Tetracampeão da Tour de France é flagrado em exame antidoping

O britânico Chris Froome, tetracampeão da Volta da França, deu resultado positivo para a substância Salbutamol, usada contra a asma, em um exame antidoping durante a Volta da Espanha 2017, competição vencida por ele. O anúncio foi feito pela União Ciclística Internacional (UCI).

A entidade informou que a natureza da substância não significa uma suspensão provisória do ciclista de 32 anos. “A União Ciclística Internacional (UCI) confirma que notificou o britânico Christopher Froome por um Resultado de Análise Anormal (RAA) pela presença de Salbutamol em uma concentração superior a 1000ng/ml em uma amostra coletada durante a Volta da Espanha em 7 de setembro de 2017. “A análise da amostra B confirmou o resultado da mostra A do ciclista da equipe Sky”, afirmou o comunicado da UCI.

“Todos sabem que tenho asma, e conheço exatamente as regras. Utilizo um inalador para tratar os sintomas (sempre nos limites permitidos) e, com certeza, sei que sou examinado a cada dia que uso a camisa do líder”, afirmou o ciclista em um comunicado.

A UCI abriu um procedimento contra o britânico, que pode até perder sua vitória na última Volta da Espanha e ser suspenso, embora até o momento nenhuma suspensão provisória tenha sido anunciada. Froome, de 32 anos, terá de se defender para justificar a alta concentração de salbutamol encontrada em sua urina. “Minha asma se agravou durante a Volta. Assim, eu segui os conselhos do médico da equipe para aumentar minhas doses de salbutamol”, disse o atleta.

Campeão de quatro edições do Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome venceu este ano sua primeira Volta da Espanha, conquistando uma dobradinha que nenhum atleta conseguia na mesma temporada desde 1978. O britânico anunciou que disputará a próxima edição do Giro de Itália, a única grande competição que ainda não venceu.