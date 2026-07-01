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Esporte

Técnico da Inglaterra reclama de altitude, viagem e hospedagem antes de duelo contra o México

Segundo Thomas Tuchel, os ingleses chegam em desvantagem para o confronto das oitavas de final

Por Maria Trombini 1 jul 2026, 21h11
Treinador de futebol Thomas Tuchel, careca, vestindo camisa polo e calça azul-marinho, gesticula com braços abertos e boca aberta, gritando no campo. O fundo está desfocado, mostrando torcedores e seguranças em um estádio
Tuchel fez carreira em clubes das ligas inglesa e alemã (Bradley Collyer/PA Images/Getty Images)
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Caso comandasse um clube nas competições sul-americanas, Thomas Tuchel provavelmente teria motivos de sobra para reclamar. Após a vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1º), o técnico da Inglaterra concedeu uma entrevista coletiva em que demonstrou preocupação com a viagem, a altitude e até com a hospedagem da seleção para o próximo compromisso.

O treinador alemão comentou as dificuldades que espera encontrar no duelo contra o México, marcado para domingo (5), às 21h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A principal preocupação é a altitude da capital mexicana. Localizado a 2.240 metros acima do nível do mar, o Azteca, na avaliação de Tuchel, coloca os mexicanos em vantagem por já estarem adaptados às condições, enquanto a Inglaterra precisará viajar até o local da partida e terá pouco tempo para se acostumar.

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Tuchel construiu praticamente toda sua trajetória no futebol alemão e inglês, onde a altitude raramente é um fator. O estádio mais alto da Premier League é o Turf Moor, do Burnley, situado a cerca de 121 metros acima do nível do mar. Na Alemanha, o estádio em maior altitude é a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique — último clube comandado por Tuchel antes da seleção inglesa —, a aproximadamente 492 metros.

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No próprio México, Tuchel talvez encontre quem explique como lidar com esse tipo de desafio. Entre 1998 e 2016, clubes mexicanos disputaram a Copa Libertadores, tornando comuns as viagens para cidades bolivianas como La Paz e El Alto, onde os estádios ficam acima dos 3.600 metros de altitude — mais de 1.300 metros acima do Estádio Azteca. 

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Além da altitude, Tuchel reclamou da logística. Segundo ele, o México leva vantagem por já estar instalado na Cidade do México, enquanto a Inglaterra precisará viajar de avião até o local da partida e terá menos tempo de preparação. A situação ocorre porque os mexicanos, um dos países-sede da Copa, terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo A e permaneceram no país para disputar as oitavas de final.

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O comandante inglês também demonstrou preocupação com as condições de hospedagem da delegação. O receio aumentou depois que torcedores mexicanos promoveram um intenso foguetório em frente ao hotel da seleção do Equador antes da partida dos 16 avos de final. Tuchel afirmou que não sabe se a viagem transcorrerá de forma tranquila nem se os jogadores conseguirão descansar adequadamente, citando a possibilidade de barulho durante a noite.

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