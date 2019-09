As melhores pizzarias de Belo Horizonte segundo VEJA COMER & BEBER 2019

Barolio

Após permanecer por oito anos na região da Pampulha, o restaurante mudou para Nova Lima em 2018. O cardápio foi reformulado e agora aposta na pizza tradicional napolitana. A redonda é feita com farinha italiana importada, em porção individual e massa de longa fermentação. A versão clássica, que leva molho de tomate pelati italiano, manjericão, parmesão e mussarela de búfala artesanal custa R$ 48,00 e pode ser acompanhada pela cerveja Capitão Senra (R$ 21,00 a garrafa). Para adoçar a refeição, há pizza de Nutella com amêndoas laminadas (R$ 36,00). Alameda Oscar Niemeyer, 1.033, loja 4, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3786-1359 (70 lugares). 18h/23h30 (sex. até 0h; sáb, 12h/0h; dom. 12h/22h; fecha seg). Aberto em 2010. $$$

Domenico Pizzeria Trattoria (campeã da categoria 2019)

Domenico Cardamuro é um italiano nascido nos arredores de Nápoles, criado em Milão e que, há dezoito anos, escolheu Belo Horizonte para fincar raízes. Em sua pizzaria, ele busca apresentar aos clientes sabores e paisagens de sua terra natal. Instalado em um charmoso casarão tombado, com paredes pintadas de verde e telhado com vigas aparentes, o restaurante é decorado com fotos de várias localidades da Itália. Tais lugares batizam ainda as redondas consagradas pelo júri. A caserta leva molho de tomate, mussarela de búfala, tomate seco, basílico e rúcula (R$ 64,00), enquanto a alba reúne mussarela de búfala, gorgonzola, brie e parmesão além de mel trufado e gergelim (R$ 68,00). Sob as coberturas vai uma massa fermentada em três etapas, por um período de 24 horas, que é manualmente aberta em formato de disco antes de ser assada nos fornos a lenha. À espera da pizza, dá para enganar a fome com a bruschetta de linguiça no vinho mais parmesão (R$ 41,00), que vai bem ao lado do chope Heineken (R$ 8,50, 300 mililitros) — para brindar, há ainda 150 rótulos de vinho e outros 140 de uísque. E, como a ideia é fugir do trivial, o arremate pode ficar por conta da lasanha doce, sobremesa que combina camadas de massa crocante, mascarpone e Nutella e é servida com calda de laranja, avelãs e sorvete de pistache (R$ 29,00). Rua Cláudio Manoel, 583, Funcionários, ☎ 2516-2969 (150 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/15h30 e 18h/23h). Aberto em 2010. $$

La Palma

Ivo Faria (também do Vecchio Sogno) divide o comando desta casa com sua filha, a chef Naiara Faria. Disponíveis apenas no jantar, as 26 pizzas da casa incluem sugestões como a ciao, com molho sugo, mussarela, presunto cru, queijo grana padano, rúcula e cogumelo-de-paris, e a ferriteli, que reúne mussarela, abobrinha, pancetta, parmesão e salsinha desidratada (R$ 59,00 cada uma, com seis fatias). O almoço tem pratos de inspiração italiana e, de segunda a sexta-feira, o menu executivo sai a R$ 53,00 com couvert, entrada e prato principal. Para brindar, há vinhos como o tinto nacional Pizzato Fausto Merlot (R$ 109,00). Rua Professor Jerson Martins, 146, Aeroporto, ☎ 3441-4455 (170 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 18h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

La Vera Pizza

As massas descansam por até 24 horas antes de serem abertas e levadas ao forno. A versão batizada com o nome da cidade onde o chef Leonardo Fontanelli nasceu, Carducci, vem com mussarela de búfala, cogumelo-de-paris, cebola caramelada e linguiça artesanal, champgnion e salsinha. A margherita está entre as mais procuradas e mescla molho de tomate, mussarela de búfala, tomate confitado e manjericão. Ambas custam R$ 67,00, com oito fatias. Para adoçar, faz sucesso o salame de chocolate, uma sobremesa cremosa que leva biscoito triturado (R$ 15,00). Rua Pium-í, 784, Anchieta, ☎ 2515-0264 (80 lugares). 18h/23h30 (dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Marília Pizzeria

Criada para celebrar o aniversário da casa, a pizza batizada de marília 16 anos leva molho de tomate, mussarela, linguiça, peperoni, alcachofra, presunto cru e uma mistura de queijos fundidos (R$ 69,00 com 30 centímetros de diâmetro). Para quem não come carne, a vegetariana é feita com mussarela de búfala, cogumelo-de-paris, rúcula, tomate e parmesão (R$ 59,00, 30 centímetros). A redonda de Nutella, morango e sorvete de creme (R$ 40,00 a individual) é opção para sobremesa. Rua Marília de Dirceu, 226, Lourdes, ☎ 3275-2027 (240 lugares). 18h/0h (sex. sáb e dom. também almoço 12h/16h). Aberto em 2002. $$

Olegário

São mais de trinta versões de pizza, todas com massa fina e crocante. Uma das sugestões de cobertura mistura carne de sol desfiada, cebola-roxa, queijos Catupiry e do Serro (R$ 71,00), outra é a tradicional margherita com mussarela especial (R$ 68,00). O restaurante tem uma importadora própria de vinhos, o que torna os preços mais atrativos. Avenida Olegário Maciel, 1748, Lourdes, ☎ 3337-4446 (180 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sáb., dom. e feriados almoço até 16h e jantar até 0h30); Rua Lavras, 150, São Pedro, 3317-2020 (144 lugares). 6h/0h30. Mais dois endereços. Aberto em 2004. $$

