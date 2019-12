Restaurantes variados e contemporâneos para comer bem em Salvador

Amado

O belo salão e a vista para a Baía de Todos-os-Santos são alguns dos atrativos do endereço, que opera sob a batuta dos chefs Edinho Engel e Ricardo Brito. O cardápio atrai com opções como a pescada-amarela em crosta de castanha-de-caju escoltada por purê de banana-da-terra (R$ 98,00). Também fazem sucesso os camarões crocantes guarnecidos de risoto de maçã verde, queijo meia-cura e mandioquinha (R$ 123,00). Para brindar, é possível escolher entre os 83 rótulos da carta de vinhos, a exemplo do Viu Manent Sauvignon Blanc (R$ 117,00). Avenida Lafayete Coutinho, 660, Comércio, ☎ 3322- 3520 (120 lugares). 12h/0h (dom. e feriados só almoço até 17h). Aberto em 2006. $$$$

Barravento

A casa fca ao lado de um dos principais cartões-postais de Salvador, o Cristo da Barra, e é conhecida pelos pratos fartos. A moqueca de camarão no leite de coco (R$ 94,00) serve duas pessoas e a mariscada de frutos do mar (R$ 249,00) satisfaz três pessoas tranquilamente. A oferta etílica inclui oitenta rótulos de vinho, entre eles o tinto chileno Santa Carolina Reservado (R$ 95,00), e drinques como o êxtase (R$ 22,90), mistura de vodca, licor de maçã verde, gengibre, soda e limão-siciliano. No cardápio de sobremesa, a boa pedida é o petit gâteau (R$ 16,00), o bolinho quente de chocolate com calda de chocolate e uma bola de sorvete de creme. Avenida Oceânica, 814, Barra, ☎ 3247-2577 (300 lugares). 11h/0h (dom. e fer. até 19h). Aberto em 1962. $$$

Bella Bristot

Ex-Bella Gourmet, o restaurante teve seu espaço revitalizado e ganhou uma reformulação de cardápio, que agora exibe pratos com influências da culinária nordestina. Ela está presente em receitas como o nhoque de vatapá ao molho de moqueca (R$ 80,00) ou, ainda, o cupim feito na banha de porco e guarnecido de risoto de queijo de coalho e feijão-verde (R$ 70,00). Seguem no cardápio pratos tradicionais, como o espaguete ao molho alfredo, feito com creme de leite e queijo parmesão (R$ 85,00). Rua Minas Gerais, 784, Pituba, ☎ 3345-2598 (75 lugares). 12h/17h e 19h/23h (dom. e fer. só almoço até 17h; ter. só almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$

Bistrot Trapiche Adega

Com ampla vista para a Baía de Todos-os-Santos, é um destino especial para os apreciadores de vinho. A adega guarda 1 500 rótulos de diferentes procedências, entre eles o branco Douro Portugal da Quinta Maria Izabel (R$ 139,00). A bebida é boa companhia para o bacalhau em crosta de alho com purê de inhame aromatizado com azeite de manjericão e pimenta-do-reino (R$ 88,90). Quem não dispensa a entrada pode pedir o steak tartare com chips de batata-da-terra (R$ 59,90). Avenida Lafayete Coutinho, Comércio, ☎ 2132-5509 (200 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 19h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$$

Blend Mercado Gourmet

Sete amigos comandam o empreendimento recém-inaugurado. No imóvel de dois andares convivem o mercado gourmet e um bistrô. Por ali os trabalhos podem começar com um tinto português da Quinta Maria Izabel, adquirido na loja (R$ 170,00), ou com o chope artesanal Amada Double IPA (R$ 14,00). Estrela entre os pratos principais, o magret de pato ao molho de laranja com mandioquinha gratinada sai a R$ 58,00 e pode ser precedido por tartare de carne de sol com especiarias (R$ 28,00). No almoço, local oferece menu executivo a R$ 39,90. A refeição, neste caso, é composta de minissalada, um prato, que pode ser linguine ao ragu de cordeiro com pesto de hortelã, e sorvete ou café. Alameda das Algarobas, 567, Pituba, ☎ 3208-0505 (63 lugares). Bistrô: 12h/15h (qua. a sáb. até 22h; dom. até 16h); mercado gourmet: 6h30/21h (dom. até 14h). Aberto em 2019. $$$

