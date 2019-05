FOTOS: As incríveis formações de nuvens ao redor do planeta

2 /10 A nuvem Altocumulus lenticularis, devido ao seu formato, muitas vezes são confundidas por pessoas que acreditam ver OVNIs no céu (Magrath/Folsom/Getty Images)

3 /10 As nuvens lenticulares podem permanecer por longos períodos no céu (Arnar Birgisson/Getty Images)

4 /10 As nuvens estratosféricas polares se formam em altitudes entre 15.000 e 25.000 metros. Estas nuvens são raras e formadas principalmente perto das zonas polares durante o inverno, estão envolvidas na formação dos buracos na camada de ozônio. (Eastcott Momatiuk/Getty Images)

5 /10 As nuvens noctilucentes são nuvens tênues também chamadas de polares mesosféricas visíveis em um profundo crepúsculo. São formadas de cristais de gelo e água (Jan Erik Paulsen/.)

6 /10 Formação de nuvens conhecida como vórtices Von Karman é vista no noroeste da África (Stocktrek Images/Getty Images)

7 /10 "Actinoforms" são formações extensas e estão associadas com garoa e clima sombrio (Jeff Schmalt/Nasa)

8/10 Nuvem supercélula é vista durante tempestade na cidade de Limon, localizada no estado americano do Colorado. As supercélulas são correntes de ar ascendente e rotativas carregadas de muita energia causando mau tempo, tornados, granizo pesado, relâmpagos, chuva e ventos fortes (Roger Coulam/Getty Images)