As melhores sorveterias de Salvador por VEJA COMER & BEBER

A Cubana

A marca reivindica o título de primeira sorveteria da cidade de Salvador. No endereço do Pelourinho, o gelado de coco é tão requisitado quanto o passeio pelo Elevador Lacerda, onde está instalada a primeira loja da rede. Entre as receitas à base de frutas, algumas novidades são as versões de jabuticaba, de pitanga e de kiwi. Uma bola é vendida a R$ 9,50. Praça Tomé de Souza, s/nº, Elevador Lacerda, ☎ 3322-7000 (10 lugares). 7h30/20h; Rua Portas do Carmo, 12, Pelourinho, 3321-6162 (20 lugares). 9h30/22h30; Rua Pernambuco, 2269, Pituba, ☎ 3013-0304 (45 lugares). 9h30/22h; Rua Alfredo de Brito, 12, centro, ☎ 3321-6162 (35 Lugares). 9h/22h. Aberto em 1930.

Crema Gelato Italiano (campeã de 2019)

O que é mais saboroso: ser dono de sorveteria ou de estacionamento? Se alguém pode dar a resposta é o paulistano André Rossetto. Proprietário da Crema Gelato Italiano, tricampeã na categoria, ele iniciou o pequeno império gelado, hoje com sete unidades, depois de comandar por quase duas décadas uma rede de estacionamentos, da qual ainda é sócio. A insossa rotina de antes, que o obrigava a lidar com pepinos como carros avariados e objetos furtados, deu lugar a tarefas bem mais apetitosas. Uma delas é bater o martelo, depois de numerosos testes, sobre quais novos sabores irão para as vitrines — o de Ninho com Nutella, o de churros e o que junta manga, maracujá e abacaxi são os mais recentes. Como prega a tradição italiana, os sorvetes não levam corantes nem demais ingredientes artificiais. A produção é concentrada na matriz, na Pituba: todos os dias mais de vinte sabores, de um total de sessenta, são fabricados no endereço. Os potinhos que acomodam até três tipos custam entre R$ 12,00 e R$ 16,00 (com um só, a casquinha é vendida a R$ 12,00; com dois, a R$ 14,00). Avenida Paulo VI, 1852, Pituba, ☎ 3106-0000 (40 lugares). 11h/21h; Salvador Shopping, ☎ 3342-4369 (8 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais cinco endereços. Aberto em 2015.

Le Glacier Laporte

Sabores inusitados para degustar enquanto se observa o vaivém no coração do Centro Histórico. Bom exemplo é o chamado martinique, feito com casca de laranja e chocolate. Entre as novidades, os gelados de fruta têm a preferência do público, em especial os de caraíba, de acerola com limão e gengibre ou ainda o de jabuticaba. Uma bola sai a R$ 8,00 no copo ou a R$ 9,00 na casquinha. Largo do Cruzeiro de São Francisco, 21, Pelourinho, ☎ 3266-3649 (12 pessoas). 10h/20h. Aberto em 2002.

Mondo Gelato

Combinações criativas marcam boa parte dos cerca de setenta sabores fabricados na sede, no Rio Vermelho. Entre os sorvetes de massa, ganham destaque o de abacaxi com água de coco e o vegano, feito com leite de amêndoa e banana. Na casquinha, cada um deles sai a R$ 14,00 (aproximadamente 100 gramas). No copinho, é possível optar pelos tamanhos pequeno (R$ 12,00), médio (R$ 14,00) e grande (R$ 16,00). Há uma linha de picolés feitos para os pets, com sabores como banana com melancia e manga com melão (R$ 8,90 cada um). Largo de Santana, 7, Rio Vermelho, ☎ 3019- 9367 (60 lugares). 12h/21h (sex. e sáb. até 22h; seg. a partir das 14h); Rua das Hortênsias, 812, Pituba, ☎ 3014-0319 (30 lugares). 11h/15h; Shopping Itaigara. Não tem telefone (10 lugares). 9h/21h. Aberto em 2016.

Paccolini Sorvetes

Desde o começo acanhado, ocupando uma garagem ainda na década de 80, a sorveteria não deixa de ampliar a seleção de sabores no cardápio. Atualmente o repertório acumula cerca de quarenta opções, entre elas o gelado chamado menina bonita, preparado com doce de leite, chocolate, leite condensado e castanha. Também fazem sucesso sabores como manga com gengibre, caipirinha e cerveja. Na casquinha ou no copinho, a bola é vendida a R$ 6,50. Rua Thomaz Gonzaga, 178, Pernambués, ☎ 3431-0442 (70 lugares). 9h/21h (dom. e feriados 10h/22h). Aberto em 1980.

