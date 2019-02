Tevez nega proposta do PSG e está próximo de acertar com o Milan

O Paris Saint Germain declarou aceitar pagar os 25 milhões de libras (R$ 68 milhões) que o Manchester City deseja para liberar Carlitos Tevez, mas o argentino declarou não ter interesse em defender o clube francês. ‘Obrigado, PSG. Mas meu destino é o Milan. Só me vejo com a camisa rubro-negra’, disse Tevez ao jornal La Gazzetta Dello Sport.

O jogador, que não joga desde setembro do ano passado, após ter se envolvido em problemas com o técnico Roberto Mancini, declarou sua vontade de sair do City e vem sendo alvo de especulação de grandes clubes da Europa, entre eles, os rivais Milan e Inter de Milão, e o Paris Saint-Germain.

O vice-presidente do Milan Adriano Galliani diz que ainda não descartou a contratação do atacante argentino Carlitos Tevez. O jogador também demonstrou seu interesse de vestir a camisa do clube italiano, mas depende da liberação do Manchester City.

Caso não consiga a contratação do argentino, o Milan pretende contratar o ex-gremista Maxi López. ‘É muito provável que Maxi venha porque interessa bastante. Se não chegar Tevez, chega ele. É um ou outro’, afirmou Galliani, dizendo que a novela Tevez deve terminar somente no próximo dia 31, data do fechamento da janela de transferências do mercado de inverno europeu.