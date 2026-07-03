A droga que a Inglaterra pretende usar contra o México

Os jogadores da Inglaterra poderão ter uma ajuda extra para o duelo contra os anfitriões mexicanos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A revelação ocorre após o técnico Thomas Tuchel reclamar da altitude do Estádio Azteca, na Cidade do México – localizado a 2.240 metros acima do nível do mar.

Para combater os efeitos, os atletas ingleses poderão recorrer ao uso de viagra – segundo o tabloide inglês The Sun. O remédio funciona como um dilatador dos vasos pulmonares.

As regras antidoping permitem o medicamento, já que ele não consta da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA) para 2026.

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