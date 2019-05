Emporium

Entre redondas tradicionais e criações do patriarca, o pizzaiolo José Antônio Vendranel, que comemora 25 anos de profissão, a casa oferece mais de cinquenta sabores. Diariamente, o rodízio (R$ 24,90 por pessoa) inclui opções com toques regionais, a exemplo da de carne-seca e banana-da-terra, ao lado de coberturas como a que reúne frango, cream cheese e mussarela. O preço fixo inclui ainda a caldos (feijão, mocotó, pintado, dobradinha, canjiquinha, frango e vaca atolada) e petiscos. À la carte, uma das queridinhas da clientela é a pizza com costela bovina desfiada, Catupiry, mussarela e cebolinha verde (R$ 62,00). Já no rol de receitas doces, a chamada de top sensação leva chocolate, morango e sorvete (R$ 58,00). No almoço, a casa trabalha com pratos executivos. Avenida São Sebastião, 105, Popular, ☎ 3023-1630 (120 lugares). 18h/0h (seg. a sáb. também almoço 11h/14h). Aberto em 2017. $$

Gato Mia (campeã de 2019)

Logo na entrada, escrita a giz em uma parede, a receita básica da massa de pizza aguça as papilas gustativas. Abertos na hora, à vista do freguês, os discos tricampeões recebem coberturas na medida certa, sem exageros. Na clássica caprese vão mussarela de búfala, tomate-caqui e pesto de azeitonas pretas e manjericão (R$ 87,50). A nova brasiliana reúne mussarela, carne-seca na manteiga temperada com alho e cebola e brócolis (R$ 84,50). Antes, vale pedir a pizza branca (R$ 20,00), massa fininha e crocante, com parmesão e alecrim, servida com molho de alcaparras. Ela é ótima companhia para a sangria da casa (R$ 70,00, jarra de 1 litro). Na etapa doce, faz sucesso a panacota com calda de frutas vermelhas (R$ 22,00). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 290, Popular, ☎ 3027-6262 (87 lugares). 19h/0h (dom. e feriados a partir das 18h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$

Padrino

Na década de 1940, no bairro paulistano Aclimação, o avô italiano comandava uma pizzaria e o legado familiar inspirou Bruno Mangravati a manter a tradição do patriarca em Cuiabá. É ele que comanda a produção da massa de fermentação longa. Assadas em forno a lenha, as pizzas ganham mais de sessenta versões, entre elas a caprese, com mussarela, tomate-caqui, manjericão, mussarela de búfala e pesto de azeitona preta, e a margherita di búfala, com adição de tomate-cereja, parmesão, manjericão e orégano (R$ 72,00 cada uma). Entre as opções doces, a queridinha é a condessa bianca, com creme de leite, banana, leite condensado, canela e cravo (R$ 49,00), mas também faz sucesso a don corleone, com chocolate e morango (R$ 59,00). Rua das Espatódias, 37, Jardim das Palmeiras, ☎ 3661-9001 e 99994-9001 (80 lugares). 19h/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2013. $$

Máfia Pizzaria

Nos dias mais movimentados, 200 discos saem do forno a lenha desta que é uma das pizzarias mais tradicionais da cidade, em funcionamento há mais de vinte anos. Uma novidade, a chêbaray é coberta com molho de tomate, mussarela, presunto, bacon, ovos, cogumelo-de-paris e azeitona fatiada (R$ 69,90). Entre as mais pedidas figuram a de calabresa (R$ 60,90) e a dom camilo, como mussarela, presunto, calabresa e creme de leite (R$ 62,90). Com sabores regionais, a cuiabaníssima combina mussarela, carne-seca desfiada, banana-da-terra frita e creme de leite (R$ 64,90). Para sobremesa, a dica é a de brigadeiro (R$ 64,90) e a de prestígio (R$ 62,90). Bordas recheadas são uma marca do estabelecimento, que oferece a versão com creme de milho-verde sem cobrança extra – quem quiser a de cheddar, Catupiry, chocolate ou goiabada paga R$ 5,00 adicionais. Avenida Coronel Escolástico, 703, Bandeirantes, ☎ 3624-0002 (120 lugares). 17h30/0h. Aberto em 1995. $$