Casa di Vina

Funciona em uma casa onde morou o poeta Vinicius de Moraes. À espera dos pratos, é boa pedida bebericar drinques como o tarde em itapuã, mistura de vodca e sorvete de coco verde (R$ 26,00). Da cozinha saem receitas como o espaguete com frutos do mar (R$ 89,00) e o flé de badejo à mediterrânea, com camarão-pistola, lagostim, shimeji e tagliatelle (R$ 97,00). Na ala de sobremesas, faz sucesso o tiramisu (R$ 23,00). Rua Flamengo, 44, Itapuã, ☎ 3014-8730 (150 lugares). 12h/23h30 (dom. 12h/22h). Aberto em 2015. $$$

A Casa Vidal

No salão com iluminação indireta, os clientes escolhem receitas como o bacalhau do Porto, composto de pescado alto grelhado e servido na companhia de purê de couve-for e salsa de páprica, pimentão, ovo cozido e alho (R$ 81,00). Os que preferem petiscar podem optar pelo combinado de tapas, que traz entradas como tortilha espanhola, empanada, ceviche, bruschetta, rolinho de carne e queijo e bolinho de feijoada (R$ 55,00, oito unidades). A seção dos doces inclui o brownie com musse de chocolate incrementado com sorvete de coco e calda de café (R$ 30,00). Alameda das Cajazeiras, 417, Caminho das Árvores, ☎ 99315-5052 (50 lugares). 19h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2014. $$$

Confraria das Ostras

Estrela do cardápio, as ostras servidas na casa chegam de avião de Florianópolis e são vendidas frescas, com limão (R$ 61,00, seis unidades), ou gratinadas com molho bechamel ou creme de espinafre e parmesão (R$ 74,80, seis unidades). O cardápio também lista bife de chorizo black angus com risoto de cogumelos shiitake, shimeji e portobelo (R$ 64,00). Para compartilhar, vale a pena o banquete dos sofstas, com lagosta, badejo, lula, polvo, camarão e legumes grelhados. A pedida serve até quatro pessoas e sai por R$ 198,00. Rua Fonte do Boi, 8, Rio Vermelho, ☎ 3334-7504 (60 lugares). 12h/0h (dom. até 22h). Aberto em 2006. $$

Confraria do França

A clientela cativa é atraída pelos pratos bem servidos. A carne-seca desfada e acebolada escoltada por purê de abóbora está entre as opções mais pedidas para petiscar (R$ 44,00, para duas pessoas). Outro queridinho é o arroz de polvo, preparado com cheiro-verde, molho de tomate, leite de coco, ervilha e parmesão (R$ 67,00, para duas pessoas). Entre os drinques, vale provar a roska de caju (R$ 14,00). Travessa Lydio de Mesquita, 43, Rio Vermelho, ☎ 3565-3700 (160 lugares). 12h/23h (qui. a sáb. até 2h; dom. até 18h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$

Das

Embora a marca registrada da casa sejam os frutos do mar, o cardápio é variado e também abarca carnes e massas, caso do nhoque de mandioquinha com camarão, shiitake na manteiga de ervas e compota de limão-siciliano (R$ 78,00). Tem grande saída também o mix de lagosta, camarão, lula, polvo, mexilhões, peixe branco e salmão, com legumes e batata assada (R$ 288,00, para três pessoas). Para abrir o apetite, os clientes costumam escolher o combo que leva à mesa vinagrete de polvo, lula e lagosta com batatas e camarão, além de torradas (R$ 78,00, para três pessoas), boa pedida para acompanhar o Chardonnay Angélica Zapata (R$ 268,00), um dos 45 vinhos da carta. Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3011-2410 (160 lugares). 11h/0h (sex. a dom. até 2h). Aberto em 2013. $$$$

Egeu

Extenso, o cardápio do restaurante guarda boas sugestões de frutos do mar. Vale a pena provar o polvo à moda espanhola, que é grelhado e servido com fatias de batata e molho aïoli (R$ 66,00, para quatro). Na sequência, a chapa de grelhados, composta de lula, lagosta, camarão, mexilhão, peixe branco e salmão, com manteigas de ervas e legumes (R$ 292,00), pode ser compartilhada por três pessoas. A seleção etílica inclui o drinque preparado com curaçau blue, gim, água tônica, limão-siciliano e soda limonada (R$ 28,00). Avenida Sete de Setembro, 2830, Barra, ☎ 99329-3220 (120 lugares). 12h/0h (qui. a sáb. até 2h; dom. e feriados até 20h). Aberto em 2017. $$$$

