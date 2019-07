B, de Burger

No negócio de família, a intenção de produzir sabores artesanais orienta as cinco unidades — a mais recente, no BarraShopping, ganhou um bar. O hambúrguer mais vendido leva o nome da marca e reúne, em pão de batata, carne de costela bovina, cheddar, maionese de bacon e cebola caramelada na cerveja escura (R$ 37,00). Para acompanhamento, as fritas com molho de wassabi saem a R$ 15,00. A linha de milkshakes inclui o de Oreo (R$ 23,00). Rua Teixeira de Melo, 21, Ipanema, ☎ 2523-6098 (26 lugares). 12h/0h; BarraShopping, Barra, ☎ 3549-9034 (80 lugares). 12h/23h. Mais três endereços. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Bucaneiros

Entre as sete sugestões de hambúrguer no cardápio, o da casa traz 160 gramas de carne bovina — um blend do chef Bruno Magalhães, do Botero Bar —, molho barbecue, pasta de alho com queijo gratinado e coentro (R$ 25,00). Com disco do mesmo padrão, o suíno mescla carne de porco, aîoli, tomate assado e mussarela (R$ 22,50). Para acompanhamento, há porção de batata rústica (R$ 9,00). No ambiente de atmosfera e trilha sonora roqueira, bebem-se long necks de Colorado Appia (R$ 13,00) e Stella Artois (R$ 8,00). Rua Major Ávila, 200, Tijuca, ☎ 3570-3037 (40 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Bullguer

Frente carioca da marca surgida em São Paulo, tem como carro-chefe o lumberjack (R$ 22,00), hambúrguer bovino com queijo, bacon, picles e molho da casa. Alternativa à especialidade local, o bulldog (R$ 18,00) é um cachorro-quente de salsicha frankfurt enrolada em bacon com coleslaw (salada de repolho). Podem completar o programa a porção de fritas e queijo (um creme à base de cheddar), a R$ 14,00, e o milk-shake de creme de avelã (R$ 16,00). Botafogo Praia Shopping, Botafogo, ☎ 3795-1967 (90 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. 12h/ 21h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Burger Joint

Com lojas no Centro de Visitantes das Paineiras e no BarraShopping, bem como nos endereços citados abaixo, a rede nova-iorquina tem ambiente informal, com paredes rabiscadas por clientes. O cardápio traz o double deck (R$ 27,00), dois discos de 140 gramas de carne angus mais queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles, maionese, ketchup e mostarda de Dijon. Fritas escoltam o sanduíche por R$ 8,00. Avenida Almirante Silvio de Noronha, 365, 1º piso (Bossa Nova Mall), Centro, ☎ 2303-7429 (60 lugares). 11h/21h30 (dom. até 21h); NorteShopping, Cachambi, ☎ 3040-6059 (36 lugares). 11h30/22h. Mais dois endereços. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Cabana Burger

A marca paulista aposta em hambúrgueres simples e ingredientes de qualidade. Seu disco de carne angus, prensado na chapa para não perder o frescor, entra em pedidas como o sunrise, com cheddar, cebola caramelada e molho cabana — alho e páprica picante — no pão australiano (R$ 23,00 ou R$ 32,00 o duplo). Ele pode ir à mesa reforçado por uma porção de fritas com azeite de trufas brancas e parmesão ralado (R$ 18,00) e um mate cabana (R$ 11,00). Gelada, a bebida leva limão, gengibre, hortelã e melado de cana. BarraShopping, Barra, ☎ 3328-3019 (104 lugares). 12h/23h. Aberto em 2017.

Curadoria (campeão de 2019)

Distinguir-se em mercado tão concorrido é tarefa árdua — o que só enaltece a conquista da Curadoria, escolhida pelo júri como o endereço dos melhores hambúrgueres da cidade.Diogo Teixeira, o dono do pedaço, notabilizou-se pelo pastrami (peito bovino defumado) de produção própria, delícia que recheia fatias de pão de leite, junto com maionese, picles da casa, mostarda l’ancienne e queijo de meia cura (R$ 37,00). No cardápio do estabelecimento, que em agosto de 2018 se mudou para um ponto mais espaçoso dentro do complexo Vogue Square, brilha a seção de burgers. Nessa lista, a estrela é o classic (R$ 34,00): blend bovino de 160 gramas, queijo “safado” (apelido do cheddar por lá), maionese, cebola roxa, picles e bacon da própria Curadoria. No wesley (R$ 35,00), com cebola branca e queijo safado em forma de fondue, entram dois discos de carne de 100 gramas. Trata-se de um safadão, portanto. O porca 2.0 (R$ 36,00) reúne blend suíno de 160 gramas, maionese de sriracha da casa, picles de rabanete, queijo de meia cura e salada. Qualquer pedido é acompanhado de batata frita bem sequinha por mais R$ 6,00. Nove torneiras de chope e quatro de drinques completam o programa.

