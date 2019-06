As melhores docerias de Campinas por VEJA COMER & BEBER

Atellier do Sabor

O doce de chocolate meio amargo recheado com fondant de chocolate branco e geleia de frutas vermelhas (R$ 3,60 a unidade) e os number cakes e naked cakes com flores ou frutas (a partir de R$ 98,00 o quilo) estão entre os itens mais solicitados. Criação da casa, o mini-pudding black lagoon de mirtilo leva chocolate branco recheado de geleia de mirtilo e chocolate (R$ 3,60). Rua Olavo Bilac, 438, Cambuí, ☎ 3255-6411 (6 lugares). 9h/18h (sáb. 9h/15h; fecha dom.). Aberto em 2003.

Biscoitê

A loja vende mais de setenta tipos de biscoito. O de limão-siciliano é um dos preferidos entre os clientes. Das poucas versões salgadas, sai muito o de parmesão com azeite de trufas brancas. O preço varia de R$ 18,90, o tubo, até R$ 39,00, a lata. Para passar longe de glúten e lactose, há o sequilho de chocolate (R$ 17,90). Entre as bebidas, figuram o café macchiato (R$ 6,20) e o chá de camomila com mel e baunilha (R$ 5,90). Shopping Iguatemi, ☎ 99751-2122 (16 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2018.

Bom Demais Bolos e Chocolates

São mais de trinta tipos de bolo caseiro, entre eles o de fubá com goiabada (R$ 17,00) e o de maçã com castanha-do- pará (R$ 18,00). Todos os dias há sempre três deles vendidos em fatia (R$ 6,00). Os confeitados incluem o naked cake de frutas vermelhas (R$ 65,00 o quilo). Avenida José Bonifácio, 582, Jardim Flamboyant, ☎ 3307-0731 (12 lugares). 8h30/19h30 (fecha dom.). Aberto em 2015.

Brou’ne

Receita de família, o brownie é o queridinho dos clientes. Vendido em quinze versões — entre elas, clássico, cereja, brigadeiro, damasco e nozes —, o doce sai por R$ 10,50 o pedaço. Panquecas e sobremesas, como a brou’ne skillet (brownie ou cookie assado na hora, sorvete e calda; R$ 28,90), também fazem sucesso. Rua Coronel Quirino, 799, Cambuí, ☎ 3368-1347 (51 lugares). 9h/22h; Galleria Shopping, Jardim Nilópolis (30 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2009.

Casa da Sobremesa

A combinação de pão de ló branco, massa folhada, calda de chocolate branco, creme, chantili e morango torna o bolo espetáculo de morango um dos preferidos do público (R$ 78,90 o quilo, para um inteiro). Quem busca algo menos complexo pode recorrer ao bombom de morango, doce no qual a fruta é coberta por brigadeiro branco e banhada em chocolate ao leite (R$ 5,90 a unidade). Avenida José de Souza Campos, 1151, Cambuí, ☎ 3251-0337 (80 lugares). 8h30/23h (seg. até 18h). Mais cinco endereços. Aberto em 1996.

Casa Rosa

Inovar sem perder as raízes é a proposta da casa da mineira Fernanda Araújo. Ela põe a mão na massa para produzir o bolo mil- folhas de morango com chocolate branco (R$ 69,90 o quilo). É ela também quem faz o pão de queijo com queijo canastra (quatro unidades por R$ 3,80). Para beber, tem milk-shake de Kinder Bueno (R$ 24,30). Rua Francisco de Barros Filho, 416, Barão Geraldo, ☎ 98801-4232 (24 lugares). 12h/19h30 (dom. 13h/19h; fecha seg.). Aberto em 2019.

Cerejeira em Flor

Inspirado pela confeitaria francesa, o chef Thiago Madeiro cria doces como o ópera, com ganache de chocolate meio amargo, creme de café e biscuit de castanha (R$ 14,50). Outra especialidade é o bolo de brigadeiro belga (R$ 12,00 a fatia). Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1255, Parque Taquaral, ☎ 2512-0104/98904-3579 (46 lugares). 10h30/22h (seg. e ter. 10h30/19h; fecha sáb. e dom.). Aberto em 2014.