Lafayette

Para apreciar sem pressa a vista para a Baía Marina, vale iniciar a refeição beliscando a burrata com molhos pesto e de parmesão, que tem como guarnição o pão italiano (R$ 42,00, para duas pessoas). O capítulo de pratos principais do cardápio traz receitas como o camarão marinara servido com risoto de limão-siciliano (R$ 114,00), mesmo acompanhamento do robalo, que vem ainda com cogumelo fresco (R$ 82,00). Sai da adega com mais de 200 rótulos o chileno Familia Gascón Chardonnay (R$ 101,00). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3321-4637 (120 lugares). 12h/16h e 18h/0h (seg. só almoço; sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. e feriados 12h/23h). Aberto em 2015. $$$$

Larriquerrí

Graças à sugestão de uma cliente, uma das novidades do cardápio são os camarões salteados ao pesto, que agora são servidos com nhoque de batata-doce (R$ 65,00). Também foi incorporado recentemente ao menu o ravióli de maçã verde e queijo de cabra ao molho de mangalô (R$ 49,00). Entre os antigos sucessos do menu, a codorna desossada, recheada e assada chega à mesa com molho de vinho e batatas assadas (R$ 65,00). Praça Alexandre Fernandes, 26, Garcia, ☎ 3043-0934 (50 lugares). 19h30/23h30 (dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$$

Lucius

A nova casa do chef Lucius Gaudenzi está abrigada em um casarão de pedras do século XVIII, todo reformado. O cardápio, também renovado, tem sugestões como a lagosta grelhada na manteiga de ervas e escoltada por risoto de açafrão (R$ 92,00). Outra opção é o turnedô acompanhado de risoto de queijos (R$ 68,00). Para brindar, os clientes podem escolher um dos 105 rótulos da carta de vinhos, como o alentejano Montaria Branco 2017 (R$ 93,00). No arremate, faz sucesso a musse de chocolate Amma 75% cacau (R$ 22,00). Rua Dom Marcos Teixeira, 25, Farol da Barra, ☎ 4042-4433 e 98221-4718 (70 lugares). 12h/23h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Manga

Com sete etapas, o menu degustação servido na casa apresenta aos clientes as criações dos chefs Katrin e Dante Bassi. Ao preço fixo de R$ 220,00, a sequência pode incluir pratos como o peixe defumado com purê de repolho assado, chucrute, baru e emulsão de manteiga noisette. Para sobremesa,

torça para encontrar as musses de samburá e de mel servidas com gel de mel e limão, semifreddo de leite e tuille de açúcar mascavo. Às quartas e quintas-feiras, um menu reduzido, com quatro tempos, é oferecido por R$ 120,00. Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho, ☎ 3506-2744 (75 lugares). 19h/23h (dom. só almoço 12h30/16h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2019. $$$$

Mignon

Todos os dias da semana a casa monta um variado bufê. De segunda a sexta-feira, o quilo sai a R$ 119,90 (aos sábados, domingos e feriados o valor sobe para R$ 129,90). Algumas das receitas queridinhas da clientela são a salada de pupunha com molho de manjericão e tomate, o cupim assado com farofa de inhame, o nhoque de mandioquinha com fonduta de queijo e camarão e o arroz de polvo. Para acompanhar, peça o suco de tangerina, por R$ 11,95. Rua Engenheiro Alexandre Maia, 3, Graça, ☎ 3012-0707 (134 lugares). 11h30/15h30 (sáb., dom. e feriados até 16h30). Aberto em 1995. $$$

Oliva Gourmet

A especialidade deste restaurante é o bufê livre (R$ 43,90 de segunda a quinta-feira; R$ 53,90 de sexta a domingo). Diariamente são alinhados saladas, risotos, pizza e legumes grelhados. Uma das receitas queridinhas do público é o ceviche de tilápia com cebola-roxa, camarão, tiras de maçã verde e gengibre. Também dá para escolher uma das massas preparadas na hora, caso do ravióli com recheio de queijo com batata e molho de manteiga de sálvia. Quem opta pelo serviço à la carte prova pratos como o bife de chorizo grelhado com dois acompanhamentos à escolha do cliente (R$ 51,90). Shopping Salvador, ☎ 3019-0201 (119 lugares). 11h30/22h (dom. 12h/21h); Shopping Barra, ☎ 3179-1858 (119 lugares).11h30/22h (dom. e feriados 12h/21h). Mais três endereços. Aberto em 2007. $$

Origem (campeão de 2019)

