ao massimo (R$ 28,50), e uma casquinha (R$ 12,50 a mais simples) levam os gelados aos clientes. A oferta é renovada com três sugestões mensais, e algumas lojas também servem cafés, tortas e bolos. Shopping Rio- Sul, Botafogo, ☎ 97571-3309 (20 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h); BarraShopping, Barra, ☎ 3089-1385 (28 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Mais catorze endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Ben & Jerry’s

A marca americana tem visual lúdico (os desenhos com cenários de fazenda atraem a criançada) e alguns sabores bem doces. Na loja do BarraShopping — ainda há um quiosque no RioSul e um espaço no Quiosque Baixo Bebê, no Leblon —, são vinte tipos diários. Entre eles, constam o mais recente salted caramel blondie (baunilha com calda de caramelo e flor de sal e pedaços de brownie de baunilha) e o tradicional chocolate therapy (de chocolate, com nacos de cookies de chocolate). Pagam-se R$ 13,00 (uma bola), R$ 18,00 (duas bolas) ou R$ 25,00 (três bolas). BarraShopping, Barra, ☎ 3089-1340. 10h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Cairu

A famosa marca paraense ganhou loja própria no Rio em maio de 2019. Parte da decoração do estabelecimento conta um pouco da história dos gelados elaborados por seu Armando Laiun em 1963. A matéria-prima para a produção dos sorvetes vem de Belém (PA). São cerca de trinta sabores nas cubas — entre eles graviola, cupuaçu, taperebá, bacuri e criações da casa, como o mestiço, uma mistura de açaí, coco e tapioca. Os pedidos custam R$ 11,00 (uma bola) e R$ 20,00 (duas bolas), no copinho ou na casquinha. Rua Xavier da Silveira, 45, loja E, Copacabana, ☎ 2523-0148 (20 lugares). 10h30/20h (dom. até 18h). Aberto em 2019. Aqui tem iFood.

Freddo

Patrimônio argentino, a marca de sorvetes tem cinco pontos de venda no Rio e um em Niterói. O cliente encontra pouco mais de trinta opções. Puro ou em receitas variadas, como a que leva pedaços de brownie, o doce de leite, carro-chefe, divide as atenções com amora, pistache e chocolate branco, entre outros. Os preços vão de R$ 14,00 (90 gramas, até dois sabores) a R$ 22,00 (180 gramas, até três sabores). Rio Design Barra, 2º piso, Barra, ☎ 3325-4590 (16 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h); Shopping RioSul, quiosque, Botafogo, ☎ 2543-8077. 10h/22h (dom. 12h/21h). Mais três endereços. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Le Botteghe di Leonardo

A marca, fundada em Milão, relaciona entre os sabores mais vendidos o cioccolato amargo zero latte, receita vegana, e o stracciatella di amarena, à base de leite, com calda caseira de cereja italiana. Na linha de frutas há framboesa, maracujá e coco. Os preços variam de R$ 9,00 (um sabor) a R$ 28,00 (extragrande, até três sabores) no copo. Casquinhas custam a partir de R$ 14,00. Cafés, doces e ainda uma linha pet completam a oferta. VillageMall, Barra, ☎ 3252-2552 (35 lugares). 10h30/23h (sex. e sáb. até 23h30; dom. 12h/22h); BarraShopping, Barra, ☎ 3520-1086 (45 lugares). 10h/22h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Mil Frutas

Renata Saboya, a fundadora, já abasteceu seus freezers com mais de 300 criações geladas. Dicas sazonais, como o crumble de amora, dividem atenções com clássicos, entre eles o de pitanga e o de manga. A matriarca, ao lado das filhas Paula e Juliana, supervisiona a produção, além de oito lojas, duas fora do Rio (Búzios e Angra dos Reis). No pote, os sorvetes custam R$ 15,00 (uma bola) e R$ 25,00 (duas). O cascão sai a partir de R$ 17,00. Rua Garcia D’Ávila, 134, Ipanema, ☎ 2521-1384 (12 lugares). 10h/22h30 (sex. e sáb. até 23h30); Rua J.J. Seabra, sem número, Jardim Botânico, ☎ 2511-2550 (8 lugares). 10h/23h. Mais quatro endereços. Aberto em 1988. Aqui tem iFood.