Na ala on tap, os rótulos são trocados de tempos em tempos. Podem aparecer, por exemplo, Praya Witbier (R$ 13,50) e Brooklyn IPA (R$ 23,00) em copo de 300 mililitros. Da seara dos coquetéis, o curadoria gt é um saboroso gim-tônica com toque local (R$ 28,00). Pedida sem álcool, o refrescante mate da casa é adoçado com xarope de camomila (R$ 12,00, 300 mililitros). Nas noites de rock ao vivo, às sextas e aos sábados, a área externa e o salão de paredes negras lotam. Fique de olho: um posto avançado no Be+Co, em Botafogo (eleito a novidade do ano na seção de Comidinhas), nasceu em maio, com tempo de duração limitado, mas deu tão certo que sua permanência está em negociação. Outra promessa de expansão é a inauguração de uma loja na Tijuca. Avenida das Américas, 8585, Barra da Tijuca, ☎ 99274-6863 (108 lugares). 16h/0h (sex. até 2h; sáb. 16h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Descolado Burger & Beer

Com três pontos no Centro, a rede nasceu de um food truck. Seu blend de costela e fraldinha, com 180 gramas, integra o bacon lovers (R$ 26,90), que ainda leva cheddar, aîoli, bacon crocante, mix de folhas e pasta de gorgonzola no pão brioche. A dica é ficar de olho nas promoções, frequentemente anunciadas no Instagram. Na segunda, por exemplo, todos os hambúrgueres costumam ser vendidos por R$ 14,90. Travessa do Comércio, 24, Centro, ☎ 3852-1441 (140 lugares). 11h/16h (fecha sáb. e dom.); Avenida Almirante Barroso, 6, Centro, ☎ 2524-6296 (50 lugares). 11h/16h (fecha sáb. e dom.). Mais um endereço. Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Os Filhos da Mãe Beer & Burger

Vários “filhos” batizam os hambúrgueres do chef Dmitri Senna. O gêmeos traz dois discos de 180 gramas de red angus com queijos cheddar e monterey jack, bacon e cebola caramelada (R$ 46,00), enquanto o bacon portado leva carne, bacon grelhado, farofa de bacon, cebola caramelada e cheddar (R$ 38,00). Um rodízio (R$ 44,90) oferece todas as opções em tamanho míni de terça a quinta (18h/23h) e nos fins de semana (13h/19h), com direito a refil de batata. Avenida Genaro de Carvalho, 1493, lojas A e B, Recreio, ☎ 3596-9549 (90 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb . 12h/1h; dom. 12h/0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Hamburgueria da Alfândega

Nos dois endereços do Centro o cliente pode montar o seu pedido, escolhendo pão, queijo, carne ou proteína vegetariana (R$ 19,90). Entre as sugestões prontas, o clandestino, pelo mesmo preço, reúne o blend de 180 gramas, cheddar, tomate, alface, bacon crispy e molho da casa (mostarda, maionese, picles, pimenta e páprica). Para acompanhamento, há cerveja long neck Heineken (R$ 7,90) e batata rústica com cheddar e bacon (R$ 13,90). Rua da Alfândega, 7, Centro, ☎ 2253-1479 (80 lugares). 11h/19h (fecha sáb. e dom.); Rua do Senado, 40, Centro, ☎ 2509-0898 (80 lugares). 11h/16h (qua. até 19h; qui. até 20h; sex. até 22h; sáb. 12h/19h; fecha dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Hell’s Burguer

