Vinícius Júnior recebe apoio de colegas e artistas nas redes sociais

O novo episódio de racismo sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior, em partida entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol, movimentou as redes sociais. Jogadores, artistas, políticos e outras celebridades se manifestaram para defender o atacante, alvo de xingamentos por parte da torcida do Valencia, no último domingo (22).

No Instagram, Neymar, camisa 10 do PSG, postou foto do parceiro de seleção, com a frase “Tô contigo, Vini Jr”. Outro craque da equipe, o francês Kylian Mbappé, também se posicionou em apoio. Na mesma rede social, ele repostou a mensagem feita pelo jogador do Real e escreveu “Você não está sozinho. Estamos com você e te apoiamos.”

Além de postar foto de Vini Jr., o ex-jogador e ídolo do Real, Ronaldo escreveu: “Mais uma vez um episódio de racismo na @laliga. Mais uma vez com o @vinijr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini, conte comigo na sua luta. Na nossa luta“, afirmou o atual dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, equipe que está na liga espanhola.

Entre os artistas, Gilberto Gil foi um dos primeiros a se manifestar. O cantor e compositor, em vídeo que mostra imagem do atleta brasileiro de 22 anos, Gil diz: “O Vinícius Junior não se conforma com as frequentes manifestações de racismo pelos torcedores em Maiorca, em Sevilha, em Madrid, em vários lugares da Espanha” e manifesta sua preocupação com uma ” tendência preocupante” a respeito dos casos de intolerância racial, não só do campeonato espanhol, mas em outros países.

A cantora Ludmilla também não poupou palavras contra liga espanhola de futebol, após o episódio em Valencia. “É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz nada. Queremos providências. Inaceitável que a La Liga, com a importância e tamanho que tem dentro do futebol, está escolhendo fechar os olhos pra uma coisa que tá acontecendo e sendo denunciada há tempos. Pelo Vini Jr., por mim e por todos nós. Fogo nos racistas!”, escreveu.

O humorista e influencer Whindersson Nunes respondeu ao presidente da La Liga, Javier Tebas, ao rebater as críticas feitas por Vinícius Júnior, pela passividade diante dos casos de injúria racial que vem sofrendo. “Eu teria vergonha de escrever isso, literalmente penduraram um boneco enforcado representando o Vini Jr., isso parece desportivo pra você? É bonito pra sua liga ou você gosta disso? Ele protestar contra o racismo que sofre é se deixar manipular?”, escreveu Nunes.

Quando ainda estava no Japão, durante encontro do G7, o presidente Lula manifestou apoio do ao jogador do Real e pediu providências para que o “racismo e o fascismo não tomem conta do futebol”.