Victor Wembanyama não jogará pela França na Copa do Mundo de Basquete

Por essa, a França não esperava. Victor Wembanyama, o pivô francês de 19 anos e 2m25 que foi o primeiro escolhido no Draft 2023 da NBA, não vai jogar pela seleção francesa de basquete na Copa do Mundo deste ano. A razão faz sentido e não tem a ver com desdém pelo seu time nacional. Ele quer preservar o físico em desenvolvimento e aproveitará o tempo livre para treinar com o San Antônio Spurs.

Em entrevista ao L’Equipe, publicação francesa especializada em esportes, Wembanyama disse que foi uma decisão “difícil” de tomar, acrescentando que é “irrevogável”. Ele havia dito anteriormente que queria jogar no torneio, de 25 de agosto a 10 de setembro e terá a França entre os favoritos à medalha de ouro. Mas tanto ele quanto os Spurs sugeriram nos últimos dias que sua participação não era mais certa.

“Seria irreal em termos de desenvolvimento e imprudente em termos de saúde”, disse Wembanyama. “Espero que as pessoas entendam. É frustrante para mim também. A seleção francesa está mais central do que nunca. Quero ganhar o máximo de títulos possível com eles. Mas acho que é um sacrifício necessário.”

Vale lembrar que os americanos valorizam mais a NBA do que a Copa do Mundo de Basquete, torneio para o qual mandam equipes mistas e repletas de atletas universitários. No entanto, Wembanyama disse que não foi pressionado pelos Spurs, acrescentando que a franquia da NBA o apoiaria independentemente do que ele decidisse. Se Wembanyama mantiver sua decisão, isso significará que ele não jogará com a França em um grande torneio até as Olimpíadas de Paris do ano que vem.

Os Spurs escolheram o jovem prodígio de 19 anos, que chega com grandes expectativas para se tornar a mais nova sensação do basquete. Wembanyama vem com muito mais altura e hype do que a maioria das escolhas nº 1. Ele dominou a liga francesa em sua última temporada, liderando todos os jogadores em pontuação, rebotes e tocos.

A federação francesa deve divulgar sua lista preliminar para a Copa do Mundo ainda esta semana. A França perdeu o jogo da medalha de ouro no mais recente grande torneio internacional – as Olimpíadas de Tóquio – para os Estados Unidos em 2021 e conquistou a medalha de bronze na última Copa do Mundo na China em 2019.