Panorama Pizzaria

Recém-inaugurado pelo empresário Lucas Brandão, o restaurante funciona em um casarão antigo e foca em pizzas feitas com ingredientes mineiros. Entre elas, a batizada de tabaiares (R$ 51,00, seis fatias) agrupa creme de abóbora moranga, costelinha defumada, crispy de couve, queijo da Serra da Canastra e tomatinho amarelo. A itambé é uma versão mineira da tradicional quatro queijos: leva queijos do Serro, da Serra da Canastra, D´Alagoa e Azul de Cruzília (R$ 54,00, seis fatias). O conceito dos ingredientes locais se mantém nos coquetéis, como o pisco sour de beterraba (R$ 21,90). Rua Sapucaí, 533, Floresta, ☎ 2510-5002 (70 lugares). 18h/0h (dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$

Pitza 1780

As pizzas salgadas de seis fatias têm preço fixo de R$ 24,90. Destacam-se a da horta, que reúne mussarela vegana, abobrinha, cebola-roxa, alho torrado, tomate-cereja e escarola, e a novidade da temporada, feita com picanha suína defumada, rúcula e mussarela. Idealizada pelo chef Eduardo Maya, criador do Comida Di Buteco e do Projeto Aproxima, uma pizza doce leva banana, canela em pó e confit de tomate (R$ 19,90, quatro fatias). Rua Antônio de Albuquerque, 749, Savassi, ☎ 3223-6611 (44 lugares). 11h/21h30 (qui. a sáb. até 23h30; dom. 17h/22h30); Rua Juvenal de Melo Senra, 381, Belvedere, ☎ 3658-2825 (42 lugares). 16h/21h30 (qua. e qui. até 22h; sex. 17h/23h30, sáb. 11h/23h30; dom. 17h/22h30). Aberto em 2017. $

Pizza Sur

O hit da casa são as pizzas retangulares, de massa superfina, cuja receita vem da avó italiana do proprietário Gustavo Roman. São quase quarenta sabores, entre salgadas e doces, tendo destaque a que leva presunto cru, queijo brie, alho-poró e pera marinada (R$ 34,00 a pequena, de 28 centímetros). As empanadas também fazem sucesso — novidade entre elas, a recheada com linguiça e queijo de minas sai a R$ 8,50 a unidade. Recentemente, abriu uma terceira filial na Casa Falke, onde também serve churrasco argentino aos fins de semana. Rua da Bahia, 1764, Lourdes, ☎ 3222-8077 (120 pessoas). 11h/0h30; Rua Levindo Lopes, 96, Savassi, ☎ 2515-9696 (120 pessoas). 11h/0h30; Rua Major Lopes, 623, São Pedro (Casa Falke), ☎ 2551-4300 (80 pessoas). 17h/23h (sáb. 11h/23h; dom. 11h/18h). Aberto em 2004. $

Pizza no Galpão

Cortadas em seis fatias, as pizzas ganham mais de quarenta variações. A chamada de pizzaiolo mistura funghi salteado, queijo brie, presunto cru, molho de tomate e mussarela (R$ 80,00), a versão que leva o nome da casa é preparada com bacon, presunto, alcachofra, ovo, molho de tomate e mussarela (R$ 75,00). Para sobremesa, há discos como o coberto com Nutella, nozes e morango (R$ 30,00, 30 centímetros de diâmetro). Avenida Francisco Sá, 281, Prado, ☎ 3291-1681 (150 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2013. $$

68 La Pizzeria

Neste endereço, a especialidade são as pizzas com 30 centímetros de diâmetro. Elas ganham versões para atender restrições alimentares: a massa pode ser feita com farinha sem glúten, integral ou mesmo levar batata-doce ou mandioca em sua composição. Na cobertura, dá para optar pelo queijo vegano. Uma das pedidas de mais sucesso é a la premiata, coberta com mussarela, funghi trifolati, queijo brie e presunto cru e manjericão (R$ 71,00) e a margherita imperiale, com molho de tomate, mussarela, tomate, parmesão e manjericão (R$ 58,00). Para adoçar, uma pizza reúne creme de avelã e Chumbinho da Kopenhagen (R$ 46,00). Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes, ☎ 3291-7466 (390 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 12h/2h). Aberto em 2006. $$

Villa Floriano

Enquanto petiscam a burrata com molho pesto de manjericão e tomate-cereja em companhia de piadina (R$ 38,00), os clientes escolhem entre as criativas pizzas do cardápio. A versão chamada de camarão rei reúne na cobertura: molho feito com o crustáceo, mussarela de búfala, tomate-cereja, camarão grande empanado e rúcula (R$ 79,00 com seis fatias). Outra sugestão, a de gorgonzola, mel e figo (R$ 64,00, seis fatias) está entre as mais pedidas. Para beber, há chope pilsen Backer (R$ 7,50, 300 mililitros) e cervejas de garrafa. Avenida do Contorno, 3277, Santa Efigênia, ☎ 2510-7955 (240 lugares). 11h/15h e 18h/0h30 (sáb. só jantar 18h/0h30; fecha dom.). Aberto em 2014. $$