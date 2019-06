FOTOS: Manifestantes realizam protestos pelo país em defesa da Lava-Jato

1 /18 Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) - 30/06/2019 (Evaristo Sa/AFP)

2 /18 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fazem manifestação na Avenida Norte-Sul, em Campinas (SP) - 30/06/2019 (Denny Cesare/Código19/Folhapress)

3 /18 Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

4 /18 Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

5 /18 Manifestantes usam máscaras de Jair Bolsonaro e Sergio Moro, durante protesto realizado no Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

6 /18 Pixuleco do ex-presidente Lula é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

7 /18 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sergio Moro gritam palavras de ordem durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) - 30/06/2019 (Nelson Almeida/AFP)

8 /18 Pixuleco do ministro Sergio Moro é erguido na Avenida Paulista - 30/06/2019 (Nelson Almeida/AFP)

11 /18 Manifestantes se aglomeram nos arredores do Congresso Nacional, em Brasília (DF), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

12 /18 Manifestantes faz selfie durante protesto realizado em Brasília (DF) a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

13 /18 Criança exibe cartaz durante protesto a favor do ministro Sergio Moro, no Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

14/18 Maanifestante pinta rosto com as cores da bandeira brasileira durante protesto realizado em Brasília (DF) a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)