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Esporte

México x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje é válida pelas oitavas de final; seleção anfitriã ainda não foi vazada no Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 5 jul 2026, 14h14
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai ser o palco da partida entre México e Inglaterra neste domingo, 5 (Hector Vivas/Getty Images)
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México x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

México e Inglaterra disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, no México. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Anfitriã do torneio ao lado de Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana chega embalada por uma campanha perfeita: venceu seus quatro jogos e ainda não sofreu gols. Na fase anterior, derrotou o Equador por 2 a 0, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

Do outro lado, a Inglaterra avançou com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, construída por dois gols de Harry Kane. O atacante é novamente a principal esperança da equipe comandada por Thomas Tuchel, que deve encontrar um adversário apoiado pela torcida e pela altitude de aproximadamente 2.200 metros da Cidade do México.

Como assistir ao jogo entre México e Inglaterra hoje?

México e Inglaterra vão se enfrentar neste domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

México: Rangel; Jorge Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Romo, Lira e Mora; Alvarado, Raúl Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

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Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O’Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Rashford; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

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Odds para México x Inglaterra:

Resultado final

Betano: México (3.15) – Empate (3.15) – Inglaterra (2.42)

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Bet365: México (3.20) – Empate (3.20) – Inglaterra (2.35)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Inglaterra
Seleção de Futebol do México
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