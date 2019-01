FOTOS: A 41ª edição do Rally Dakar

zoom_out_map 1/16 O piloto britânico Harry Hunt e o copiloto Wouter Rosegarr participam da primeira etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades de Lima e Pisco, no Peru - 07/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 2/16 O piloto polonês Jakub Przygonski participa da primeira etapa do Rally Dakar, entre Lima e Pisco, no Peru - 07/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 3/16 O piloto espanhol Nani Roma e o copiloto Alexandre Haro Bravo participam da segunda etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades de Pisco e San Juan de Marcona, no Peru - 08/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 4/16 Competidores participam da segunda etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades peruanas de Pisco e San Juan de Marcona - 08/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 5/16 O piloto francês Cyril Despres e o copiloto Jean-Paul Cottret participam da segunda etapa do Rally Dakar 2019, entre Pisco e Dan Juan de Marcona, no Peru - 08/01/2019 (Ricardo Mazalan/AP)

zoom_out_map 6/16 O piloto espanhol Carlos Sainz e o copiloto Lucas Cruz participam da segunda etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades peruanas de Pisco e San Juan de Marcona - 08/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 7/16 O piloto Ricky Brabec participa da quinta etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades peruanas de Moquegua e Arequipa - 11/01/2019 (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 8/16 Competidores participam da quinta etapa do Rally Dakar 2019, na praia de Los Palos, entre as cidades peruanas de Moquegua e Arequipa. Ao fundo, helicóptero de TV acompanha os pilotos - 11/01/2019 (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

zoom_out_map 9/16 Parte da equipe Kamaz Master descansa antes do início de etapa durante o Rally Dakar 2019 - 11/01/2019 (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 10/16 Anastasiya Nifontova, da Rússia, pilota sua motocicleta durante a quinta etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades peruanas de Tacna e Arequipa - 11/01/2018 (Ricardo Mazalan/AP)

zoom_out_map 11/16 O piloto espanhol Mena Oriol participa da sexta etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades de Arequipa e San Juan de Marcona, no Peru - 13/01/2019 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 12/16 Os pilotos Oscar Romero Montoya e Fausto Mota, da Espanha, e o piloto francês Loic Minaudier, participam da sexta etapa do Rally Dakar 2019, entre as cidades peruanas de Arequipa e San Juan de Marcona - 13/01/2019 (Ricardo Mazalan/AP)

zoom_out_map 13/16 O piloto austríaco Matthias Walkner participa da sétima etapa do Rally Dakar 2019, nos arredores de San Juan de Marcona, no Peru - 14/01/2019 (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 14/16 O piloto russo Eduard Nikolae se refresca durante a oitava etapa do Rally Dakar 2019, entre San Juan de Marcona e Pisco, no Peru - 15/01/2019 (Ricardo Mazalan/AP)

zoom_out_map 15/16 O piloto espanhol Carlos Sainz e o copiloto Lucas Cruz participam da oitava etapa do Rally Dakar 2019, entre San Juan de Marcona e Pisco, no Peru - 15/01/2019 (Franck Fife/AFP)