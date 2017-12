1. CCXP2017 zoom_out_map 1/50 Pessoas fantasiadas de balas Fini durante a CCXP 2017, em São Paulo - 07/12/2017 (Gustavo Luizon/) Pessoas fantasiadas de balas Fini durante a CCXP 2017, em São Paulo - 07/12/2017

2. CCXP2017 zoom_out_map 2/50 Crianças brincam em uma cama elástica na Comic Con Experience 2017 - 07/12/2017 (Gustavo Luizon/)

3. CCXP2017 zoom_out_map 3/50 Crianças brincam em uma cama elástica na Comic Con Experience 2017 - 07/12/2017 (Gustavo Luizon/)

4. CCXP2017 zoom_out_map 4/50 Um garoto gira uma roleta no estande da leYa para obter descontos ou ganhar prêmios da deitora, na Comic Con Experience 2017 - 07/12/2017 (Gustavo Luizon/)

5. CCXP2017 zoom_out_map 5/50 Crianças brincam em um escorregador no estande da TeleCine durante a CCXP 2017, em São Paulo - 07/12/2017 (Gustavo Luizon/)

6. CCXP 2017 zoom_out_map 6/50 Réplica do Chevrolet Impala 67 inspirado na série Supernatural, no estande da Warner Bros. durante a Comic Con Experience, em São Paulo – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

7. CCXP 2017 zoom_out_map 7/50 Crianças posam para foto ao lado do boneco em tamanho real da personagem Mulher Maravilha, no estande da Warner durante a Comic Con Experience 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

8. CCXP 2017 zoom_out_map 8/50 Casal tira selfie com o boneco em tamanho real do personagem Batman, no estande da Warner durante a CCXP 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon /)

9. CCXP 2017 zoom_out_map 9/50 Espaço do filme Jumanji: Bem-Vindo a Selva conta com tirolesa e parede de escalada, no estande da Sony, durante a Comic Con Experience 2017, em São Paulo – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

10. CCXP 2017 zoom_out_map 10/50 Espaço retrô de games no estande da Warner Broa. durante a Comic Con Experience 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

11. CCXP 2017 zoom_out_map 11/50 Pessoas vestidas como Homem Aranha e Gwen Stacy no estande da Warner Bros. durante a CCXP 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

12. CCXP 2017 zoom_out_map 12/50 Bonecos em tamanho real dos personagens Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem no estande da Warner Bros. durante a CCXP 2017 -06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

13. CCXP 2017 zoom_out_map 13/50 Garoto posa para foto com o tridente e a barba do personagem Aquaman no estande da Warner Bros. durante a CCXP 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

14. CCXP 2017 zoom_out_map 14/50 Estande da Disney entre os espaços dos filmes Pantera Negra e Os Vingadores: Guerra Infinita, na Comic Con Experience 2017 – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

15. CCXP 2017 zoom_out_map 15/50 Garotos com maquiagem que simulam ferimentos no estande do filme Sobrenatural: A Última Chave, da Sony, na CCXP 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

16. CCXP 2017 zoom_out_map 16/50 Representação do escritório do filme Jessica Jones, no estande da Netflix durante a Comic Con Experience 2017, em São paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

17. CCXP 2017 zoom_out_map 17/50 Mulher desenha o personagem Venom durante a CCXP 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

18. CCXP 2017 zoom_out_map 18/50 Espaço da série Game of Thrones no estande da HBO durante a Comic Con Experience 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

19. CCXP 2017 zoom_out_map 19/50 Representações em tamanho real dos personagens do filme Star Wars: Os Últimos Jedi na Comic Experience 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

20. CCXP 2017 zoom_out_map 20/50 Estande da Netflix durante Comic Con Experience 2017, em São paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

21. CCXP 2017 zoom_out_map 21/50 Homem vestido de "White Walker", da série Game Of Thrones durante a CCXP 2017, em São Paulo- 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

22. CCXP 2017 zoom_out_map 22/50 Réplica da sala da família Byers de 'Stranger Things', na CCXP 2017 (Gustavo Luizon/)

23. CCXP 2017 zoom_out_map 23/50 Estande da Netflix na Comic Con Experience 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

24. CCXP 2017 zoom_out_map 24/50 Estande da Netflix na Comic Con Experience 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

25. CCXP 2017 zoom_out_map 25/50 Figurino do filme Os Vingadores: Guerra Infinita, na Comic Con Experience 2017 – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

