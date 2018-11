Belo Rústico

O caderno de receitas dessa padaria artesanal lista mais de oitenta tipos de pão, que se revezam nas fornadas diárias. Entre eles, há ciabatta, focaccia e o de licuri (R$ 48,00 o quilo). O café rústico (R$ 9,90), servido a qualquer hora do dia, inclui fatias de pão de fermentação natural tostadas na hora, manteiga e geleia de morango. Um expresso simples (R$ 6,50) faz boa companhia. Rua das Rosas, 514, Pituba, ☎ 2132-7595 (50 lugares). 7h/21h; Shopping Barra. Não tem telefone. 8h/22h. Aberto em 2015.

Deli e Cia

Importado congelado da França, o croissant (R$ 2,19) é assado diariamente. O pão português, feito ali, leva azeite na massa (R$ 24,99 o quilo). A adega foi reformada recentemente e agora abriga 320 rótulos de vinho, caso do chileno Casa Silva, de diferentes uvas e safras (R$ 81,99). Todos os domingos, das 7h30 às 11h30, oferece um caprichado café da manhã regional (R$ 32,50) com aipim, bolos e banana-daterra. Avenida Euclydes da Cunha, 79, Graça, ☎ 3617-8686 (72 lugares). 6h/22h (dom. 6h30/21h30). Aberto em 1991.

Padaria Pão & Mais Boutique Gourmet

Com três endereços em Salvador, a padaria aposta em diferentes tipos de pão para atrair a clientela. Além do tradicional francês, os cestos em exposição ostentam baguetes, bagels, bisnagas, chipas, entre outras receitas. Os grissini (R$ 72,90 o quilo), palitinhos crocantes com parmesão e azeite de oliva, também são boa pedida. Concorrido, o bufê de café da manhã (R$ 65,50 aos sábados), oferecido diariamente, abarca mais de 100 opções, entre pães, frios, bolos, biscoitos e frutas. Rua Guillard Muniz, 749, Itaigara, ☎ 3270-7900 (170 lugares). 6h/21h30 (dom. até 21h). Mais dois endereços. Aberto em 1999.

Padaria Paris

Com décadas de tradição no Centro Histórico de Salvador, a padaria, de ambiente simples e com mercadinho anexo, é famosa pelo pão de milho (R$ 14,00 o quilo) e pelo sonho recheado com goiabada (R$ 2,50 a unidade) e salpicado com açúcar de confeiteiro. Coma ali mesmo, no balcão, na companhia de um café. O almoço é servido por quilo (R$ 29,90) ou no prato feito (R$ 12,50). Ladeira da Praça, 33, Centro Histórico, ☎ 3014-4580 (16 lugares). 6h/20h (dom. até 6h). Aberto em 1948.