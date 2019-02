UFC 148: brasileiro Demian Maia vence em 47 segundos

A estreia do brasileiro Demian Maia entre os meio-médios não poderia ter sido melhor: ele bateu o sul-coreano Dong Hyun Kim em sua primeira experiência na nova categoria neste sábado, no UFC 148, em Las Vegas. A vitória foi em grande estilo, recuperando a boa imagem do brasileiro dentro da franquia. Depois de uma sequência decepcionante de combates – iniciada, aliás, quando foi derrotado por Anderson Silva numa luta cercada de muita polêmica -, Demian baixou o peso e chegou para o duelo com o sul-coreano com a necessidade de fazer uma boa apresentação. E, ao contrário das lutas anteriores, em que foi apático e pouco agressivo, Demian partiu para cima logo de cara e nocauteou Dong Hyun Kim rapidamente. A luta durou apenas 47 segundos. Demian festejou muito o resultado – e parece ter tudo para emplacar de vez na nova categoria.