Na avaliação de Fabrício Lemos, o menu degustação do Origem ficou mais ágil e coeso de um ano para cá, apesar de ter uma etapa a mais — agora são quinze. “Os pratos conversam mais entre si e chegam à mesa num ritmo mais acelerado”, diz ele, eleito o chef do ano pela quarta vez nesta edição. Única opção do endereço, a sequência muda semanalmente e custa R$ 180,00 (com harmonização de vinhos, o preço sobe para R$ 330,00). Sempre começa com um shot de cachaça Rio do Engenho, de Ilhéus, incrementada, por exemplo, com seriguela. Logo depois, a clientela é surpreendida por uma série de entradinhas exemplificadas pelo crocante de milho acompanhado do mesmo cereal assado, pamonha e molho béarnaise com vinho tinto. Entre os pratos principais, aparecem receitas como peixe do dia com musseline de mandioquinha, ragu de lagosta, farofa de maracujá e espuma de hibisco. Outro hit é o ravióli com recheio de rabada e agrião ao molho de vegetais. Duas sobremesas, criadas pela chef pâtissière Lisiane Arouca, mulher de Lemos, fecham a refeição à altura de tudo o que veio antes. Torça para que uma delas seja a cheesecake de doce de leite com frutas vermelhas, farofinha crocante e tuille amanteigada ou a rabanada com pão caseiro de aipim, que ganha a companhia de creme inglês de cajá, brigadeiro de rapadura, sorvete de coco verde e torresmo de tapioca e tangerina. Como o restaurante é pequeno, as reservas para as 19h15 costumam se esgotar dias antes. Para quem não se importa de jantar por volta das 22h30, há uma lista de espera por ordem de chegada.

Para dezembro está prevista a abertura de um bar anexo, o GEM. Com capacidade para cerca de vinte pessoas, o novo espaço terá snacks exclusivos e drinques assinados pela especialista em cachaça Isadora Fornari. Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, ☎ 99202-4587 (45 lugares). 19h15/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$$

Paris 6

Conhecida por dar nome de famosos aos seus pratos, esta badalada rede nasceu na cidade de São Paulo. No cardápio, os clientes encontram entradinhas como os canapés de brie e presunto cru à phillipe coutinho (R$ 39,00) e os pasteizinhos de brie à camilla camargo acompanhados de geleia de pimenta (R$ 42,00). O jogador de futebol Alexandre Pato empresta o nome ao espaguete à carbonara com lascas de frango (R$ 69,00). Para adoçar, o mil-folhas à bruna marquezine empilha camadas de massa folhada e doce de leite caseiro, polvilhadas com açúcar de confeiteiro e nozes (R$ 28,00). Shopping da Bahia, ☎ 3560-2998 (104 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2018. $$$

Pereira

No variado menu os clientes podem escolher pratos como o flé-mignon au poivre ladeado por batatas gratinadas (R$ 69,00). Para compartilhar, a prancha de frutos do mar reúne camarões, lula, polvo, mexilhões, salmão e robalo e chega à mesa acompanhada de legumes grelhados, batatas ao murro e arroz de limão (R$ 170,00, para três pessoas). Termine a refeição com os morangos flambados na cachaça e servidos com sorvete de coco (R$ 21,00). Avenida 7 de Setembro, 3939, Bairro da Barra, ☎ 3264-6464 (200 lugares). 12h/16h e 17h30/2h. Aberto em 2004. $$$

Poró

A costela bêbada (R$ 44,00) é o carro-chefe deste endereço. Trata-se de uma costelinha suína marinada em caipirinha e acompanhada de purê de batata-doce, chips de batata e salada de abobrinha. O alho-poró, vegetal que batiza a casa, aparece no arroz cremoso que acompanha o medalhão de flé-mignon ao molho de tamarindo (R$ 46,00). Para adoçar, uma das sobremesas mais pedidas é o brownie de chocolate 70% com castanhado- pará escoltado por pipoca caramelada e sorvete de coco mais calda de caramelo salgado (R$ 18,00). Rua do Carmo, 13, Santo Antônio, ☎ 99618-1704 (70 lugares). 12h/23h30 (dom. até 22h; seg. só jantar 18h/22h). Aberto em 2015. $

