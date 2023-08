Sob polêmica, chefe do futebol espanhol diz que não vai renunciar

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou nesta sexta-feira, 25, que se recusa a renunciar ao cargo após duras críticas por ter dado um beijo impróprio em um jogadora da seleção feminina. Numa Assembleia Geral Extraordinária da federação, garantiu que “lutará até o fim”.

Em um discurso desafiador, ele descreveu o beijo como “mútuo” e falou que está sofrendo por campanhas “injustas” de “feminismo falso”. Ao longo da sua declaração, reafirmou seu desejo de não renunciar.

“O desejo que poderia ter estado naquele beijo é exatamente o mesmo que poderia ter sido como dar um beijo em uma de minhas filhas. Nem mais nem menos”, disse Rubiales. “Foi um beijo espontâneo… Foi espontâneo, mútuo, eufórico e com consentimento, que é a chave. Esta é a chave para todas as críticas, para toda a campanha que foi montada neste país: que foi sem consentimento. Não. Foi com consentimento.”

Ele ainda quis explicar que “não estava em posição de domínio” durante o beijo e que queria consolar a camisa 10 Jennifer Hermoso, que havia perdido um pênalti para colocar a Espanha à frente por 2 a 0 na final.

“Quando Jenni apareceu pela primeira vez, ela me levantou do chão. Ela me agarrou pelos quadris, pelas pernas, não me lembro bem”, disse o presidente. “E quando ela me colocou no chão, nós nos abraçamos. Foi ela quem me pegou nos braços e me puxou para seu corpo. Nós nos abraçamos e eu disse a ela: ‘Esqueça o pênalti. Você foi fantástica, não teríamos vencido esta Copa do Mundo sem você.’ Ela me respondeu: ‘Você é incrível.’ E eu disse: ‘Um beijinho?’ E ela disse: ‘OK.’”

Embora reconhecesse que precisava de pedir desculpa pelas suas ações, Rubiales descreveu os apelos à sua demissão como uma “caça às bruxas”.

“Não estou vivendo fora do mundo e sei que cometi um erro”, admitiu ele. “Mas isso merece a caça às bruxas que estou sofrendo? Pois bem, vou dizer uma coisa: não vou renunciar!”, completou.

As críticas começaram depois que Rubiales foi filmado beijando Hermoso nas comemorações da vitória na Copa do Mundo Feminina no último domingo 20. Depois de dar a medalha de ouro para a camisa 10, o chefe do futebol espanhol a puxou pela cabeça e forçou um beijo na boca. Em um vídeo ao vivo no Instagram após o incidente, ela disse que “não esperava” o ato e “não gostou”.

Na segunda-feira 21, Rubiales admitiu pela primeira vez que “cometeu um erro”, mas críticas continuaram a se acumular ao longo da semana por parte do mundo do futebol e dos políticos do país. Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, disse que o pedido de desculpas pelo gesto “inaceitável” era “insuficiente”.

A Fifa, órgão regular global do esporte, disse na quinta-feira 24 que abriu um processo disciplinar contra Rubiales e vai investigar a conduta do presidente da federação espanhola. Segundo comunicado do órgão, ele pode ter violado as “regras básicas de conduta decente” do jogo.

