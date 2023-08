Seleção espanhola anuncia greve contra Rubiales

A seleção feminina campeã do mundo anunciou que não disputará nenhum jogo até que Luis Rubiales seja substituído na presidência da Federação Espanhola de futebol. O comunicado foi feito nesta sexta-feira, 25, algumas horas depois de Rubiales anunciar que não renunciaria ao cargo e fazer uma série de queixas contra o “falso feminismo” das atletas e ao “assassinato social” que diz sofrer.

A paralisação é uma resposta ao episódio de assédio que ocorreu na entrega da taça, no final da Copa do Mundo Feminina de Futebol, em que Rubiales segurou a cabeça da jogadora Jenni Hermoso e lhe deu um beijo na boca. A atleta disse, em declaração publicada pelo Sindicato dos Jogadores Futpro, que o gesto não foi consensual. Além das críticas ao comportamento e do boicote liderado pelas jogadoras, o chefe da federação também está sendo investigado pela Fifa.

O comunicado, que afirma que as jogadoras da seleção espanhola não entrarão em campo enquanto Rubiales permanecer no cargo, foi assinado pelas 23 campeãs do mundo e outras dezenas de jogadoras de futebol.