Porto Brasil

Uma das receitas preparadas pela brigada da cozinha é o polvo na chapa com manteiga e lascas de alho, que chega à mesa ao lado de fatias de pão e batatas cozidas (R$ 130,00, para duas pessoas). Também tem boa saída o medalhão de flé ao molho gorgonzola, guarnecido de arroz com brócolis e batata sautée (R$ 49,00), que vai bem ao lado da cerveja Heineken de garrafa (R$ 16,90). No rol de sobremesas, a banana caramelada servida com sorvete (R$ 19,00) é muito solicitada. Avenida Miguel Navarro Y Cañizares, 428, Pituba, ☎ 3452-8382 (300 lugares). 11h/0h (qui. a sáb. até 1h; dom. até 22h). Aberto em 2002. $$

Rei do Pirão

Cozinheiro desde a adolescência, o empresário Carlos Alexandre criou uma receita de purê de aipim, chamado de pirão. A preparação acompanha todos os pratos da casa, sempre coberta com queijo maçaricado. Entre os pratos principais, a sugestão mais vendida é o camarão ao molho rosé (R$ 45,00). Porções de arroz e farofa (R$ 5,00 cada uma) completam a refeição. Para abrir o apetite, o pão de alho com camarão ao alho e óleo (R$ 29,00, para três pessoas) vai bem ao lado de uma margarita (R$ 19,00). Rua Simões Filho, 886, Boca do Rio, ☎ 3023-4450 (150 lugares). 11h/22h (fecha seg.); Avenida Octávio Mangabeira, 2609, Pituba, ☎ 3044-2888 (250 lugares). 11h/22h (fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Salvador Dalí

O sucesso da casa é o festival de lagosta, servido todos os dias no almoço e no jantar por R$ 79,00 — o valor inclui entrada, prato principal e sobremesa. Entre as opções, dá para começar a refeição com a bruschetta de parmesão com tomate e fnalizar com sorvete de coco verde e calda de morango. Mas a estrela é a etapa principal: uma lagosta inteira com camarões grelhados e risoto à base de tomate, pimentão, cebola, molho de tomate e leite de coco. Para beber, tem boa saída a cerveja Heineken de garrafa (R$ 18,90). Rua Borges dos Reis, 11, Rio Vermelho, ☎ 3334-3854 (250 lugares). 12h/15h e 19h30/23h30 (sex. e sáb. 11h30/16h30 e 19h30/0h30; dom. só almoço até 17h). Aberto em 1996. $$

Senac Casa do Comércio

No almoço, o bufê livre reúne vinte pratos que variam diariamente — custa R$ 44,90 às segundas e terças e R$ 59,90 de quarta a sexta-feira e aos domingos. Salada de folhas, costela suína acebolada e salmão ao molho de maracujá costumam fgurar entre as opções. No jantar, o serviço é à la carte, com pratos como o carré de cordeiro grelhado ao molho de manteiga de alecrim com batata e for de brócolis (R$ 62,00). Para acompanhar, a adega acomoda mais de 100 rótulos de vinho. Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores, ☎ 3186-4000 (250 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (seg. e dom. só almoço; sáb. só jantar). Aberto em 1975. $$$

Senac Pelourinho

Instalado em um casarão colonial, o restaurante é o museu da gastronomia baiana e o cardápio faz parte do acervo. Portanto, é o lugar certo para provar as delícias típicas do estado. Sobre o bufê (R$ 65,00 por pessoa) são alinhadas quarenta sugestões, como a moqueca de ovo com mariscos, camarão seco, azeite de dendê, leite de coco, tomate e coentro e o cozido de carne bovina, calabresa, charque, bacon, toucinho e verduras. Antes de fechar a conta, experimente uma cocada branca ou um docinho de mamão com coco ralado, cravo e canela, que estão incluídos no preço. Rua José de Alencar Square, 13/19, Largo do Pelourinho, ☎ 3324-8101 (200 lugares). 11h30/ 15h30. Aberto em 1975. $$

33 Steakhouse

O restaurante trabalha com sistema de bufê livre — de segunda a sábado sai a R$ 59,90 o feminino e R$ 64,90 o masculino. Entre as opções dispostas sobre a bancada há farta oferta de saladas e pratos como costela bovina no bafo, lasanha à bolonhesa e risoto de limão-siciliano. Às terças-feiras a casa oferece o festival de lagosta, e o preço sobe para R$ 75,90. Aos sábados há chorinho e feijoada completa. Aos domingos o serviço é à lá carte, e o cardápio inclui pedidas como o filé porterhouse com duas opções de acompanhamento à escolha, entre eles arroz, farofa de ovo, purê de banana-da-terra e legumes no vapor (R$ 199,00, para três pessoas). Para beber, os clientes costumam pedir os chopes Heineken (R$ 12,90) ou Amstel (R$ 10,90), cada um com 365 mililitros. Salvador Shopping, ☎ 3019-5289 (260 lugares). 12h/0h (dom. até as 23h). Aberto em 2007. $$