Momo Gelato (campeã de 2019)

Feito à moda italiana, o sorvete, promovido a gelato, conquistou espaço nos freezers e no coração da clientela. Empreendimento carioca que segue a tradicional escola europeia, a Momo volta ao topo do pódio depois de ser eleita a melhor sorveteria da cidade em COMER & BEBER 2017. A aposta em requinte na decoração das lojas e em qualidade da matéria-prima resiste aos tempos de crise. O pistache, a avelã, a gianduia, a amarena e o mascarpone usados nas receitas são importados da Itália. Além de serem encontrados na espaçosa matriz, no Leblon, e no charmoso ponto com varanda de frente para a praia no Copacabana Palace, sabores como os campeões brigadeiro, fior di latte e fragola (morango) são vendidos no Shopping da Gávea e no Shopping Leblon. Esse último endereço, o mais recente, abriga o Momo Attimo e a cafeteria Café com Fé — a propósito, o café de marca própria (R$ 8,00 o expresso) e o waffle (a partir de R$ 26,00, o pedido com manteiga e mel) são sugestões alternativas em todos os endereços. Mas voltemos ao sorvete: o tremendamente cremoso carro-chefe local ganha, atualmente, 26 variações. Manga (sem adição de açúcar), caqui, chocolate Fazenda Sagarana 76% com praliné de pistache e doce de leite argentino com lascas de chocolate estão entre os sabores vendidos por R$ 17,00 (no copo pequeno ou no cone de biscoito assado em cada loja), R$ 22,00 (copo médio) ou R$ 25,00 (copo grande). Rua Dias Ferreira, 147, Leblon, ☎ 2294-1965 (40 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h); Avenida Atlântica, 1702, Copacabana (Copacabana Palace), ☎ 2548-7433 (54 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Mais dois endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Sorvete Itália

Carioca da gema, a marca serve sorvetes à base de leite (chocolate, amêndoa, doce de leite) e de água (limão, graviola, tangerina) em sessenta sabores. Entre os picolés (a partir de R$ 4,00 nas lojas de rua) ainda é produzida a linha fit, com whey protein (R$ 6,00). Nas receitas cremosas, uma bola custa R$ 9,50 nas lojas de rua e R$ 10,50 nos pontos em shoppings. Avenida Henrique Dumont, 71, loja C, Ipanema, ☎ 2239-1396 (12 lugares). 9h/21h (sáb. e dom. 10h/22h); Avenida Olegário Maciel, 366, loja A, Barra, ☎ 2491-8666 (8 lugares). 10h/19h (sex. até 20h; sáb. até 21h; dom. 11h/20h). Mais 28 endereços. Aberto em 1975. Aqui tem iFood.

Vero Gelato Pizza & Café

Andrea Panzacchi orgulha-se de produzir sorvetes à moda da Itália, sua terra natal, e de abrir as portas todos os dias do ano. No atual ponto, o menu ganhou sugestões de café (R$ 6,00 o expresso, R$ 10,00 o cappuccino) e pizzas al taglio de massa crocante. As cubas guardam clássicos, como gianduia e pistache, gelados de frutas da estação e criações próprias, entre elas o ricottoso, feito de ricota, pera caramelada, noz e gotas de cacau. Os preços vão de R$ 10,00 (um sabor no copo) a R$ 20,00 (três sabores). Rua Visconde de Pirajá, 229, Ipanema, ☎ 3497-8754 (32 lugares). 10h/0h30. Aberto em 2010. Aqui tem iFood.