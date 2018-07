zoom_out_map 1/44 O atacante croata Mario Mandzukic oferece ajuda ao fotógrafo Yuri Cortez, após o jogador derrubá-lo durante a comemoração do gol - 11/07/2018 (Yuri Cortez/AFP)

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, consolam o príncipe árabe Mohammad bin Salman, na abertura da Copa do Mundo, entre Rússia e Arábia Saudita - 14/06/2018 (TV Globo/Reprodução)

Cristiano Ronaldo se prepara para bater falta, durante partida entre Portugal e Espanha - 15/06/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

O goleiro Guillermo Ochoa comemora após a vitória do México sobre a Alemanha no Estádio Lujniki, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo - 17/06/2018 (François-Xavier Marit/AFP)

O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, estoura balão inflável durante partida contra a Suíça, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

Os jogadores Romelu Lukaku, da Bélgica, e Fidel Escobar, do Panamá, rezam ao término da partida realizada no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi, válida pelo grupo G da Copa do Mundo - 18/06/2018 (Victor R. Caivano/AP)

Jogadores do Senegal comemoram após a vitória sobre a Polônia na fase de grupos - 19/06/2018 (Michael Regan - FIFA/Getty Images)

O goleiro da Argentina, Willy Caballero, falha durante o primeiro gol da Croácia, em partida válida pelo grupo D da Copa do Mundo - 21/06/2018 (Elsa/Getty Images)

Canarinho Pistola curte São Petersburgo com torcedores brasileiros - 21/06/2018 (Lucas Figueiredo/CBF)

Xherdan Shaqiri comemora segundo gol em partida contra a Sérvia, fazendo símbolo de uma pomba, presente na bandeira da Albânia - 22/06/2018 (Clive Rose/Getty Images)

Neymar Jr reage após vitória da Seleção Brasileira sobre a Costa Rica por 2 a 0 - 22/06/2018 (Richard Heathcote/Getty Images)

Jogadores da Arábia Saudita comemoram após vencerem a seleção do Egito por 2 a 1, em Volgogrado - 25/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

Torcedor chora após o Irã ser eliminado da Copa do Mundo, em empate com Portugal por 1 a 1 - 25/06/2018 (Jan Kruger/Getty Images)

Mohamed Salah, jogador do Egito, lamenta após a eliminação da Copa do Mundo na fase de grupos - 25/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

Torcedores tiram fotos de Diego Maradona, antes de partida entre Argentina e Nigéria, válida pela terceira rodada do grupo D da Copa do Mundo, realizada em São Petersburgo. Seleção sul-americana derrotou africanos por 2 a 1 - 26/06/2018 (Lee Smith/Reuters)

Jogadores alemães lamentam jogada perdida durante partida contra a Coreia do Sul, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo - 27/06/2018 (Luis Acosta/AFP)

Torcedores da Islândia apoiam sua equipe durante a partida do grupo D contra a Croácia, na Arena Rostov - 27/06/2018 (Mark Baker/AP)

Gabriel Jesus observa bola durante partida entre Brasil e Sérvia, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 27/06/2018 (Carl Recine/Reuters)

Paulinho estica perna para fazer gol durante partida entre Brasil e Sérvia, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo- 27/06/2018 (Etsuo Hara/Getty Images)

Torcedores lamentam após a Alemanha ser derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 0, sendo eliminada na fase de grupos do Mundial - 27/06/2018 (Dylan Martinez/Reuters)

Torcedores japoneses recolhem lixo das arquibancadas após partida entre Japão e Polônia, em Volgogrado - 28/06/2018 (Toru Hanai/Reuters)

Kylian Mbappe comemora após marcar o quarto gol para a equipe francesa, na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo - 30/06/2018 (Michael Regan - FIFA/Getty Images)

Messi caminha desolado após a derrota para a França, que eliminou os argentinos da Copa do Mundo Rússia - 30/06/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

Cristiano Ronaldo durante partida entre Portugal e Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Olímpico de Sochi. Os lusitanos perderam a partida por 2 a 1, sendo eliminados da competição - 30/06/2018 (Murad Sezer/Reuters)

Lionel Messi realiza aquecimento antes das oitavas de final contra a França, na arena Kazan - 30/06/2018 (Thanassis Stavrakis/AP)

Cristiano Ronaldo ajuda Edinson Cavani a deixar o campo, após o atacante uruguaio ter sentido dores na panturrilha - 30/06/2018 (Jonathan Nackstrand/AFP)

Jogadores croatas comemoram após eliminarem a Dinamarca na disputa de penalidades máximas - 01/07/2018 (Patrick Smith - FIFA/Getty Images)

Koke lamenta após perder pênalti, durante partida entre Espanha e Rússia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo - 01/07/2018 (Ryan Pierse/Getty Images)

Tite e Juan Carlos Osorio se cumprimentam antes de partida entre Brasil e México - 02/07/2018 (Ryan Pierse/Getty Images)

Neymar durante partida entre Brasil e México, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo - 02/07/2018 (Dylan Martinez/Reuters)

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram após vitória sobre o México por 2 a 0, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada na Arena Samara - 02/07/2018 (David Gray/Reuters)

Neymar e Paulinho comemoram após a seleção brasileira abrir o placar diante do México, na Arena Samara - 02/07/2018 (André Mourão/Mowa Press)

James Rodriguez lamenta após a Colômbia ser eliminada da Copa do Mundo da Rússia - 03/07/2018 (David Ramos - FIFA/Getty Images)

O francês, Benjamin Pavard, divide uma bola aérea com o uruguaio, Cristian Rodriguez - 06/07/2018 (Petr David Josek/AP)

O goleiro do Uruguai, Fernando Muslera, falha após um chute do francês, Griezmann, ampliando a vantagem no estádio Níjni Novgorod - 06/07/2018 (Alexander Hassenstein/Getty Images)

A presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic comemora após a seleção vencer a Rússia nas penalidades máximas, durante partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo - 07/07/2018 (Henry Romero/Reuters)

O croata, Dejan Lovren, e o russo, Fyodor Smolov, reagem durante partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo - 07/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Renato Augusto, do Brasil, reage durante a partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final - 06/07/2018 (John Sibley/Reuters)

Jogadores russos reagem antes da cobrança de pênaltis - 07/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Dele Alli, jogador da Inglaterra, durante partida contra a Croácia, válida pelas semifinais da Copa do Mundo - 11/07/2018 (Kirill Kudryavtsev/AFP)

Torcedoras inglesas lamentam após o time britânico ser eliminado da Copa do Mundo, diante da Croácia - 11/07/2018 (Simon Dawson/Reuters)

Jogadores comemoram próximos do fotógrafo Yuri Cortez, após o segundo gol da Croácia contra a Inglaterra na prorrogação, em partida válida pelas semifinais do Mundial - 11/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Domagoj Vida, jogador croata, comemora com seu filho a classificação para a final inédita do Mundial, após derrotar a Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação - 11/07/2018 (Dan Mullan/Getty Images)