Cristallo

As estrelas da doceria são os éclairs, muito conhecidos no Brasil com o nome de bomba. De massa leve e delicada, os feitos aqui ganham versões de baunilha, avelã, zabaione, chocolate e Baileys (R$ 6,50 o pequeno e R$ 12,50 o grande). Outra especialidade é o panini, um pão de ló umedecido com licor e recheado com creme de baunilha (R$ 12,50). Para beber, há cafés como o romano, servido com raspas de limão (R$ 8,00). Shopping Iguatemi, ☎ 99193-8488 (48 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2003.

Di Callipo

O sotaque italiano reina no cardápio. Entre as especialidades estão os cannoli (R$ 9,90), vendidos em sabores como o tradicional siciliano, com creme de ricota e frutas cristalizadas. Tiramisu e zabaione (R$ 12,50 cada um) também podem ser provados no local. Para beber, há expresso (R$ 5,80) e sodas italianas (R$ 9,00). Rua dos Alecrins, 659, Cambuí, ☎ 3579-0029 (30 lugares). 11h/19h (sáb. 11h/20h; dom. 11h/18h). Aberto em 2017.

Docci Gateau

Taças e milk-shakes são os hits daqui. No primeiro grupo, há treze opções, como a Ninho com Nutella (R$ 25,90). Revestida de brigadeiro de leite Ninho e creme de avelã, a taça leva sorvete, de morango ou uva, brownie ou merengue, e uma cobertura de chantili e chocolate Kinder Bueno (com wafer e recheio de leite e avelã). A Nutella também é protagonista do shake mais pedido (R$ 23,90), servido no pote do produto. Rua Conceição, 860, Cambuí, ☎ 2519-1612 (100 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2017.

Julie Bakery

Foi em uma temporada de estudos na Europa, na École Lenôtre, que a proprietária Elisa Costa aprendeu bases e técnicas da pâtisserie francesa. Apesar disso, muitos de seus doces são típicos dos Estados Unidos, caso do cinnamon roll (R$ 6,50). A lista de favoritos ainda traz o bolo de cenoura com nozes, uvas passas brancas e especiarias, coberto com cream cheese (R$ 8,80 a fatia ou R$ 30,00 o bolo inteiro). Rua dos Bandeirantes, 415, Cambuí, ☎ 3367-2442 (26 lugares). 12h/19h (dom. 13h/19h; fecha seg.). Aberto em 2013.

La Cakerie

Dos mais de 400 produtos da marca, destaque para o naked cake de frutas vermelhas (massa de baunilha, brigadeiro branco e frutas; R$ 180,00, doze pedaços) e para a torta com massa de cookies e recheio de brigadeiro (R$ 90,00, doze pedaços). O pão de mel, feito com ingredientes da fazenda dos proprietários e recheado com doce de leite (R$ 10,00), é outra especialidade. Gramado Mall, ☎ 99923-0076 (15 lugares). 10h/19h (sáb. 10h/17h; dom. 11h/17h). Aberto em 2017.

Madame Formiga

A charmosa e colorida casa, comandada por Isabela Ferracini, completa dez anos em setembro. Com ares de festa, os minibolos de nozes com brigadeiro de canela e de laranja com brigadeiro de doce de leite e raspas de limão são vendidos com coberturas quentinhas (R$ 18,00 cada um). A pedido de clientes, o mini-brownie branco com brigadeiro de Nutella e farofa de paçoca voltou ao cardápio (R$ 24,00). Rua Antonio Lapa, 306, Cambuí, ☎ 99326-4140 (50 lugares). 13h/19h (sáb. 10h/19h; dom. 13h/19h). Aberto em 2009.

