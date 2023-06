Sem surpresas, furacão Wembanyama é a 1ª escolha do Draft da NBA

O prognóstico foi cumprido. No Draft 2023, ocorrido na noite da última quinta-feira (22), o San Antonio Spurs não perdeu tempo e selecionou o francês Victor Wembanyama como a primeira escolha. O jogador de 19 anos e 2,25 metros será treinado, a partir de agora, pelo lendário Gregg Popovich, acostumado a transformar promessas em grandes atletas para a Liga, como Tim Duncan, Manu Ginóbili e o Tony Parker, conterrâneo de Wembanyama.

Na coletiva, o jovem atleta, visivelmente emocionado, afirmou ser a melhor noite de sua vida, pois estava realizando um sonho. “Uma das melhores sensações da minha vida. Provavelmente a melhor noite da minha vida. Tenho sonhado com isso há tanto tempo. É um sonho que se torna realidade. É incrível”, disse Wemby na coletiva de imprensa, após o evento. Confirmada a escolha, já dada como certa há meses, o técnico do Spurs pediu paciência com o jogador, que apesar de estar jogando no basquete profissional da França, precisará de um tempo de adaptação para suportar a árdua jornada que é uma temporada da NBA. Além disso, Popovich quer diminuir a pressão sobre Wemby, já considerado um fora de série. ” Ele não é LeBron James, nem Kobe Bryant ou Tim Duncan. Ele é o Victor e é isso que queremos que ele seja”, disse o treinador, em entrevista à ESPN.

O jogador francês foi o 13º não norte-americano a ser eleito em primeiro lugar do Draft. O último foi justamente na edição passada, quando o italiano Paolo Banchero foi escolhido pelo Orlando Magic.

Depois de Wemby, as previsões também se mantiveram. O ala Brandon Miller, que estava na Universidade do Alabama na NCAA (Liga Universitária) foi selecionado pelo Charlotte Hornets na segunda posição. Em terceiro, Scoot Henderson, que estava atuando na G-League, uma liga intermediária de basquete nos EUA, foi escolhido pelo Portland Trail Blazers e deverá ser parceiro da estrela do time, Damian Lillard.

Completaram o Top 5 do Draft deste ano, os gêmeos Amen e Ausar Thompson, que foram eleitos para atuar no Houston Rockets e Detroit Pistons, respectivamente.

Após o evento de seleção, as franquias seguem movimentando o mercado da liga com a negociação dos atletas. Em julho ocorrerá a Summer League, torneio em que os novatos vão poder começar a mostrar serviço. E em outubro, tem início a temporada regular da NBA 2023/24.