Festival de esculturas de gelo em Harbin, na China

1. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 1/16 Visitantes participam de um show de luzes 3D na Harbin Sun Island International Snow Escultura Art Expo em Harbin, na China - 01/01/2018 (STR/) Visitantes participam de um show de luzes 3D na Harbin Sun Island International Snow Escultura Art Expo em Harbin, na China - 01/01/2018

2. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 2/16 Pessoas são vistas admirando esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China - 04/01/2018 (Tao Zhang/) Pessoas são vistas admirando esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China - 04/01/2018

3. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 3/16 Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, durante o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 04/01/2018 (Foto/) Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, durante o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 02/01/2018

4. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 4/16 Vista aérea de construções de gelo montadas para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na província de Heilongjiang, no nordeste da China - 02/01/2018 (Foto/) Vista aérea de construções de gelo montadas para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na província de Heilongjiang, no nordeste da China - 02/01/2018

5. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 5/16 Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, durante o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 04/01/2018 (Tao Zhang/) Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, durante o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 04/01/2018

6. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 6/16 Turistas visitam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018 (Tao Zhang/) Turistas visitam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018

7. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 7/16 Visitantes caminham pelas construções gelados no dia de abertura do Festival anual de Escultura de Neve e Gelo de Harbin, na província de Heilongjiang, no nordeste da China - 05/01/2018 (Greg Baker/)

8. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 8/16 Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018 (Tao Zhang/) Visitantes observam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018

9. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 9/16 Visitantes posam para fotos na frente de uma escultura de gelo no dia de abertura do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 05/01/2018 (Greg Baker/) Visitantes posam para fotos na frente de uma escultura de gelo no dia de abertura do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 05/01/2018

10. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 10/16 Esculturas iluminadas construídas de gelo são vistas no parque Ice and Snow World para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 04/01/2018 (Tao Zhang/) Esculturas iluminadas construídas de gelo são vistas no parque Ice and Snow World para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China - 04/01/2018

11. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 11/16 Turistas visitam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018 (Tao Zhang/) Turistas visitam esculturas de gelo iluminadas no parque Ice and Snow World, em Harbin, na China. O Ice and Snow World Park hospeda o 34º Festival Harbin de Escultura de Gelo e Neve de 5 de janeiro até o final de fevereiro - 05/01/2018

12. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 12/16 Um alce participa do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 04/01/2018 (Tao Zhang/) Um alce participa do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 04/01/2018

13. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 13/16 Mulher tira uma selfie antes da abertura do Festival Anual de Escultura e Gelo de Harbin, na província de Heilongjiang, no nordeste da China - 05/01/2018 (Greg Baker/)

14. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 14/16 Um trabalhador é visto andando sobre uma escultura de neve antes da abertura do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 05/01/2018 (Greg Baker/) Um trabalhador é visto andando sobre uma escultura de neve antes da abertura do Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 05/01/2018

15. Festival de gelo em Harbin, na China zoom_out_map 15/16 Um trabalhador em um guindaste prepara uma escultura de gelo de 30 metros de altura para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 03/01/2018 (STR/) Um trabalhador em um guindaste prepara uma escultura de gelo de 30 metros de altura para o Festival Anual de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, no nordeste da China - 03/01/2018