Maria Antonieta

À frente da marca, o chef Mateus Matana, vencedor do prêmio de Confeiteiro do Ano, assina alguns doces bem inventivos. O que leva o nome da casa tem musse de limão, geleia de mirtilo e cassis e ganache de Chandon Brut sobre massa sablée (R$ 24,00). Outro hit, o floresta negra mescla brownie e musse de chocolate meio amargo com recheio de amarena e chantili ao perfume de limão-siciliano (R$ 26,00). Há brunch aos domingos na loja do Cambuí (10h às 16h, R$ 120,00 por pessoa; reservar). Rua Coronel Quirino, 1239, Cambuí, ☎ 3368-6008 (110 lugares). 7h/22h. Galleria Shopping, ☎ 2085-0054 (60 lugares). 10h/22h. Aberto em 2013.

New Brown — Churros na Lata

Fã de churros, o proprietário Cássio Reder investiu no doce e encontrou uma forma diferente de servi-lo: na lata. O tradicional (R$ 10,00) vem com uma unidade recheada de Nutella ou de doce de leite Havanna. No espanhol, são quatro unidades, mais finas e cobertas com creme de avelã ou doce de leite (R$ 15,00). Com mais R$ 5,00, o cliente adiciona sorvete de creme ou de chocolate. Avenida Santa Isabel, 532, Barão Geraldo, ☎ 3381-7505 (50 lugares). 16h/0h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Original Cheesecake

A marca trocou Sousas pelo bairro do Cambuí em 2019. Mais espaçoso, o atual endereço mantém o foco na famosa torta americana. Para além da versão clássica, a cheesecake de cenoura coberta com brigadeiro belga custa R$ 18,00 a fatia. Numa linha ainda mais inventiva, um sorvete de cheesecake ganha cobertura de calda de morango e farofa crocante de amêndoa (R$ 26,00, torta de 100 gramas). Para beber, café coado Orfeu (R$ 7,00). Avenida Júlio de Mesquita, 468, Cambuí, ☎ 3326-1566 e 99698-6577 (65 lugares). 12h/19h30 (fecha seg.). Aberto em 2015.

Pati Piva

Uma especialidade da casa é a cheesecake de banana com calda quente de doce de leite argentino (R$ 20,00 a fatia). Na lista dos docinhos, todos elaborados no ateliê do Morumbi, em São Paulo, tem bombom de chocolate branco e cookie recheado com Nutella (R$ 5,00). No caso das bruxinhas, bombons de chocolate belga e biscoito amanteigado, pode-se escolher entre recheios cremosos de doce de leite, brigadeiro, Nutella e brigadeiro rosa (R$ 5,00 cada uma). Shopping Iguatemi, ☎ 3727-9073 (20 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2015.

Sodiê

Nos endereços campineiros desta rede de bolos artesanais, que soma quase 300 lojas no país, o de morango e leite condensado com cobertura de musse branca e morangos sai a R$ 61,00 o quilo. Ao custo de R$ 53,00 o quilo, o de abacaxi com coco leva recheio de musse branca, abacaxi e cocada, mais uma cobertura de marshmallow e cerejas. Todos os bolos também são vendidos por fatia. Para acompanhar, há café expresso por R$ 5,00. Rua Olavo Bilac, 293, Cambuí, ☎ 3294-9784 (15 lugares). 8h/21h (dom. 9h/20h). Mais seis endereços. Aberto em 2007.

CHOCOLATES

Dengo

As barras de chocolate feitas de cacau do sul da Bahia são expostas em gavetas de vidro, como se fossem joias. Chamadas de quebra-quebra (R$ 220,00 o quilo), elas estão disponíveis em versões com banana e castanha-de-caju, abacaxi com coco e manga. O acervo ainda tem as pepitas, que são amêndoas de cacau torradas, carameladas e cobertas com chocolate (R$ 280,00 o quilo). Shopping Iguatemi, ☎ 99111-1768 (6 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2018.