Preso, Pistorius briga por telefone público e fica ferido

O ex-atleta olímpico e paralímpico Oscar Pistorius, condenado após ter matado a namorada, ficou levemente ferido após se envolver em uma briga na prisão, informou nesta terça-feira o Departamento de Serviço Penal sul-africano.

“Ele esteve envolvido em uma briga com outro recluso por causa do uso de um telefone público na unidade de cuidados especiais, onde ambos estão detidos na penitenciária de Atteridgeville”, disse o porta-voz do departamento, Singabakho Nxumalo, em declarações à mídia local.

No incidente, que ocorreu na quarta-feira passada, Pistorius sofreu um hematoma, segundo os médicos que o atenderam. “Como procedimento operacional em relação aos casos de supostas agressões, o Departamento de Serviço Penal iniciou uma investigação interna para estabelecer os fatos e garantir que as medidas apropriadas sejam adotadas, já que os incidentes de violência não são permitidos”, acrescentou Nxumalo.

A justiça sul-africana elevou recentemente a 13 anos e cinco meses a pena de prisão imposta ao ex-atleta pelo assassinato da namorada, a modelo Reeva Steenkamp. O Ministério Público do país entrou com um recurso para aumentar a condenação de seis anos ditada anteriormente por considerá-la “escandalosamente leve”.

Pistorius, de 31 anos, matou a namorada na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2013 em sua casa em Pretória, ao atirar quatro vezes através da porta fechada do banheiro. O atleta alegou que abriu fogo ao confundir Steenkamp com um ladrão que teria invadido a casa.