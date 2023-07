Seleção feminina estreia na Copa com goleada

Uma chuva de gols marcou a estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (24), no estádio de Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. O Brasil fez quatro gols contra o time do Panamá, na primeira rodada do grupo F. Na véspera, Jamaica tinha enfrentado a favorita França, com um empate surpreendente de 0 a 0. As brasileiras lideram a chave por enquanto.

Transmitido pela Globo e Sport TV, o jogo começou às 8h, de Brasília, que está onze horas atrás da capital australiana. Talvez até por ser tão cedo aqui, não se ouviu os rojões e bombas comemorativas, comuns aos grandes campeonatos. Em compensação, o estádio de Adelaide estava em festa. Até a técnica sueca Pia Suhdhage, que em geral é tão séria, tinha um sorriso largo no rosto de pura satisfação.

As brasileiras começaram essa campanha, impondo o ritmo do jogo desde o início da partida. O grande destaque foi Ary Borges, que marcou três gols e ainda deu assistência para Bia Zaneratto fazer o quarto ponto. Ao que parece deu muito certo a decisão de Pia de colocar Bia como falsa 9, o que confundiu a marcação e permitiu as infiltrações de Debinha, Adriana e Tamires.

A estrela Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, entrou aos 29 minutos do segundo tempo. Todos aguardavam por esse momento, que levou os torcedores ao delírio. A campeã ficou pouco em campo, mas tirou um suspiro da multidão, com uma bola que quase entrou, batendo na rede pelo lado de fora. A seleção volta no próximo sábado (29), contra a França, às 7h, de Brasília, no Suncorp Satadium, na Austrália. Essa, sim, vai ser um partida difícil. As francesas estão em quinto lugar no ranking das mais cotadas para ganhar a taça desse campeonato, nos principais sites de apostas. O Brasil ocupa do 0 décimo lugar e os EUA estão no topo.