Pizza Hit

Retratos de grandes nomes da música internacional enfeitam as paredes da casa, entre eles Frank Sinatra, Tony Bennet, Elvis Presley e os Beatles. Nesse ambiente, os clientes chegam para provar pizzas assadas em forno a lenha, caso da calabresa (R$ 63,70) e da caprese (R$ 66,90), esta com pesto de azeitona preta, tomate, mussarela de búfala e manjericão. A receita do chef combina molho de tomate, mussarela, ricota, tomate grape e manjericão (R$ 66,90). Além dos 53 sabores salgados, o cardápio apresenta nove doces, ideais para encerrar a refeição. Um exemplo é o disco coberto com chocolate, que pode vir com granulado, castanha de caju ou cereja (R$ 66,90). Até mesmo na sobremesa dá para pedir borda recheada (de chocolate), nas versões salgadas as sugestões são: cream cheese, queijo cheddar e Catupiry (R$ 10,00 cada uma). Rua Estevão de Mendonça, 980, Quilombo, ☎ 3624-3100 (80 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. até 0h). Aberto em 1997. $$

Nossa Pizza

A rede comandada pelo casal vindo Minas Gerais, Paulo e Leila Rivelini, tem quatro endereços em Cuiabá. Em qualquer um deles, o rodízio é servido diariamente, entre 19h e 23h, ao preço de R$ 34,90 por pessoa. Entre os sessenta sabores que integram a seleção, estão cupim com creme de alho e a pantaneira, cuja receita reúne mussarela, banana-da-terra frita, creme de leite, carne-seca, azeitona e orégano. Quem optar pelo serviço à la carte paga R$ 52,00 pelas pizzas grandes de sabores tradicionais e R$ 65,00 se escolher entre as especiais. De segunda a sábado, os endereços de Boa Esperança e de Bandeirantes oferecem almoço por quilo com churrasco (o preço do quilo varia de R$ 32,90 a R$ 51,90, de acordo com a unidade e o dia da semana). Avenida Coronel Escolástico, 585, Bandeirantes, ☎ 2127-8434 e 3054-4645 (150 lugares). 11h/14h e 19/23h (sáb. almoço até 14h30); Rua La Paz, 362, Jardim das Américas, 3028-2220 (150 lugares). 19h/23h. Mais dois endereços. Aberto em 2017. $$

Ritorna Pizzaria

Massa fina e crocante é marca registrada da casa que oferece diariamente, das 19h às 22h30, um rodízio com cerca de trinta sabores do total de cinquenta que compõem o cardápio. Desfilam pelo amplo salão, pizzas tradicionais como a portuguesa (R$ 67,00) e criações da casa, caso da de picanha (R$ 71,00) e da parmigiana (R$ 73,00). Algumas massas, a exemplo do espaguete alho e óleo, da lasanha e do rondelli, além de petiscos, entre eles batata frita, polenta e frango a passarinho, também integram o rodízio. O valor de R$ 38,90 por pessoa inclui água e refrigerantes. Quem optar pelo serviço à la carte pode escolher bordas recheadas com queijos, calabresa, frango, entre outros. Avenida Filinto Muller, 220, Goiabeiras, ☎ 3028-7007 (240 lugares). 18h/23h30. Aberto em 2004. $

Santa Oliva Pizza Restô

O ponto central do salão de pé-direito alto é uma árvore repleta de luzinhas. Nesse ambiente, os clientes provam pizzas como a pantaneira, coberta com carne-seca, banana-da-terra frita, Catupiry e mussarela (R$ 70,00), uma das especialidades. De segunda a quinta-feira, dá para optar pelo rodízio (R$ 36,00 por pessoa). Ampliado, o cardápio contempla algumas novidades, entre petiscos e entradas. Há, por exemplo, steak tartare, que pode ser servido sobre dadinhos de tapioca crocantes, finalizados com espuma de limã-siciliano (R$ 32,00), tira-gosto que faz bom par com os drinques da casa. Na carta de coquetéis estão receitas como a do santa oliva, feito com vodca, manjericão, tangerina, açúcar e gelo (R$ 20,00). Para quem quiser levar uma garrafa de vinho de casa, uma boa notícia: às sextas-feiras, não é cobrada taxa de rolha. Praça Popular, 45, Popular, ☎ 3358-3000 e 99660-3003 (130 lugares). 18h/0h. Aberto em 2016. $$

Villa de la Pizza

De segunda a quinta-feira, até 20h, o cliente paga R$ 27,90 e aproveita o rodízio, que inclui trinta sabores de pizza, além de lasanha, espaguete e escondidinho de carne-seca com banana-da-terra frita. Após esse horário, o preço sobe para R$ 29,90 por pessoa. Entre as redondas, fazem sucesso a de calabresa, a de frango com Catupiry e versões menos convencionais, como a coberta com estrogonofe de carne e a preparada com carne-seca e banana frita. Para adoçar, a redonda de chocolate com morango costuma agradar a clientela. Avenida Deputado Milton Figueiredo, 540, Morada do Ouro, ☎ 3644-4440 (100 lugares). 11h/14h30 e 18h/0h. Aberto em 2010. $

