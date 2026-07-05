Viagra, tabu e Azteca: México recebe a Inglaterra de Kane com o Brasil de olho

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo, 5, às 21h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem passar pode enfrentar o Brasil nas quartas.

A seleção mexicana busca manter o tabu de nunca ter perdido no icônico Estádio Azteca em Mundiais – foram 10 jogos somando 1970, 1986 e 2026. Caso avance, também será a primeira vez que a seleção disputará seis partidas em uma mesma edição do torneio.

Já a Inglaterra chega para a partida após uma virada histórica sobre a República Democrática do Congo, com dois gols do craque Harry Kane – que passou Pelé.

O técnico Thomas Tuchel reclamou de tudo: altitude, viagem e hospedagem. Para combater parte dos efeitos, os atletas poderão recorrer ao viagra – segundo o The Sun. E ainda tem o fantasma que assombra os ingleses na Cidade do México.

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Como assistir ao jogo entre México e Inglaterra hoje?

As seleções vão se enfrentar neste domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV. Veja as possíveis escalações.

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