26. CCXP 2017 zoom_out_map 26/50 Representação do Trono de Ferro da série Game of Thrones, no estande da HBO, durante a Comic Con Experiencie 2017, em São Paulo – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

27. CCXP 2017 zoom_out_map 27/50 Participantes interagem no estande do filme Sobrenatural: A Última Chave, da Sony, na CCXP 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

28. CCXP 2017 zoom_out_map 28/50 Homem posa com os "White Walkers" da série Game of Thrones, da HBO, na CCXP 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

29. CCXP 2017 zoom_out_map 29/50 Espaço do filme Jumanji: Bem-Vindo a Selva conta com tirolesa e parede de escalada, no estande da Sony, durante a Comic Con Experience 2017, em São Paulo – 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

30. _IVA8729 zoom_out_map 30/50 Estande da Netflix durante a Comic Con Experience 2017, em São paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

31. CCXP 2017 zoom_out_map 31/50 Estande da Netflix na Comic Con Experience 2017, em São Paulo - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

32. CCXP2017 zoom_out_map 32/50 Comic Con Experience 2017 reúne milhares de pessoas em na Expo São Paulo, zona sul da cidade (Fernanda Grillo/)

33. CCXP17 zoom_out_map 33/50 Estande do Maze Runner atrai público na Comic Con Experiencie 2017 (Fernanda Grillo/)

34. CCXP17 zoom_out_map 34/50 Cosplayer de Chapeleiro Maluco tira foto com público durante evento da Comic Con Experience 2017, na Expo São Paulo (Fernanda Grillo/)

35. CCXP17 zoom_out_map 35/50 Lojas com itens que fazem referência a filmes e séries atrai grande parte do público da Comic Con Experience 2017 (Fernanda Grillo/)

36. CCXP17 zoom_out_map 36/50 Estande da Editora Abril atrai público na Comic Con Experience 2017 (Fernanda Grillo/)

37. CCXP17 zoom_out_map 37/50 Comic Con Experience 2017 reúne milhares de pessoas na Expo São Paulo, região sul da cidade de São Paulo (Fernanda Grillo/)

38. CCXP17 zoom_out_map 38/50 Arlequinas posam para fotos em estande da DC Comic na Comic Con Experience 2017, em São Paulo (Fernanda Grillo/)

39. CCXP17 zoom_out_map 39/50 Cosplayer fantasiado de Chewbacca recebe público durante evento da Comic Con Experiencie 2017 (Fernanda Grillo/)

40. CCXP 2017 zoom_out_map 40/50 Boneca usada no filme Annabelle, exposta no estande da Warner Bros. durante CCXP 2017 - 06/12/2017 (Gustavo Luizon/)

41. CCXP17 zoom_out_map 41/50 Estande do site Omelete atrai público na Comic Con Experience 2017 (Fernanda Grillo/)

42. CCXP17 zoom_out_map 42/50 Lojas com itens que fazem referência a filmes e séries atrai grande parte do público da Comic Con Experience 2017 (Fernanda Grillo/)

43. CCXP2017 zoom_out_map 43/50 Público durante a Comic Con Experiencie 2017, em São Paulo (Fernanda Grillo/)

44. CCXP17 zoom_out_map 44/50 Fã de Star Wars fotografa boneco representativo da personagem Darth Vader, o item mais caro da loja, que custa cerca de três mil reais (Fernanda Grillo/)

45. CCXP17 zoom_out_map 45/50 Lojas com itens que fazem referência a filmes e séries atrai grande parte do público da Comic Con Experience 2017 (Fernanda Grillo/)

46. CCXP17 zoom_out_map 46/50 Estande da HBO apresenta cabeça de dragão em homenagem à série Game of Thrones, na Comic Con Experience em São Paulo (Fernanda Grillo/)

47. CCXP17 zoom_out_map 47/50 Itens colecionáveis da série Game of Thrones chama atenção durante evento da Comic Con Experiencie 2017, na Expo São Paulo (Fernanda Grillo/)

48. CCXP17 zoom_out_map 48/50 Estande da HBO recebe milhares de visitantes no primeiro dia da Comic Con Experience em São Paulo (Fernanda Grillo/)

49. CCXP2017 zoom_out_map 49/50 Cosplayers posam para foto durante evento da Comic Con Experience 2017, na Expo São Paulo (Fernanda Grillo/)