No Centro, na Barra e em Botafogo, a marca serve discos de 200 gramas de costela bovina em pedidas como o rudy, montado com queijo monterey jack, maionese trufada e anéis de cebola empanados (R$ 36,00). Moído com bacon, o hambúrguer da casa ganha a companhia de cheddar no fifty-fifty (R$ 30,00). Para beber, há cerveja long neck lager (R$ 13,00) e IPA (R$ 18,00) de marca própria. Rua Gonçalves Dias, 85, Centro, ☎ 2222-2208 (40 lugares). 11h/19h (fecha sáb. e dom.); Avenida Olegário Maciel, 101, loja F, Barra, ☎ 3579-4824 (40 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Mais um endereço. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

HOB Hamburgueria

Hip-hop e R&B são referências nas caixas de som e na decoração. Há três opções fixas no menu (R$ 24,90, com 180 gramas de blend, R$ 33,90, o duplo), mas a clientela também pode montar versões próprias ao escolher pão, carne, molho, queijo e outros ingredientes (R$ 26,90 e R$ 35,90). Atração local, o costela bbq, com 100% de costela bovina, ainda leva cheddar, bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão de brioche. Rua Mariz e Barros, 184, Tijuca, ☎ 3624-9903 (32 lugares). 12h/22h (sex. até 23h; sáb. 17h/23h; dom. 17h/22h); Rua São João Batista, 16, Botafogo, ☎ 3647-1400 (35 lugares). 12h/22h (sex. até 23h; sáb. 17h/23h; dom. 17h/22h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Meating Homemade Burgers

Após o fechamento da unidade na Barra, segue como porto seguro da boemia na Gávea. Em meio à decoração de arte urbana, uma das sugestões é o indie, montado no pão de batata com 140 gramas de blend bovino, queijo emmental, bacon caramelado no uísque Jack Daniel’s e molho aîoli (R$ 29,90 e R$ 38,90 o duplo). Doses extras de ingredientes custam a partir de R$ 3,00. Para acompanhamento, há milk-shake de chocolate ao leite (R$ 12,90). Rua Marquês de São Vicente, 3, Loja B, Gávea, ☎ 3114-0660 (33 lugares). 11h/0h (qui. até 2h; sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Sheesh!

No salão com piso de ladrilho hidráulico são servidos hambúrgueres no pão de batata, entre eles o picles’n bacon, que traz o disco de carne com queijo, bacon crocante, picles e molho picante (R$ 22,00 e R$ 31,00, no combo, com batata e refrigerante). Outra sugestão, o sheesharito, com hambúrguer, cheddar, cebola crispy, molho barbecue e pimenta jalapeño, custa R$ 24,00. Cervejas (a long neck da Praya sai a R$ 12,00) e um

curioso vinho em lata (Vivant, R$ 17,00, 369 mililitros) podem escoltar o pedido. Rua Oliveira Fausto, 29, loja A, Botafogo, ☎ 4116-1207 (20 lugares). 12h/0h. Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

T.T. Burger

Capitaneada pelo chef Thomas Troisgros, a marca tem seis endereços na cidade. Na Barra, há uma área para eventos fechados, enquanto Ipanema abriga parceiros como a cervejaria Jeffrey e a padaria The Slow Bakery. O clássico local, com 200 gramas do blend da casa, queijo de meia-cura, tomate, alface, picles de chuchu e pão de batata-doce ou de pimenta, custa R$ 48,00. Para acompanhamento, tem sorvete de baunilha com calda de Nutella, pedaços de Brownie do Luiz e chantili (R$ 25,00). Rua Barão da Torre, 422, Ipanema, ☎ 96458-8683 (35 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 1h); Avenida Olegário Maciel, 460, Barra, ☎ 96458-8675 (50 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 1h). Mais quatro endereços. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Yámã Burger Vibration

Bob Marley, o rei do reggae, e sua terra natal, a Jamaica, inspiram a casa que tem como sócios João Villar, o ator Marcelo Antony e a mulher dele, Carolina. Ela é homenageada no hello carol: blend de 220 gramas de carne black angus, queijo emmental maçaricado e shiitake com manteiga de ervas no pão brioche (R$ 37,00). Entre os milk-shakes, há versões de doce de leite com flor de sal, churros e Oreo (R$ 18,00 cada um). Avenida Olegário Maciel, 366, loja E, Barra, ☎ 3085-4982 (45 lugares). 17h/1h (ter. 18h/23h; qua. até 0h; sáb. a partir das 16h; dom. 16h/0h; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.