Veleiro

Este charmoso restaurante com vista para o mar aposta em um cardápio bem variado. Fazem parte dele a cauda de lagosta grelhada finalizada na manteiga de alcaparras e servida com musseline de mandioquinha (R$ 112,00), e o polvo à provençal salteado no azeite e guarnecido de batata-doce rosti, bacon, alho-poró e legumes confitados (R$ 93,00). Para adoçar o arremate, a esfera de chocolate meio amargo é regada com a calda quente de doce de leite e derrete aos olhos do cliente, revelando as carolinas recheadas com creme de avelã com cacau (R$ 29,00). Avenida 7 de Setembro, 3252, Ladeira da Barra, ☎ 2105-9131 (160 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h30; dom. até 18h; fecha seg.). Aberto em 1984. $$$

Villa Bahia

Instalado em um charmoso hotel no Pelourinho, o restaurante oferece entradinhas como o bolinho de feijão-verde frito com carne desfada e chutney de abóbora (R$ 62,00, seis unidades). Como estrela da refeição, experimente o flé-mignon de sol ao molho rôti de rapadura com galette de aipim e queijo de coalho (R$ 89,00). Para acompanhar, a casa recomenda o premiado vinho brasileiro Rastros do Pampa Tannat (R$ 132,00). Encerre a refeição com o sorvete artesanal de jabuticaba, que é adoçado com doce de leite e servido com galette de castanhas brasileiras (baru, castanha-do-pará e de caju), por R$ 29,00. Largo do Cruzeiro de São Francisco, 16/18, Pelourinho, ☎ 3322-4271 (40 lugares). 12h/22h. Aberto em 2006. $$$

Vini Figueira Gastronomia

O chef e proprietário Vinicius Figueira iniciou o negócio como um bufê de festas, nas quais servia até 5 000 pessoas. No restaurante, ele propõe começar a refeição com o camarão ao lemon pepper acompanhado de pão de fabricação própria (R$ 42,00). Para a sequência, uma das pedidas é o fdeuà de frutos do mar (R$ 79,00), que leva camarão, lula, povo, lagosta, mexilhão, legumes e açafrão. Aos domingos, outros pratos entram no cardápio. É o caso do sarapatel servido com arroz, farofa de manteiga de garrafa e molho de pimenta-lambão (R$ 54,00). Na seção das bebidas, uma opção refrescante é a soda de hibisco (R$ 16,00), que mistura o chá da planta com canela, gengibre e água tônica. Travessa Bartholomeu de Gusmão, 140, Rio Vermelho, ☎ 99380-0045 (60 lugares). 19h/23h (qui. a sáb. até 0h; dom. 12h16h). Aberto em 2019. $$$

Vinoteca — Adega de Comer

Ana Paula Galasso, proprietária e chef do endereço, cria um prato diferente toda semana, que raramente se repete. É necessário ficar ligado nas redes sociais do restaurante para não perder nenhuma novidade. O que não muda no cardápio é a tábua de frios com picanha defumada, presunto cru, pastrami, chouriço, brie e gorgonzola (R$ 95,00), sufciente para até quatro pessoas. As ostras também fazem sucesso: frescas, saem por R$ 39,50; gratinadas com molho de queijos, custam R$ 45,00, sempre em porção com meia dúzia. Também funciona por lá uma loja de vinhos, com consultoria para ajudar na harmonização com os pratos exclusivos. Shopping Alpha Mall, loja 20, Alphaville, ☎ 3016-6534 (38 lugares). 11h/0h. Aberto em 2012. $$

MEXICANO

Taco Shake

Especializada na gastronomia tex-mex, serve os famosos tacos. As tortilhas crocantes recheadas com pico de gallo, alface-americana, sour cream e queijo levam uma proteína à escolha do cliente, como frango desfiado (R$ 7,90). Outra sugestão, as quesadilhas têm massa de trigo e são servidas com mussarela, sour cream e proteína à escolha, entre elas o chili de carne moída (R$ 14,90). Para adoçar, um dos hits da marca são milk-shakes como o de Ninho com Nutella (R$ 7,00, 300 mililitros). Rua das Hortênsias, 942, Itaigara, ☎ 4103-4668 (40 lugares). 11h/22h (sex. a dom. até 0h); Shopping Barra, ☎ 3011-9934. 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais seis endereços. Aberto em 2017. $$