San Paolo Gelato

A primeira loja fora de shopping ampliou a proposta da marca na capital, incorporando ao cardápio cafés especiais, drinques e tortas, a exemplo da que combina massa amanteigada crocante, brigadeiro de pistache, caramelo com flor de sal e crumble da oleaginosa (R$ 12,90 a fatia). Os sorvetes, porém, seguem soberanos — são 24 sabores que podem ser misturados sobre a pedra resfriada junto com algumas das 35 opções de complemento. O de Ninho, por exemplo, pode ser incrementado com Nutella e castanha (R$ 17,50, 180 gramas). Rua das Hortênsias, 612, Pituba, ☎ 2132-0044 (90 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. até 0h); Shopping da Bahia, ☎ 3450-2099 (15 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h). Mais três endereços. Aberto em 2016.

Sorvete da Bahia

Opção para quem quer se refrescar diante do Porto da Barra, o endereço combina oferta de sorvetes, cafés e tortas. Um dos gelados mais pedidos é o tropical, que mescla coco verde, umbu e cajá e sai a R$ 7,00 a bola. Outra opção refrescante é o açaí (R$ 15,00, 300 gramas), que pode levar banana ou morango. Ainda para adoçar, a torta floresta negra é feita com chocolate belga e morango (R$ 10,00 a fatia) e vai bem acompanhada de um café expresso (R$ 3,00). Avenida Sete de Setembro, Largo do Porto da Barra, ☎ 3015-1234 (20 pessoas). 10h/23h. Aberto em 2017.

Sorveteria Amaralina

Esta sorveteria da Pituba tem salão com paredes azulejadas e móveis brancos. Mas a principal atração fica nas cubas geladas: uma seleção de quarenta sabores. Entre os preferidos do público estão o de coco verde e o de chocolate africano. Dá para escolher entre o copinho (R$ 8,50 com uma bola e R$ 12,60 com duas) e o cascalho de biscoito (R$ 9,00 com uma bola e R$ 13,00 com duas). Qualquer um dos gelados disponíveis podem ser batidos em forma de milk-shake (R$ 19,00, 500 mililitros). Rua Rio Grande do Sul, 270, Pituba, ☎ 3248-4791 (40 lugares). 9h/20h (dom. e feriados 10h30/20h30). Aberto em 1988.

Sorveteria da Barra

Dica amiga? Escolha um lugar na varanda para se deleitar com um dos 46 gelados da marca e, de quebra, ver o mar na paisagem. Entre os sabores especiais, fazem sucesso o de doce de leite com brownie e o de chocolate trufado. No cascão ou no copinho, uma bola sai a R$ 9,50, duas a R$ 15,00 e três custam R$ 18,00. Para quem prefere o gelado no palito, tem picolé de chocolate com caramelo, com casquinha crocante de chocolate meio amargo (R$ 7,00). Outro hit são os bombons de maracujá ou de morango, vendidos gelados (R$ 2,50 a unidade). Avenida Oceânica, 683, Condomínio Expresso 2222, Barra, ☎ 2132-5999 (74 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. 10h/22h; dom. 10h/21h). Aberto em 1974.

Sorveteria da Ribeira

Histórica e tradicional, a matriz da marca, em frente à orla da Cidade Baixa, é um ponto turístico da capital. Ali ou nos outros três endereços da rede ficam disponíveis cerca de noventa sabores, com destaque para tapioca, coco e morango. Tanto no copinho como na casquinha, os valores são os mesmos (R$ 9,00 por uma bola; R$ 18,00 por duas; R$ 21,00, três bolas). Também faz sucesso a opção de milk – shake, cremoso e encorpado, preparado com uma grande variedade de sabores (R$ 22,00, 500 mililitros). Praça General Osório, 87, Ribeira, ☎ 3316-5451 (400 lugares). 8h/22h (sáb. e dom. até 23h30); Rua das Gaivotas, 120, Imbuí, ☎ 3022-4311 (25 lugares). 10h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 1931.

Tropicália

Situada no Centro Histórico, a sorveteria tem como carro-chefe os sorvetes de frutas, a exemplo dos preparados com coco verde, cajá e umbu (R$ 7,00 a bola; R$ 11,00 com duas bolas). Além do gelado, também têm boa saída bebidas como o café brasílico (R$ 13,50), à base de expresso, sorvete de creme, chantili e manjericão, tão requisitado quanto a torta de tapioca (R$ 15,00 a fatia), cuja fama se espalhou no boca a boca entre os frequentadores. Rua da Misericórdia, 7, Pelourinho, ☎ 99959-3567 (20 pessoas). 10h/19h. Aberto em 2018.

